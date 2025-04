Chyba nie potrzebujecie naukowych dowodów, aby wiedzieć, że warzywa i owoce są bardzo zdrowe i potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. A ich jedzenie jest szczególnie ważne w czasie odchudzania. Oczywiście mogłybyśmy przytaczać wam niezliczone wyniki badań, które potwierdzają, że wprowadzenie do diety większej ilości tych produktów może przyczynić się do znacznej utraty wagi - może to być nawet ok. 1 kg w czasie 1 miesiąca.

Reklama

Jednak najnowsze badania, które zostały opublikowane w PLoS Medicine, wykazały również, że rodzaj spożywanych warzyw i owoców ma bardzo duże znaczenie. To szczególnie ważne dla osób, którym wydaje się, że sałatka to sałatka i nie ma znaczenia, co wejdzie w jej skład.

8 produktów, których NIE powinnaś wrzucać do blendera

Osoby, którym udało się w schudnąć, wprowadziły do swojego jadłospisu produkty spożywcze, które mają dużą ilość błonnika i niski indeks glikemiczny. To są 2 kluczowe cechy, które pomagają utrzymać głód w ryzach i dostarczają do organizmu niewiele kalorii. W tej grupie znalazły się następujące produkty:

Jagody – są słodkie i pozwalają dodatkowo zaspokoić ochotę na słodycze, są bogate w przeciwutleniacze;

– są słodkie i pozwalają dodatkowo zaspokoić ochotę na słodycze, są bogate w przeciwutleniacze; Jabłka – zawierają sporo wody, a jedzone ze skórką dostarczają dużą ilość błonnika;

– zawierają sporo wody, a jedzone ze skórką dostarczają dużą ilość błonnika; Gruszki - są dobrym źródłem potasu i pobudzającą perystaltykę jelit;

- są dobrym źródłem potasu i pobudzającą perystaltykę jelit; Kalafior – przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej;

– przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej; Awokado - zawiera błonnik i jednonienasycone kwasy tłuszczowe;

- zawiera błonnik i jednonienasycone kwasy tłuszczowe; Pomarańcze - mają bardzo dużo witaminy C, która jest naturalnym przeciwutleniaczem wspomagającym spalanie nadprogramowego tłuszczyku;

- mają bardzo dużo witaminy C, która jest naturalnym przeciwutleniaczem wspomagającym spalanie nadprogramowego tłuszczyku; Brukselka – dzięki dużej zawartości naturalnego błonnika wspomaga walkę z uciążliwymi zaparciami;

– dzięki dużej zawartości naturalnego błonnika wspomaga walkę z uciążliwymi zaparciami; Brokuły - nie powinny być głównym składnikiem diety odchudzającej, ponieważ, podobnie jak inne warzywa kapustne, powodują wzdęcia i gazy;

- nie powinny być głównym składnikiem diety odchudzającej, ponieważ, podobnie jak inne warzywa kapustne, powodują wzdęcia i gazy; Fasolka szparagowa – ma sporą ilość białka i błonnika, a do tego usprawnia przemianę materii;

– ma sporą ilość białka i błonnika, a do tego usprawnia przemianę materii; Marchew – w czasie odchudzania powinnyście jeść głównie surową marchew;

– w czasie odchudzania powinnyście jeść głównie surową marchew; Papryka – na diecie najlepiej jeść paprykę zieloną, która ma tylko 14 kalorii w 100 gramach.

Jest również ciekawostka dla osób, które chcą przytyć i nabrać trochę ciałka. Wtedy najlepiej zwiększyć ilość spożycia kukurydzy, grochu i ziemniaków. To warzywa, które zawierają sporą ilość skrobi i znacznie mniej błonnika niż gruszki czy marchew. Do tego mają wyższy indeks glikemiczny, co oznacza, że wzrost poziomu cukru we krwi nastąpi znacznie szybciej, niż w przypadku pokarmów o niskim indeksie.

Reklama

Przedstawiamy wam 8 najgorszych porad dietetycznych. Najlepiej zapomnijcie o ich istnieniu!