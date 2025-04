Najzdrowsze śledzie to śledzie świeże, choć niełatwo je zakupić. Sprawdź, na jakie aspekty warto zwrócić największą uwagę, by przygotować i podać rodzinie smaczne i zdrowe śledzie.

Śledzie są zdrowe, ale tysiące sposobów przygotowania śledzi do spożycia powodują, że wśród przepisów na śledzie znajdziesz te bardziej i mniej prozdrowotne. Lubisz śledzie i chcesz je często jeść? Oto kryteria, które pozwolą ci samodzielnie określić, czy dany śledź jest zdrowy. Zwracaj uwagę na to, czy:

śledź jest przetworzony - najzdrowszy śledź to śledź świeży, świeże śledzie kupisz w większych supermarketach;

- najzdrowszy śledź to śledź świeży, świeże śledzie kupisz w większych supermarketach; to śledź, matias czy śledź a'la matias - najzdrowsze są matiasy pełne zdrowego tłuszczu, ale bywają trudnodostępne;

- najzdrowsze są matiasy pełne zdrowego tłuszczu, ale bywają trudnodostępne; w śledziu jest dużo soli - im więcej soli uda ci się wypłukać ze śledzia, tym lepiej dla prozdrowotności ostatecznej potrawy;

- im więcej soli uda ci się wypłukać ze śledzia, tym lepiej dla prozdrowotności ostatecznej potrawy; w potrawie ze śledziem są zdrowe dodatki : warzywa, owoce, przeciwzapalne przyprawy - im ich więcej, tym lepiej;

: warzywa, owoce, przeciwzapalne przyprawy - im ich więcej, tym lepiej; w potrawie ze śledziem są mniej pożądane dodatki : śmietana, cukier, majonez i inne dodatki, które podbijają kaloryczność śledzi, są mniej wskazane;

: śmietana, cukier, majonez i inne dodatki, które podbijają kaloryczność śledzi, są mniej wskazane; sposób przygotowania śledzia: surowy śledź smażony na głębokim oleju (choć mniej przetworzony) będzie mniej zdrowy niż sałatka śledziowa z wieloma warzywami.

Najzdrowsze śledzie z uwzględnieniem stanu zdrowia

To, jakie śledzie są najzdrowsze, zależy też od twoich indywidualnych predyspozycji i stanu zdrowia.

Jeśli masz nadciśnienie , musisz bardziej zwracać uwagę na niską zawartość soli w śledziach.

, musisz bardziej zwracać uwagę na niską zawartość soli w śledziach. Surowe śledzie są przeciwwskazane kobietom w ciąży i są dla nich niezdrowe, ale już świeży pieczony śledź jak najbardziej będzie doskonałym uzupełnianiem diety ciążowej.

i są dla nich niezdrowe, ale już świeży pieczony śledź jak najbardziej będzie doskonałym uzupełnianiem diety ciążowej. Jeśli masz nadwagę lub otyłość , zdrowszą wersją śledzia będzie kąsek o niższej zawartości tłuszczu: mocniej odcedzony z oleju, bez tłustego sosu.

, zdrowszą wersją śledzia będzie kąsek o niższej zawartości tłuszczu: mocniej odcedzony z oleju, bez tłustego sosu. Wybór śledzia odpowiedniego dla cukrzyka będzie zależał np. od zawartości węglowodanowych dodatków (suszonych owoców, miodu, cukru), których lepiej unikać.

Jak odróżnić śledzia od matiasa? Ekspert: „Różnica jest kolosalna”

Oto subiektywna lista najzdrowszych form przygotowania śledzi. Pamiętaj, że indywidualny ranking top 5 najzdrowszych śledzi może zmieniać się wraz z twoimi predyspozycjami zdrowotnymi. Dla większości Polaków ranking przedstawia się jednak następująco:

Miejsce 1 : świeże śledzie upieczone lub ugrillowane;

: świeże śledzie upieczone lub ugrillowane; Miejsce 2: śledzie w oleju lnianym z warzywami i owocami;

śledzie w oleju lnianym z warzywami i owocami; Miejsce 3: sałatka śledziowa, np. z jabłkami, ziemniakami i porem;

sałatka śledziowa, np. z jabłkami, ziemniakami i porem; Miejsce 4: śledzie w sosie pomidorowym (np. śledzie po kaszubsku);

śledzie w sosie pomidorowym (np. śledzie po kaszubsku); Miejsce 5: śledzie pod pierzynką (sałatka śledziowa z jabłkami, burakami i jajkiem).

fot. Śledzie świeże to najzdrowsze śledzie/ Adobe Stock, chudo2307

Każdy z wymienionych sposobów jedzenia śledzi jest zdrowy z innego powodu. Wszystkie potrawy mają wiele zalet zdrowotnych:

są źródłem niezwykle zdrowych kwasów omega-3 ;

; dostarczają witamin i minerałów dzięki zdrowym dodatkom;

dzięki zdrowym dodatkom; po dokładnym opłukaniu nie będą znaczącym źródłem soli (da się zniwelować ich główną wadę).

Najzdrowsze śledzie przygotujesz, korzystając ze świeżych składników dobrej jakości. Jak przyrządzać śledzie, żeby były zdrowe? Oto kilka porad:

mocz śledzie wystarczająco długo , by pozbyć się z nich nadmiaru soli;

, by pozbyć się z nich nadmiaru soli; do śledzi wykorzystuj zdrowe marynaty na bazie najzdrowszych olejów roślinnych (oliwy, oleju lnianego, oleju rzepakowego) i przypraw;

(oliwy, oleju lnianego, oleju rzepakowego) i przypraw; zawsze czytaj etykiety śledzi , które kupujesz i wyszukuj te, które nie będą miały konserwantów i nadmiernych dodatków;

, które kupujesz i wyszukuj te, które nie będą miały konserwantów i nadmiernych dodatków; poluj w sklepach na świeże śledzie , które są bardzo zdrowe;

, które są bardzo zdrowe; jedz śledzie w towarzystwie warzyw i owoców komponując zdrowy posiłek.

Śledzie a'la matias są zdrowe, choć zdrowsze są prawdziwe matiasy. Te dostępne są jednak tylko w niektórych sklepach i w określonym sezonie. Wybierając zdrowego śledzia, skup się na tym, by przygotować go odpowiednio, oraz by miał dobry skład. Jeśli masz okazję do spróbowania prawdziwych matiasów: śmiało, są zdrowsze niż śledzie a'la matias.

