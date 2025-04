1. Banan to naturalny batonik

Ile kalorii ma banan? Jeden średni banan (około 120 g) dostarcza tylko 116 kcal. To świetna przekąska przed treningiem, a także wygodna przegryzka, gdy zabiegana załatwiasz sprawy na mieście. Banan to owoc, który w składzie łączy cukier - daje szybki kopniak energetyczny i skrobię, węglowodan złożony zapewniający sytość. Dodatkowo każdy banan dostarcza około 2 g błonnika pokarmowego, składnika, który pęcznieje w żołądku i opóźnia pojawienie się głodu.

Reklama

2. Banan dodaje energii!

Banany wbrew powszechnej, błędnej opinii nie wpływają znacząco na stężenie cukru we krwi. Ich unikalny skład sprawia, że mimo zawartości cukru mają one średni indeks i ładunek glikemiczny.

Indeks glikemiczny banana = 52

Ładunek glikemiczny banana = 12

Dzięki takim właściwościom owoc ten szybko dodaje energii i pozwala ci funkcjonować na pełnych obrotach przez 2-3 godziny.

3. Banan = relaks

Średni banan pokrywa 22% normy na witaminę B6, która wspiera pracę układu nerwowego. Witamina ta słynie ze swoich właściwości redukujących zmęczenie i wspomagających pracę układu immunologicznego.

4. Banan chroni przed starzeniem!

Zawarty w bananie mangan to jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy z pożywienia. Składnik ten chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, dzięki czemu opóźnia starzenie się. Mało kto wie, że banany są także źródłem witaminy C, niezbędnej do syntezy kolagenu w skórze.

5. Banan wspomaga serce!

Banany są źródłem potasu, który stabilizuje ciśnienie krwi. Pierwiastek ten jest bardzo ważny dla prawidłowej pracy serca, kurczliwości i siły mięśni. Jedz banany, a będziesz mieć siłę na kolejny trening!

6. Banan poprawia humor!

Banan łączy w sobie kilka składników, które razem mają działanie przeciwdepresyjne. Najcenniejszym z nich jest aminokwas – tryptofan, z którego powstaje serotonina – hormon szczęścia. Razem z witaminą B6 i potasem tryptofan tworzy kombinację poprawiającą nastrój.

Reklama

Dowiedz się więcej o owocach:

Czereśnie – tuczą czy odchudzają? Dowiedz się, jak jest naprawdę!

Morwa biała – na co pomaga? Natura w walce z cukrzycą, nadciśnieniem i otyłością

Pomelo to niedoceniany owoc, który warto włączyć do codziennej diety. Znacie go?