Najzdrowsze pomidory to wszystkie te odmiany, które mają najwięcej likopenu. Sprawdź, jakie gatunki pomidorów są najbogatsze w ten zdrowy antyoksydant i które pomidory najbardziej opłaca się jeść dla zdrowia.

Właściwości prozdrowotne pomidorów mówią same za siebie: pomidory są bardzo zdrowe. Nie mają wielu kalorii, są uniwersalne, a na dodatek mają dużo wspierającego serce potasu i ogrom antyoksydacyjnego likopenu. To opis dotyczący wszystkich pomidorów: żółtych, zielonych, koktajlowych, malinowych... Jak wśród nich wyróżnić te najzdrowsze?

Każdy będzie uważał pomidory za zdrowe z innego powodu. Nadciśnieniowcy docenią potas w pomidorach; osoby odchudzające się pomyślą o niskiej kaloryczności pomidorów, a osoby związane ze światem urody jako pierwszą zaletę pomidorów wymienią ich pozytywne działanie na skórę. Wybór najzdrowszych pomidorów może być więc wyzwaniem.

Z obiektywnego punktu widzenia pomidory mają jednak jedną wyróżniającą się cząsteczkę, która jest w nich najcenniejsza. Chodzi o likopen. To antyoksydant, który dba o zdrowie całego organizmu: od wyglądu skóry, po ochronę przed nowotworami. To zawartość likopenu będziemy porównywać, poszukując zwycięzcy rankingu najzdrowszych pomidorów.

Naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii i Uniwersytetu w Ege w Turcji poważnie podeszli do tematu zmierzenia i porównania zawartości likopenu w różnych rodzajach pomidorów. Zawartość likopenu oznaczono w ponad 13 gatunkach pomidorów! Tylko niektóre z nich są rozpowszechnione w Polsce, więc tylko te brałyśmy pod uwagę w klasyfikacji.

Oto zawartość likopenu w mg/kg różnych rodzajów pomidorów:

pomidory malinowe Amelia - 53 mg/kg,

pomidory typu Celebrity - 57,4 mg/kg,

pomidory Champion - 51,5 mg/kg,

pomidory lima Classica - 106 mg/ kg,

pomidory peron - 49,5 mg/ kg,

pomidory Solar - 61,2 mg/ kg,

pomidory Sunmaster - 60,6 mg/ kg,

pomidory koktajlowe - 101,4 mg/ kg,

pomidory „na gałązce” (popularne w supermarketach) - 59,8 mg/ kg,

pomidory rzymskie - 89,8 mg/ kg.

Naukowcy nie zbadali oczywiście wszystkich odmian pomidorów występujących w sezonie na polskich rynkach i działkach. Może okazać się, że są wśród nich pomidory o jeszcze wyższej zawartości likopenu.

Przyglądając się dokładnie ich analizie, można przewidzieć, że najwięcej zdrowego likopenu mają wszystkie pomidory o intensywnym kolorze i te mocno mięsiste. Na pewno bardzo dużo będzie go w czarnych pomidorach, pomidorach Gargamelach, pomidorach bawole serce i wszystkich odmianach pomidorów o intensywnie czerwonej barwie.

Oto wyniki naszego śledztwa w poszukiwaniu najzdrowszych pomidorów. W top 3 znalazły się:

Miejsce 1 : Pomidory koktajlowe

: Pomidory koktajlowe Miejsce 2 : Pomidory lima

: Pomidory lima Miejsce 3: Pomidory rzymskie

​Zaraz za podium znalazły się pomidory solar i sunmaster.

fot. Pomidory koktajlowe - najzdrowsze pomidory/ Adobe Stock, Maksim Shebeko

Dlaczego ranking na najzdrowsze pomidory wygrały pomidory koktajlowe? Prawdopodobnie chodzi o to, że w 100 g znajdowało się dużo skórki. To w skórce pomidorów i bezpośrednio pod nią umieszczone jest najwięcej zdrowego likopenu. 100 g pomidorów koktajlowych to ok. 5 sztuk, to znacznie więcej skórki, niż 1 pomidor o masie 100 g.

Choć w rankingu zwyciężyły pomidory koktajlowe, każde pomidory są bardzo zdrowe. Różnice w zawartości likopenu między gatunkami to niuans i ciekawostka, która jest interesująca, ale niech nie wpływa poważnie na twoje wybory żywieniowe na co dzień. Jedz wszystkie pomidory, do jakich masz najlepszy dostęp obficie, o ile nie dotyczą cię przeciwwskazania do jedzenia pomidorów.

