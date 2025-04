Witaminy to słowo, które każdemu człowiekowi kojarzy się pozytywnie i nic dziwnego – łacińskie słowo vita oznacza życie. Są to związki niezbędne do życia, nie wszystkie z nich organizm wytwarza samodzielnie. Nie są materiałem budulcowym, nie dostarczają energii, ale są konieczne dla zdrowia i prawidłowej pracy organizmu. Pełnią bardzo ważne funkcje, są niezbędne do utrzymania prawidłowej czynności komórek. Zapotrzebowanie na witaminy jest bardzo małe, ale niedobór nawet jednej z nich może doprowadzić do niebezpieczeństwa.

Pigułka na wszystko

Jednak chciałabym także przestrzec przed nadmiernym suplementowaniem diety. Zbytnia dbałość o nasz organizm, za duże spożywanie witamin w postaci tabletek może mieć wręcz tragiczne skutki. Hiperwitaminoza (czyli nadmierne występowanie w organizmie witamin) powstaje wyłącznie w wyniku złego stosowania suplementów lub produktów farmaceutycznych. Reklamy suplementów diety manipulują naszą świadomością, mamy wrażenie, że potrzebna jest nam pigułka, która pomoże nam na włosy, paznokcie, oczy, odporność, pomoże zapobiegać różnym stanom chorobowym. Zapominamy, że nasze problemy ze zdrowiem mogą mieć wiele wspólnego z naszym żywieniem. Powinniśmy się tak odżywiać, by dostarczać do organizmu wszystkie niezbędne witaminy, a suplementy powinniśmy podawać dopiero wtedy, gdy lekarz nam to zaleci po badaniach. Zasadne jest więc sformułowanie: „Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą”.

Przedawkowana witamina

Okazuje się, że nadmiar witamin syntetycznych (czyli tych w „pigułkach”) może mieć fatalne skutki. Nie jesteśmy w stanie „przedawkować” witamin pochodzących z żywienia, ponieważ organizm wydali ich nadmiar. Natomiast nadmierne spożywanie tabletek może doprowadzać do wielu przypadłości.

Nadmiar witaminy A może doprowadzić do pobudliwości, przyczynić się do bólu głowy, wymiotów, powiększenia wątroby, łysienia, obniżenia gęstości kości, co prowadzić może do osteoporozy.

Nadmiar witaminy A może doprowadzić do pobudliwości, przyczynić się do bólu głowy, wymiotów, powiększenia wątroby, łysienia, obniżenia gęstości kości, co prowadzić może do osteoporozy.

Przedawkowanie witaminy D3 może przyczynić się do zatrucia organizmu, złego samopoczucia, braku łaknienia, zmęczenia, bólu głowy, bólu brzucha, u dzieci zwykle występują zaparcia, u dorosłych biegunka. Wapń odkłada się w tkankach różnych narządów: wątrobie, nerkach, płucach, sercu, w układzie krwionośnym. Powoduje nieodwracalne zmiany i zakłócenia pracy serca. Prowadzi do kamicy nerkowej.

może przyczynić się do zatrucia organizmu, złego samopoczucia, braku łaknienia, zmęczenia, bólu głowy, bólu brzucha, u dzieci zwykle występują zaparcia, u dorosłych biegunka. Wapń odkłada się w tkankach różnych narządów: wątrobie, nerkach, płucach, sercu, w układzie krwionośnym. Powoduje nieodwracalne zmiany i zakłócenia pracy serca. Prowadzi do kamicy nerkowej. Nadmiar witaminy E u osób dorosłych, może powodować zmęczenie, bóle głowy, osłabienie mięśni i zaburzenia widzenia, a zbyt duże niezgodne z normami spożywanie witaminy K mogą wpłynąć niekorzystnie na pracę wątroby, powodować poty oraz uczucie gorąca, może wywołać alergię oraz powodować skoki ciśnienia tętniczego.

Nadmiar witaminy E u osób dorosłych, może powodować zmęczenie, bóle głowy, osłabienie mięśni i zaburzenia widzenia, a zbyt duże niezgodne z normami spożywanie witaminy K mogą wpłynąć niekorzystnie na pracę wątroby, powodować poty oraz uczucie gorąca, może wywołać alergię oraz powodować skoki ciśnienia tętniczego.

Nadmiar witaminy C może zaostrzać procesy zapalne towarzyszące uszkodzeniu tkanek - donoszą badacze na łamach pisma "Free Radical Biology and Medicine". Najnowsze badania naukowców amerykańskich z Center for Cancer Pharmacology, University of Pennsylvania w Filadelfii, kierowanych przez Lana Blaira wykazały, że witamina C w dużej ilości może przyczyniać się do powstawania niezwykle szkodliwych dla DNA substancji – tzw. genotoksyn. Wolne rodniki mogą działać niszczycielsko na DNA.

Nadmiar witaminy B6 wpływa na nasze samopoczucie, ospałość, a zbyt duże spożycie witaminy PP może powodować zaczerwienienie twarzy, niestrawność, biegunki, zaparcia, może także zwiększyć oporność na insulinę, a nawet może wpłynąć na uszkodzenie wątroby i mięśni.

Tymczasowo można stosować suplementy diety, gdy jadamy nieregularnie, stosujemy dietę odchudzającą, w czasie ciąży, gdy spożywamy dużo używek, lub wracamy do zdrowia po chorobie. Jednak powinniśmy tak ułożyć codzienny jadłospis, aby zawierał więcej produktów bogatych w składniki odżywcze, warto także zapoznać się z normami spożycia witamin, a suplementację stosować tylko wtedy, gdy zaleci nam lekarz.