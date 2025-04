Fot. Fotolia

W organizmie człowieka kwas foliowy jest syntetyzowany przez bakterie jelitowe i w głównej mierze odpowiada za wzrost i prawidłowe funkcjonowanie komórek, systemu nerwowego oraz mózgu. Decyduje także o naszym dobrym samopoczuciu psychicznym.

Produkty bogate w kwas foliowy

Kwas foliowy oprócz formy nam najlepiej znanej, czyli tej dostępnej w postaci preparatów aptecznych, występuje przede wszystkim w żywności, jako tzw. foliany.

Źródła kwasu foliowego:

warzywa zielono liściaste (szpinak, kalafior, brokuły, szparagi, sałata, kapusta włoska);

owoce cytrusowe (pomarańcze, banany):

wątróbka – nie wskazane spożycie w dużych ilościach, pełni funkcję „magazynu” w organizmie i może absorbować szkodliwe substancje.

drożdże.

Należy jednak pamiętać, że bardzo trudno jest osiągnąć zapotrzebowany poziom kwasu foliowego w organizmie, opierając jego dostarczanie wyłącznie na diecie bogatej w zawierające go produkty. Przeciętne spożycie folianów w Polsce wynosi od 0,15 do 0,25 mg, natomiast jego ilość potrzebna do osiągnięcia terapeutycznego poziomu w okresie około koncepcyjnym powinna oscylować między 0,6 a 0,8 mg. Chcąc to zalecenie realizować przy wyłącznej suplementacji spożywczej musielibyśmy dziennie zjadać około 0,5 kg kapusty.

Trzeba mieć także na uwadze, że długotrwałe przechowywanie żywności oraz gotowanie warzyw znacząco obniża ilość kwasu foliowego w produktach.

Suplementacja kwasu foliowego - w jakiej ilości?

"Według rekomendacji Programu Pierwotnej Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej dzienne spożycie kwasu foliowego powinno wynosić 400 µg. Zalecenia te kierowane są do wszystkich kobiet w wieku rozrodczym. Sama suplementacja powinna trwać przynajmniej do 12 tygodnia ciąży. W przypadku, kiedy kobieta dopiero dowiaduje się, że będzie mamą niezwłocznie musi zacząć przyjmować kwas foliowy w dawce nie mniejszej niż 400 µg dziennie i kontynuować terapię przynajmniej do 12 tygodnia ciąży" – mówi Agnieszka Pawłowska-Wypych, biotechnolog, Dyrektor ds. Nauki i Rozwoju w firmie, opracowującej formułę suplementów m. in. dla kobiet w ciąży, mam karmiących i małych dzieci.

"Na rynku dostępnych jest wiele preparatów aptecznych bogatych w kwas foliowy, najważniejsze jest jednak to, aby jego zawartość w jednej dawce nie była mniejsza niż 400 mikrogramów, czyli 0,4 mg" – podkreśla Agnieszka Pawłowska-Wypych.

