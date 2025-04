Jogurt naturalny od dawna stanowi wartościowy element zdrowej diety, który działa zbawiennie na jelita i wspiera trawienie, dostarcza też białko i wapń. Nowe badania, w których wzięło udział 150 tys. osób, dowiodło, że spożywanie jogurtu poprzez zmianę mikrobiomu może działać ochronnie w przypadku niektórych typów raka jelita grubego. Wiadomo od dawna, że nawyki żywieniowe mają kluczowy wpływ na rozwój choroby.

Jogurt naturalny a profilaktyka raka jelita grubego – co wynika z badań?

Z badania, które zostało opublikowane w naukowym piśmie Gut Microbes, wynika, że osoby, które co najmniej dwa razy w tygodniu jadły porcję jogurtu, rzadziej zapadały na raka jelita grubego. Zauważono, że ryzyko zachorowania maleje o 20% w przypadku określonych rodzajów tego nowotworu (dodatnich pod względem obecności bakterii Bifidobacterium).

Korzystne działanie zauważono też w przypadku raka jelita w ogóle. Analiza objęła ponad 150 tysięcy osób i dane pochodzące z 30 lat. Wyniki dotyczą więc roli długotrwałej diety na profilaktykę nowotworu.

Jak jogurt zmniejsza ryzyko raka jelita grubego?

Jogurt jest produktem, który spełnia szereg warunków, by stać się cennym elementem zapobiegania rakowi jelita grubego. Podstawą jest wysoka zawartość probiotycznych bakterii Bifidobacterium. Te naturalne probiotyki działają ochronnie na wyściółkę dróg trawiennych, przywracają prawidłową równowagę mikrobiologiczną, wspierają układ odpornościowy w walce z nieprawidłowymi komórkami, które mogą być początkiem raka.

Jedzenie jogurtu naturalnego przyczynia się też do zmniejszenia stanów zapalnych, które mogą sprzyjać chorobie. Poza tym reguluje produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych o działaniu przeciwnowotworowym.

Obok jogurtu znaczenie w profilaktyce raka jelita grubego przypisuje się też innym produktom spożywczym: bogatym w błonnik, kwasy omega-3 oraz antyoksydanty. Z kolei do rozwoju choroby może przyczyniać się dieta bogata w czerwone mięso i sód, a także używki (alkohol i papierosy).

Jogurt naturalny nie zastąpi badań profilaktycznych

Dieta jest bardzo ważna w zapobieganiu nowotworowi jelita, ale stanowi tylko element profilaktyki. Podstawą są badania przesiewowe, z których główną metodą jest kolonoskopia. Program bezpłatnych badań w kierunku raka jelita grubego skierowany jest do osób od 50 do 65 lat lub od 40 do 49 lat, jeżeli najbliższy krewny pacjenta miał rozpoznany ten nowotwór, które nie miały wykonywanej kolonoskopii w ciągu 10 lat.

