Mięso drobiowe jest nadal na topie

Spożycie mięsa drobiowego w Polsce stale rośnie. Jest to produkt bardzo popularny i wciąż poszukiwany na naszym rynku. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest wartość żywieniowa takiego mięsa. Łatwo przyswajalne i pełnowartościowe białko zawierające wszystkie aminokwasy egzogenne (nie są syntetyzowane w naszym organizmie) niezbędne są w naszej codziennej diecie do prawidłowego rozwoju naszego organizmu. Dodatkowo stosunkowo niska wartość energetyczna oraz większa zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych względem innych gatunków mięs powodują, że taki produkt jest chętnie wybierany przez konsumentów.

Jakość mięsa drobiowego

Zarówno polskie jak i europejskie standardy prawne mają na celu zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa drobiowego. Dodatkowo, wprowadzony został tak zwany znak jakości QAFP, który gwarantuje, że taki wyrób spełnia wszystkie niezbędne wymagania zaczynając od chowu drobiu, transportu, uboju kończąc na dystrybucji do miejsc docelowych w których dokonujemy zakupu danego produktu. Aby każdy konsument był pewny jakości drobiu zaleca się zakup mięsa z takim certyfikatem. Dodatkowo producenci, którzy biorą udział w systemie QAFP wykorzystują pasze do żywienia zwierząt bez hormonów, stabilizatorów wzrostu oraz antybiotyków. Ważne jest również to, że dbają o dobrostan drobiu zarówno w zakładach jak i momencie ich transportu. Dzięki takiemu certyfikatowi konsument może być pewny, że wybrany przez niego produkt jest dobrej jakości.

W przypadku braku znaku QAFP przy wyborze mięsa drobiowego należy kierować się jego cechami sensorycznymi oraz organoleptycznymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na teksturę, barwę oraz zapach takiego mięsa. Dobrej jakości mięso powinno charakteryzować się neutralnym zapachem (nie zaleca się kupowania drobiu o kwaskowym zapachu ponieważ w takim przypadku zapoczątkowane zostały procesy gnilne).

Niezwykle istotna jest również barwa. Najbardziej pożądane jest jasnoczerwone zabarwienie mięsa oraz jasnokremowa barwa tłuszczu zawartego w takim wyrobie.

Niska jakość mięsa drobiowego sprzedawana w sklepach najczęściej spowodowana jest niewłaściwym przechowywaniem takiego wyrobu, stosowanie niedozwolonych praktyk maskujących niekorzystne cechy drobiu oraz brak systematycznych badań mikrobiologicznych, chemicznych oraz fizykochemicznych takiego produktu.

Badania nad jakością mięsa drobiowego



W IV kwartale 2011 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła badanie dotyczące jakości mięsa drobiowego. Przebadanych zostało 131 partii (kurczaki i indyki) oraz 149 partii przetworów drobiowych. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań stwierdzono niezgodności dotyczące 20 partii mięsa (zbyt wysoka zawartość wody oraz obecność niezdeklarowanych składników przez producenta). Dodatkowo, inspektorzy doszukali się nieprawidłowości względem znakowania mięsa drobiowego (brak na etykiecie stanu termicznego, niewłaściwie określone zawartości składników pokarmowych).

