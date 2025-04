Zdrowa żywność kojarzy się często z wysokimi cenami, gdyż dochowanie wszelkich procedur niezbędnych do jej wytworzenia bywa kosztowne. Czy słusznie? Niekoniecznie! Jeśli postawimy na produkty lokalne, zdrowe i tradycyjne, jedzenie może być tańsze niż sądzimy, bo jest produkowane z tego, co rośnie na naszych polach, z poszanowaniem natury i bez nadużywania nawozów i mnóstwa sztucznych odżywek dla zwierząt.

Naprawdę wartościowe jedzenie nie powinno opierać się na egzotycznych składnikach, sprowadzanych z dalekich krajów. Żeby jeść zdrowo, nie potrzebujemy nasion chia i oleju kokosowego. O wiele lepsze dla nas będzie rodzime siemię lniane i dobrej jakości olej rzepakowy. Jedzmy to, co rośnie w pobliżu, tak jak robiły to całe pokolenia naszych przodków. Nasze ciała i planeta z pewnością to docenią.

Powrót do tradycji

Powinniśmy więc wrócić do tradycyjnej, polskiej kuchni, która jest dla nas naturalnie najzdrowsza. Nie musimy przy tym narażać się na duże wydatki. Wystarczy tylko dokonywać świadomych wyborów podczas zakupów. Ale gdzie szukać tego, co jest naprawdę zdrowe i tanie? To proste. Takie właśnie produkty znajdziemy w Carrefour. Nie na jednej, wydzielonej półce z ekskluzywnymi towarami, na której ceny odstraszają każdego. Produkty „Jakość z Natury Carrefour” znajdziemy w całym sklepie, czyli tam, gdzie jest żywność, po którą chodzimy każdego dnia. Zdrowe, lokalne, wyprodukowane z korzyścią dla nas i dla naszej planety. Wystarczy podczas codziennych zakupów zwracać uwagę na to, co wybieramy i umieć wybrać właściwie. Na „Zdrowej Półce” w Carrefour znajdziemy aż 1500 produktów! To naprawdę szeroki asortyment żywności bio, naturalnej, wegańskiej, bezglutenowej, dla diabetyków… w skrócie, dla każdego, kto dba o swoje zdrowie i odżywia się w sposób świadomy.

Jak znaleźć zdrowe produkty, jeśli nie leżą na jednej półce?

To proste – nie musimy kierować się pustymi obietnicami producentów, którzy pakują swoje towary w pudełka z krzykliwymi napisami „zdrowe”, „naturalne”, czy „ekologiczne”. Wszyscy wiemy, że często to tylko chwyty reklamowe, które mają nas skusić do kupna czegoś, co uważamy za zdrowe. Teraz sprawa wyboru jest o wiele łatwiejsza. Każdy naprawdę zdrowy towar, wyprodukowany z poszanowaniem ekologii i z lokalnych składników ma na opakowaniu łatwy do dostrzeżenia znaczek – listek z unijnych gwiazdek umieszczony na zielonym polu. To certyfikat Unii Europejskiej nadawany żywności po dokładnym sprawdzeniu procesu produkcyjnego i składu. Tylko on daje gwarancję, że jedzenie będzie rzeczywiście zdrowe.

Carrefour już teraz sprzedaje aż półtora tysiąca produktów ze znaczkiem Bio. A półka zdrowej żywności wciąż się wydłuża. Znajdziemy na niej zarówno tradycyjne produkty lokalne, jak i zdrowe posiłki fit i żywność wegetariańską.

Szczególnie fit i wege mogą kojarzyć się wielu konsumentom z drogim i mało odżywczym jedzeniem. Ale to mylne wrażenie. Na „Zdrowej Półce” Carrefour znajdziemy pełnowartościowe produkty dla konsumentów stosujących różne diety i z przyczyn zdrowotnych rezygnujących z niektórych składników.

Dziś naprawdę zdrowe zakupy nie muszą być trudne i drogie. Jeśli marzy ci się, by wśród postanowień na nowy rok pojawiło się również to o zdrowym żywieniu, po prostu wciel je w życie. To dziś z pomocą Carrefour tańsze i łatwiejsze niż myślisz.

Przeczytaj uważnie nasz raport. Dowiedz się, czym jest „Act for food”, jak oszczędzać na zakupach zdrowych produktów, jak kupując mądrze, jednocześnie można dbać o planetę, co się kryje pod oznaczeniem BIO, i jak w zdrowy i bezpieczny sposób pożegnać się z jedzeniem mięsa i produktów zwierzęcych.

