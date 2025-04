Niektóre z nas pierwsze pojawiają się w pracy - zawsze rześkie i pełne energii. Po południu marzymy jednak jedynie o wypoczynku. Inne z kolei do biura przychodzą jako ostatnie - zwykle senne i zmęczone. Za to z upływem dnia stają się coraz bardziej aktywne. U obu grup kobiet ten naturalny rytm, wyznacza wewnętrzny zegar biologiczny. Według jego wskazówek pracuje organizm, także od niego zależy nasze samopoczucie, koncentracja i kondycja fizyczna w ciągu dnia. Wyróżniono dwa podstawowe typy: poranny, czyli „skowronek” i wieczorny – „sowa”. Sprawdź, jakim jesteś typem.

Reklama

1. Gdy budzik dzwoni o 6.00

A. szybko wstajesz z łóżka, jesteś rześka, wypoczęta i pełna energii.

B. z trudem podnosisz się z łóżka, jesteś ospała i zmęczona

2. Przed wyjściem z domu

A. zawsze zjadasz solidne śniadanie.

B. nigdy nie masz apetytu, wypijasz jedynie kilka łyków kawy i zadowalasz się małą przekąską.

3. Najlepiej pracuje ci się

A. do południa.

B. po południu.

4. Wieczorem

A. marzysz jedynie o wypoczynku.

B. rozpiera cię energia.

5. Kładziesz się spać

A. wcześnie, zawsze przed północą.

B. po północy.

Rozwiązania: większość odpowiedzi A – typ skowronek, większość odpowiedzi B – typ sowa.

Rady dla skowronka

Do południa pełna energii i rześka, po południu senna i zmęczona. Oto kilka rad dla skowronków, by były w dobrej formie i świetnym nastroju także w drugiej połowie dnia.

Na dobre zmień codzienne menu.

Pij zieloną herbatę. Po południu, gdy poczujesz się senna, parz ją nie dłużej niż 3 minuty. Napar działa wówczas pobudzająco i wzmaga koncentrację. Wieczorem zaś zaparzaj herbatę 8 minut – tak przygotowany napój pozwoli ci i zrelaksować.

Po południu zrób kilka prostych ćwiczeń lub wybierz się na kilkunastominutowy spacer. Ruch poprawia krążenie, a świeże powietrze dotlenia organizm, co ułatwi zasypianie i zapewnia zdrowy mocny sen.

Menu dla skowronka

Powiedzenie: „Rano jedz jak król, wieczorem jak żebrak” idealnie do ciebie pasuje. Twój organizm potrzebuje więcej energii w pierwszej połowie dnia, gdy jesteś bardziej aktywna. Dlatego w menu nie może zabraknąć solidnego śniadania. Do pracy koniecznie zabierz II śniadanie, nie zapominaj też o lekkim lunchu. Po południu, gdy twoja aktywność spada zjedz małą przekąskę. Pobudzi ona nieco rozleniwiony organizm. Zaś wieczorem przygotuj lekkostrawną kolację. Nie obciąża ona przewodu pokarmowego i ułatwia zasypianie.

Śniadanie 6.00-7.00

Rano potrzebujesz solidnej porcji energii oraz białka do pracy mięśni. Zadbaj, by w menu znalazły się węglowodany złożone zawarte w pieczywie lub muesli. Dobrym źródłem białka będą zaś nabiał lub jaja kurze. Zjedz więc płatki pełnoziarniste z jogurtem, albo omlet z warzywami i kromką chleba.

II Śniadanie 9.00-10.00

Po trzech godzinach od poprzedniego posiłku odczuwasz lekki spadek formy. Doładuj akumulatory i zjedz miseczkę sałatki owocowej z orzechami, kawałek gorzkiej czekolady lub pełnoziarnisty batonik. Mają one dużo cukrów prostych (szybko dodają energii) i magnezu poprawiającego pamięć i koncentrację.

Obiad 12.00-13.00

Twój organizm nie pracuje już tak intensywnie, zjedz więc niewielki obiad. Wybierz talerz zupy (najlepiej bez śmietany). To dodatkowa porcja płynu. Możesz zjeść chude mięso drobiowe lub rybę pieczoną w folii ze szpinakiem, 2 ziemniaki gotowane na parze oraz miseczkę sałaty z sosem winegret. Nie będziesz czuła się głodna, a to pozwoli uniknąć popołudniowego spadku kondycji.

Podwieczorek 15.00-16.00

Organizm powoli zaczyna zwalniać. Zjedz więc warzywną przekąskę (np. surówkę z marchewki i jabłka albo bukiet surowych jarzyn z dipem), wypij też szklankę soku warzywnego. To przywróci ci energię, a dodatkowo wzbogaci menu w potas.

Kolacja 18.00-19.00

Przygotowujesz się do snu, zjedz więc lekkostrawną kolację, która nie obciąża żołądka. Np. sałatkę z tuńczyka i zielonego groszku albo twarożek z pomidorem i natką. Dostarczają one sporo tryptofanu, z którego w organizmie powstaje melatonina – hormon regulujący sen.

Rady dla Sowy

O poranku jesteś jak śpiąca królewna. Z upływem dnia stajesz się coraz bardziej aktywna. Oto rady dla sowy, by poczuła się rześko także w pierwszej połowie dnia.

Postaraj się dostosować menu do swojego wewnętrznego zegara.

Dzień zacznij od orzeźwiającego prysznica. Naprzemienne ciepłe i zimne strumienie wody szybko postawią cię na nogi. Po kąpieli energicznie wytrzyj ciało szorstkim ręcznikiem, co także poprawia krążenie krwi i działa pobudzająco.

Wspomóż się filiżanką porannego espresso, ciepłą herbatą z cytryną i łyżeczką miodu albo napojem pobudzającym z guaraną.

Menu dla sowy

Jesteś jak lokomotywa, która powoli się rozpędza nabierając energii. Posiłki powinnaś jadać nieco później niż skowronek. Zamiast espresso, wypij koktajl, który szybko doda ci energii. Po trzech godzinach, kiedy poczujesz się głodna, zjedz II śniadanie. Po południu, gdy wspinasz się na wyżyny swoich możliwości, zjedz solidny, pożywny obiad. Potem także jesteś aktywna i potrzebujesz sporo energii - dostarczy ci ją lekka owocowa przekąska, zaś wieczorem, gdy zaczynasz pracę lub wybierasz się na imprezę obowiązkowa jest lekkostrawna kolacja.

Śniadanie 8.00-9.00

Mimo porannego braku apetytu, nie zapominaj o śniadaniu. Przygotuj szybki lekki posiłek, który cię orzeźwi i szybko postawi na nogi. Może to być np. koktajl mleczno-owocowy z bananem lub smoothie z marchewki, jabłka i pomarańczy z kilkoma listkami świeżej mięty.

II śniadanie 11.00-12.00

Twój organizm powoli się rozkręca, chce ci się jeść. By zaspokoić głód, jedz więc sałatki, np. z pieczoną lub gotowaną piersią z kurczaka, indyka albo z tuńczykiem. Do tego sałata, papryka, pomidor i zielony ogórek. Taki posiłek dostarczy sporo sycącego białka, a także błonnik, który pęczniejąc w żołądku sprawia, że dłużej jesteś syta, a dzięki temu masz lepszy humor.

Obiad 14.00-15.00

Po południu jesteś u szczytu swoich możliwości. Zjedz solidny, pożywny obiad. Np. duszoną cielęcinę z 2 łyżkami kaszy jęczmiennej i surówką warzywną. Ziemniaki, kasze, ryż i makarony to bogate źródło węglowodanów złożonych oraz witamin z grupy B, wspomagających prawidłową pracę układu nerwowego. Pieczone lub duszone mięso ma natomiast sporo białka koniecznego do pracy mięśni, zaś warzywa usprawniają trawienie, tak, by nie zaburzyło naturalnej aktywności.

Przekąska 17.00-18.00

Nadal jesteś bardzo aktywna. Dlatego po trzech godzinach od obiadu zaczynasz odczuwać głód. Zjedz więc garść orzechów lub migdałów, kilka suszonych moreli, fig bądź śliwek. To porcja energii, a także składników mineralnych, m.in. magnezu i cynku, wspomagających pracę mózgu.

Reklama

Kolacja 20.00-21.00

Twój organizm powoli zaczyna zwalniać tempo, ale ponieważ pewnie właśnie zabierasz się do pracy nie zapominaj o kolacji. Zjedz twarożek z warzywami lub sałatkę z jajkiem, pomidorem i papryką. Ostatni posiłek uzupełnij kromką pieczywa. Dzięki temu będziesz mogła pracować wydajniej.