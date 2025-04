Pszenica durum – co to takiego?

Triticum durum, czyli pszenica twarda, to jedna z najstarszych roślin uprawianych od wieków w Chinach, na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce. Pszenica durum najlepiej rośnie w suchym, kontynentalnym klimacie.

Reklama

Do czego wykorzystuje się pszenicę durum?

Ze względu na swoje właściwości (twarde bielmo, wysoką zawartość glutenu, wysoką szklistość i dużą zawartość barwników) pszenica durum wykorzystywana jest głównie do produkcji makaronów. Mąka z pszenicy durum zwana semoliną, jest bardziej bogata w białko, tłuszcze oraz witaminy i składniki mineralne, niż zwykła mąka pszenna (Triticum vulgaris).

Makarony otrzymane z mąki durum charakteryzują się jasnożółtym kolorem i znacznie wyższą twardością. Z pszenicy durum produkuje się również kuskus.

Warto wiedzieć: Jak przyrządzić makaron ze szpinakiem?

Jaka jest różnica między pszenicą durum a pszenicą zwyczajną?

Mąka z pszenicy durum zawiera więcej fosforu, potasu, żelaza, miedzi, manganu, cynku, a także witamin z grupy B (B1, B2, B5, B6) oraz kwasu foliowego, niż mąka z pszenicy zwykłej. Durum zawiera również luteinę, która chroni przed działaniem wolnych rodników i wspomaga wzrok. Makaron z pełnoziarnistej mąki durum zawiera około 323 kcal w 100 g, z czego 12 g stanowi białko, 2 g tłuszcze, 64 g węglowodany, a aż 7 g błonnik. Z kolei makaron dwujajeczny z mąki pszennej typ 450 zawiera aż 368 kcal, w tym 75,8 g to węglowodany, 11,1 g białka, 1,6 g tłuszcze, błonnik stanowi tylko 2,4 g. Warto zatem wybierać makarony o niższym udziale węglowodanów, przy jednocześnie wyższej zawartości błonnika pokarmowego.

Poza tym, a może przede wszystkim mąka durum ma niższy indeks glikemiczny, co powoduje, że wyrzut cukru i insuliny jest niższy, niż przy zjedzeniu oczyszczonej mąki pszennej zwyczajnej. Co istotne na IG ma wpływ czas obróbki termicznej. Inaczej mówiąc, jeżeli gotujemy makaron z pszenicy durum przez 20 minut ma on indeks glikemiczny 58, kiedy będziemy gotować go jedynie 12 minut, wartość ta zmniejsza się do 34. Makaron z mąki pszennej zwyczajnej ma około 70 IG.

Polecamy: Kaloryczność makaronu i pieczywa - plansze do wydrukowania

Autor: mgr inż. Agnieszka Ślusarska-Staniszewska, dietetyk, Poradnia Dietetyczna 4LINE.

Reklama

Udostępnione przez producenta makaronu Mamma Mia!. Produkt ten właśnie wchodzi na polski rynek. Makarony dostępne są w różnej postaci (świderki, kolanka, spaghetti, pióra, kokardki i muszelki) i wytwarzane są w 100% z pszenicy durum. Mają oryginalny włoski smak i są w przystępnej cenie.