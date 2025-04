Czy może być prostszy i przyjemniejszy sposób na zapobieganie cukrzycy? Jeżeli lubisz mango, a jednocześnie unikasz go w jadłospisie z obawy przed kaloriami, to jest dobra informacja dla ciebie. Okazuje się, że owoce tropikalne mogą pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi i dbaniu o sylwetkę. Przykładem jest mango, które zostało właśnie lepiej sprawdzone pod tym kątem.

Mango vs. lody włoskie. Zaskakujące wyniki badania

Wyniki badania, które ukazało się w czasopiśmie Nutrients, wskazują, że jedzenie mango może obniżać insulinooporność, jeden z głównych czynników przyczyniających się do rozwoju cukrzycy. Naukowcy z Illinois Institute of Technology badali, jak spożywanie świeżych owoców mango działa na stany zapalne i wrażliwość na insulinę u osób z nadwagą i otyłością.

Uczestników w wieku od 20 do 60 lat podzielono na 2 grupy. Jedna z nich jadła 2 filiżanki mango, a druga lody włoskie o tej samej wartości energetycznej. Oprócz tego wszyscy badani przez 4 tygodnie nie zmieniali swojej typowej diety i stylu życia. Po tym czasie okazało się, że u osób jedzących mango zaobserwowano znaczne zmniejszenie insulinooporności i niższy poziom insuliny niż na początku badania.

Jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Jedzenie mango jednocześnie nie powodowało wzrostu wagi u badanych. U osób z grupy lodów nie tylko nie zmniejszyła się insulinooporność, ale też nieco wzrosła ich masa ciała. Pozostanie przy „diecie lodowej” nie wróży zatem nic dobrego.

Nasze badanie sugeruje, że dodanie świeżych mango do diety może być prostym, przyjemnym sposobem dla osób z nadwagą lub otyłością na lepsze funkcjonowanie insuliny i zmniejszenie ryzyka cukrzycy typu 2 - uważa kierowniczka badań prof. Indika Edirisinghe.

Czy mango mogą jeść cukrzycy?

Mogłoby się wydawać, że z powodu słodkiego smaku i dużej zawartości węglowodanów mango nie jest polecane w diecie cukrzyka. Wprost przeciwnie. Owoc ma średni indeks glikemiczny (IG 48-55), a w całej postaci zawiera sporo błonnika, dlatego nie powoduje gwałtownych skoków cukru. Co nie oznacza, że diabetycy mogą go jeść bez umiaru.

Nie należy przesadzać z ilością i najlepiej rozłożyć porcje w ciągu dnia. Na raz można zjeść pół szklanki mango. Warto łączyć je w daniach z białkiem i zdrowymi tłuszczami – to pozwoli cieszyć się dobroczynnymi składnikami odżywczymi tropikalnego owocu bez obaw o skok poziomu cukru we krwi.

Zalecane jest jedzenie mango w postaci surowego całego owocu, gdyż jego przetwarzanie (np. miksowanie na mus) zwiększa indeks glikemiczny i zmienia strukturę błonnika, co w efekcie wpływa negatywnie na glikemię, czyli poziom glukozy.

Źródło: Pett, K.D.; Alex, P.G.; Weisfuss, C.; Sandhu, A.; Burton-Freeman, B.; Edirisinghe, I. Mango Consumption Is Associated with Increased Insulin Sensitivity in Participants with Overweight/Obesity and Chronic Low-Grade Inflammation. Nutrients 2025, 17, 490. https://doi.org/10.3390/nu17030490

