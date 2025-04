Właściwości awokado powodują, że to jeden z bardziej popularnych i pożądanych owoców. Wartości odżywcze awokado dokładnie pokazują, jak unikalnym produktem jest ten owoc. Zawiera przede wszystkim dużo zdrowych tłuszczów, a dodatkowo cenne minerały.

Spis treści:

Awokado to nietypowy i cenny pod względem wartości odżywczej owoc. Do najważniejszych związków z awokado, które wykazują pozytywne działanie zdrowotne, należą:

fitosterole – odpowiadające za przeciwdziałanie stanom zapalnym w organizmie;

nienasycone kwasy tłuszczowe (kwas oleinowy, kwas linolowy oraz ich estry) – chronią błony komórek, zapobiegając utracie wody, odpowiadają za głębokie działanie nawilżające na skórę, mają działanie wspomagające układ odpornościowy;

witaminy i składniki mineralne: witamina K, potas (awokado ma więcej potasu niż średni banan!), kwas foliowy, witamina B6, witamina C, miedź;

błonnik pokarmowy.

Na tym nie kończy się lista zalet awokado. Owoc zawiera w swoim składzie ponad 80 korzystnych związków, w tym skwalen o działaniu chroniącym serce i aminokwasy, budujące mięśnie!

Najnowsze wyniki badań potwierdzają, że wchłanianie dwóch kluczowych, naturalnych przeciwutleniaczy (likopenu oraz beta-karotenu) wzrasta znacznie po dodaniu awokado do dania.

Jedno awokado (bez skórki i pestki waży średnio 140 g) dodane do sałatki zawierającej w składzie sałatę rzymską, szpinak oraz marchewkę zwiększyło wchłanianie karotenoidów średnio o 200-400%! Likopen oraz beta-karoten wchłaniają się w obecności tłuszczu, którego źródłem jest właśnie owoc awokado.

Awokado na stres



Twój organizm reaguje na stres zwiększonym wydzielaniem hormonów stresu, ale również napięciem nerwowym, zaburzeniami trawienia, czy zwiększonym ciśnieniem. Taki stan osłabia nadnercza, narząd odpowiedzialny za przeciwdziałanie stresowi. A jaką rolę pełni tu awokado?

Awokado zawiera sporo żelaza i miedzi. Minerały te wspomagają regenerację czerwonych krwinek i zapobiegają anemii (awokado to dobre uzupełnienie diety na anemię), jednej z najczęstszych przyczyn ciągłego zmęczenia i niezdolności do zwalczania stresu. Ponadto awokado wspiera funkcjonowania nadnerczy.

Udowodniono również, że witamina B6 zawarta w miąższu owocu łagodzi nagłe zmiany nastroju u kobiet, związane z napięciem przedmiesiączkowym.

Awokado na stawy



Jeśli masz problemy ze stanem zapalnym stawów, włącz awokado do swojej codziennej diety! Wykazano, że zmniejsza stan zapalny, dzięki obniżeniu wydzielania prostaglandyny PGE2 – inicjującej odczyn zapalny w organizmie.

Poza tym owoc dzięki bogatej zawartości przeciwutleniaczy, witamin, kwasów tłuszczowych, wykazuje ogólne działanie wspierające układ odpornościowy.

Awokado dla serca



Dzięki połączeniu witaminy B6, kwasu foliowego i sporej ilości kwasów omega-3 w jednym owocu awokado zmniejsza poziom homocysteiny we krwi, co jest równoznaczne z obniżeniem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Ma więc działanie podobne do ryb.

Awokado można zalecić także:

parom, mającym problem z zajściem w ciążę;

chorym na nadciśnienie (awokado nie zawiera sodu i cholesterolu!);

osobom z problemami żołądkowymi i kłopotami z trawieniem;

rekonwalescentom i ciężko chorym (owoc ma działanie przeciwgrzybicze i antybakteryjne);

wszystkim dbającym o wygląd (awokado pobudza produkcję kolagenu, nadaje skórze promienny wygląd i zapobiegający zmarszczkom).

fot. Adobe Stock, nungning20

Awokado cieszy się złą opinią kalorycznego owocu. To jedyny owoc, w którym dominują tłuszcze – około 85% kalorii dostarczają kwasy tłuszczowe (14,7 g tłuszczu w 100 g). Jednak należy podkreślić, że tłuszcz zawarty w owocu ma unikalne właściwości zdrowotne!

Jeden cały owoc awokado ma około 240 kcal. To dość dużo, dlatego awokado należy traktować bardziej jako dodatek niż główny element dania. W każdej diecie, nawet diecie redukcyjnej, jest jednak miejsce na awokado.

100 g awokado dostarcza:

160 kcal,

2 g białka,

14,7 g tłuszczu,

8,53 g węglowodanów,

6,7 g błonnika,

12 mg wapnia,

0,55 mg żelaza,

29 mg magnezu,

52 mg fosforu,

485 mg potasu,

7 mg sodu,

0,64 mg cynku,

0,19 mg miedzi,

0,4 mcg selenu,

10 mg witaminy C,

0,07 mg tiaminy,

0,13 mg ryboflawiny,

1,74 mg niacyny,

1,39 mg kwasu pantotenowego,

0,25 mg witaminy B6,

81 mcg folianów,

0,7 mg betainy,

14,2 mg choliny,

7 mcg witaminy A,

2,07 mg witaminy E,

21 mcg witaminy K.

Pomysłów na wykorzystanie awokado w kuchni jest mnóstwo – począwszy od sałatek, pasty guacamole do pieczywa, chłodnika z awokado, awokado faszerowanego jajkiem, koktajle z awokado, aż po pierożki i makarony z musem z awokado.

Najlepsze właściwości awokado wykazuje na surowo lub w postaci tłoczonego na zimno oleju. Dlatego, jeśli przyrządzasz danie na ciepło, staraj się jak najkrócej traktować owoce wysoką temperaturą. Gotując zupę, awokado w postaci plasterków możesz dodać do gotowego kremu warzywnego. Zdrowo i smacznie!

Cena za sztukę awokado wynosi od 5 do 9 zł. Jeśli masz odrobinę ogrodniczego samozaparcia, możesz spróbować samodzielnie wyhodować awokado z pestki. Ciężko będzie ci jednak doprowadzić do zaowocowania drzewa awokado.

Coraz częściej mówi się o tym, że hodowla awokado w Meksyku wiąże z problemami natury ekologicznej i społecznej. Pod sady awokado wycina się połacie lasów, co zaburza lokalny ekosystem. Uprawa pochłania ogromne ilości wody, a transport do odległych krańców świata nie pozostaje bez wpływu na środowisko.

Do tego dochodzą jeszcze porachunki mafijne, które wpływają na życie hodowców awokado. Awokado ma swoją ciemną, krwawą stronę. Dlatego, jeśli masz na nie ochotę, stawiaj na owoce ze znakiem Fair Trade (Sprawiedliwy Handel).

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 06.12.2011.

