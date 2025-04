Zima to czas, gdy wybór świeżych warzyw i owoców jest bardzo ograniczony. Przez cały rok sklepowe półki uginają się od buraków, ziemniaków, gruszek, jabłek oraz bardziej egzotycznych bananów czy cytrusów. Jednak nie wszystkie wcześniej wspomniane produkty mają teraz takie same wartości odżywcze jak wiosną i latem. Zatem zobaczcie, jakie warzywa warto jeść zimą, aby poprawić swoją odporność i dostarczyć do organizmu niezbędnych witamin.

1. Burak

Często o nim zapominamy, a burak to jedno z najzdrowszych warzyw, które warto jeść szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Najbardziej znany jest pod postacią barszczu, jednak znakomicie sprawdza się również w sałatkach, koktajlach czy zapiekankach.

Dlaczego warto włączy go do swojej diety? Zwiększa odporność, dodaje energii i jest naturalnym lekiem na anemię - zwiększa ilość czerwonych krwinek i udrażnia naczynia krwionośne. Ma silne właściwości oczyszczające. Tego warzywa powinni unikać diabetycy, bo niestety ma sporo cukru.

2. Marchew

To bez wątpienia jedno z najpopularniejszych warzyw w Polsce. Jest bogatym źródłem beta-karotenu, witaminy A, C i witamin z grupy B. Marchew poprawia metabolizm, reguluje pracę żołądka i wzmacnia wątrobę. Wpływa na obniżenie poziomu cukru we krwi i pomaga w walce z cholesterolem, a sok z marchwi jet doskonały na zmęczenie i depresję.

3. Cebula

Jej niezwykłe właściwości doceniali już starożytni Rzymianie. To niepozorne warzywo podnosi odporność organizmu, obniża poziom cukru we krwi, zapobiega zaparciom i pomaga w walce z wysokim cholesterolem. Cebulę można jeść pod wieloma postaciami. Oczywiście najlepiej spożywać ją na surowo. Najlepiej dodać ją do sałatki lub położyć na kanapkę. Jeżeli jednak wolicie ją po obróbce, to wybierzcie pieczoną - w tej postaci nie traci swoich wspaniałych właściwości.

4. Czosnek

Ma bardzo intensywny zapach, za którym niestety nie wszyscy przepadają. A czosnek jest najsilniejszym naturalnym antybiotykiem, który ma zbawienny wpływ na odporność. Za jego właściwości odpowiadają siarczki allilowe i bakteriobójcza allicyna, która powstaje po naruszeniu czosnku np. po wyciśnięciu go przez praskę.

W czasie zimowych miesięcy warto jeść go regularni, bo pomaga zwalczać przeziębienie, zmniejsza podatność na infekcje. Jest zalecany w profilaktyce chorób serca, obniża ciśnienie krwi i pomaga w walce z nowotworami.

5. Kapusta (najlepiej kiszona)

Kiszona kapusta to samo zdrowie. Jest poddawana fermentacji, dzięki temu zawiera bardzo dużo korzystnego dla zdrowia kwasu mlekowego, który odpowiada za prawidłowe trawienie. Jest również bogatym źródłem bakterii mlekowych, które niszczą szkodliwe bakterie i drożdżaki w układzie pokarmowym. Ciekawostką jest, że kapusta zawiera znacznie więcej bakterii niż kefir i jogurt naturalny. Warto pamiętać, że kiszonki dostępne w sprzedaży najczęściej są pasteryzowane i pozbawiane cennych bakterii lub zakwaszane octem, aby przyspieszyć produkcję. Więc najlepiej przygotować ją samodzielnie w domu.

Kapusta jest również bogatym źródłem witaminy C, A, K i witamin z grupy B. Jeżeli cierpicie na wzdęcia, to koniecznie włączcie do swojej diety gotowaną kapustę.

6. Ziemniaki

To niemal polskie warzywo narodowe. W wielu domach jest podstawą każdego (albo chociaż większości) obiadów. Spożywamy go na niezliczoną ilość sposobów – gotowane, pieczone, smażone, faszerowane.

Kilka lat temu został owiany złą sławą, ale tradycyjny kartofel oprócz walorów smakowych ma nam do zaoferowania wiele wartości odżywczych. Mało kto wie, że są bardzo ważnym źródłem witaminy C. Zawierają sporą ilość magnezu, żelaza, potasu i witamin z grupy B.

7. Brukselka

Kontrowersyjne warzywo, które lubi niewiele osób. Szczególnie za zapach i właściwości wzdymające. Jednak jest prawdziwą bombą witaminową. Znajdziecie w niej m.in. witaminę A, E, H, K i C. Jest niskokaloryczna (zawiera 40 kalorii w 100 gramach) i zmniejsza ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory.

