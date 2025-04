Jednoporcjowy fit deser to świetny pomysł na śniadanie na słodko lub na podwieczorek. Można też przygotować też dietetyczne desery jednoporcjowe na imprezę – będą apetyczną dekoracją stołu. Żeby to zrobić, trzeba przygotować wielokrotność ilości składników, które podajemy w każdym z przepisów, gdyż podajemy ilości niezbędne do przygotowania jednej porcji. To proste, efektowne, smaczne i zdrowe przepisy!

Maliny mogą być świeże, ale też mrożone. Można je zastąpić jeżynami, porzeczkami, truskawkami, wiśniami – dowolnie. Przepis jednoporcjowy jest idealny jako potreningowa przekąska.

Składniki:

duża garść malin,

kubeczek jogurtu naturalnego (lub jogurtu typu skyr – wtedy, zamiast odżywki, można dodać wanilię w proszku),

porcja odżywki białkowej o smaku waniliowym,

szczypta płatków owsianych błyskawicznych.

Sposób przygotowania:

Wyłóż jogurt do miseczki, wsyp odżywkę i miksuj, aby wymieszać i nieco napowietrzyć jogurt. Odłóż 3 maliny, resztę zmiksuj na mus. W szklanym naczyniu układaj warstwami: masę jogurtową, mus, masę jogurtową, całe maliny. Posyp płatkami.

fot. Fit deser jednoporcjowy z malinami/ Adobe Stock, noirchocolate

Smaczny, słodkawy jednoporcjowy fit deser, z dodatkiem masła orzechowego niesolonego, zawiera więc też dodatek białka i kwasy omega. Łasuchy mogą jeszcze wierzch polać odrobiną płynnego miodu.

Składniki:

pół banana,

łyżka niesolonego masła orzechowego,

płaska łyżka nasion chia,

pół szklanki mleka kokosowego lub zwykłego albo napoju roślinnego,

szczypta płatków owsianych błyskawicznych.

Sposób przygotowania:

Do szklanki wsyp nasiona chia, płatki owsiane i zalej mlekiem. Wymieszaj i odstaw na min. 30 minut. Ponownie wymieszaj nasiona, tym razem już napęczniałe. Na wierzch wyłóż masło orzechowe i pokrojonego w plastry banana. Możesz udekorować odrobiną płatków i odrobiną miodu.

fot. Deser jednoporcjowy fit bananowy/ Adobe Stock, natashamam35

Błyskawiczny fit deser, którego wygląd nikogo nie pozostawia obojętnym. Jego bazą jest skyr, z którego robi się lekką kremową masę. Reszta to owoce. W naszej wersji – żółte, ale możesz przepis modyfikować, używając dowolnych owoców, najlepiej świeżych, ale takie z puszki też się nadają.

Składniki:

mały kubeczek skyru 0% tłuszczu,

białko jaja,

2 łyżeczki ksylitolu,

garstka płatków owsianych błyskawicznych,

garstka płatków kukurydzianych,

plaster ananasa,

pół mango,

listek mięty do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Ubij białko jaja na sztywno. W drugiej misce roztrzep mikserem skyr. Dodaj do niego ksylitol oraz białko jaja i jeszcze chwilę miksuj, aby masa stała się jednolita. Pokrój ananasa w kawałki. Obierz mango i także pokrój w kawałki. Układaj w szklanym naczyniu warstwami: masę ze skyru, warstewkę mieszanki płatków, owoce i znowu: masę, płatki, owoce. Na koniec udekoruj listkiem mięty.

fot. Jednoporcjowy deser ze skyru/ Adobe Stock, Jenifoto

Poniżej 2 propozycje na fit desery jednoporcjowe bez pieczenia. Pierwszy to ciasto czekoladowe na ciepło, gotowe do zjedzenia jak tylko ostygnie. Drugi – ciasto na zimno, więc trzeba uwzględnić czas, jaki musi spędzić w lodówce.

Jednoporcjowy deser bez pieczenia: ciasto czekoladowe w 2 minuty

Składniki:

2 łyżki razowej mąki z pszenicy,

łyżka gorzkiego kakao,

¼ łyżeczki proszku do pieczenia,

2 łyżki ksylitolu,

duże jajko,

1 łyżka mleka (dowolnego),

1 łyżka roztopionego masła,

kostka gorzkiej czekolady.

Składniki na lekką „bitą śmietanę”:

50 ml aquafaby z ciecierzycy (płyn z puszki z ciecierzycą),

duża szczypta cream of tartar (to kwaśny winian potasu, tartarus),

pół łyżeczki cukru pudru.

Sposób przygotowania:

Spryskaj wnętrze miseczki czy słoika olejem. Wrzuć wszystkie składniki (poza gorzką czekoladą) do miseczki i dokładnie roztrzep na jednolitą masę. Wstaw do mikrofalówki na 60-90 sekund, ustawiając największą moc grzania – ciasto powinno wyrosnąć. W międzyczasie ubij na sztywno aquafabę, dodaj cukier i ponownie chwile ubijaj. Gotowe ciasto wyjmij z mikrofali, udekoruj „bitą śmietaną” i zetrzyj na wierzch gorzką czekoladę.

fot. Jednoporcjowy deser bez pieczenia/ Adobe Stock, Olga Bauer

Szybkie ciasto jednoporcjowe na zimno

Czekoladowy serniczek na zimno brzmi dobrze? Tak też smakuje i nie wymaga masy czasu. Natomiast trzeba uwzględnić czas na schładzanie deseru, aby żelatyna mogła nadać mu odpowiednią konsystencję.

Składniki:

4 czubate łyżki twarogu na sernik,

100 ml dowolnego mleka,

łyżka i pół łyżeczki kakao,

łyżka żelatyny,

łyżka ksylitolu,

kostka gorzkiej czekolady.

Sposób przygotowania:

Podgrzej mleko i rozpuść w nim żelatynę i ksylitol. Ostudź do temperatury pokojowej. W misce zmiksuj ser, dodaj mleko z żelatyną i ksylitolem, łyżkę kakao i jeszcze chwilę miksuj. Szklane naczynie wysmaruj od wewnątrz resztką mleka z żelatyną. Wlej masę serową i wstaw do lodówki aż stężeje. Przygotuj „bitą śmietanę” (patrz przepis na ciasto czekoladowe w 2 minuty), wymieszaj ją z pół łyżeczki kakao. Wyłóż na wierzch serniczka, posyp startą czekoladą.

fot. Szybkie ciasto jednoporcjowe na zimno/ Adobe Stock, lilechka75

