Świeże i surowe warzywa i owoce nie podnoszą raczej ciśnienia krwi. Problem dla nadciśnieniowców stanowią warzywa kiszone i marynowane, które zawierają dużo soli. Ciśnienie podnoszą też owoce kandyzowane i suszone bogate we fruktozę. Niektóre owoce i warzywa zawierają też sporo sodu naturalnie i warto ograniczać je w pewnym stopniu z tego powodu. Sprawdź listę warzyw i owoców, które mogą podnieść ciśnienie krwi.

Świeże i nieprzetworzone warzywa i owoce są ogólnie produktami bardzo polecanymi przy nadciśnieniu. W skrócie mówiąc: większość świeżych warzyw i owoców wręcz obniża ciśnienie. To one stanowią podstawę diety DASH, najzdrowszej diety na nadciśnienie, która jest połączeniem diety śródziemnomorskiej z zaleceniami ograniczania sodu. Warzywa i owoce dobrze wpływają na nadciśnienie przez to, że:

Zawierają sporo obniżającego ciśnienie potasu .

. Nie zawierają naturalnie dużo sodu, który ma zdolność podnoszenia ciśnienia.

Składają się w większości z wody , która pomaga w regulacji ciśnienia krwi.

, która pomaga w regulacji ciśnienia krwi. Dostarczają zdrowego błonnika.

Jest jednak kilka wyjątków i produktów z grupy warzyw i owoców, które mogą podbijać ciśnienie krwi. Robią to głównie z trzech powodów:

Są przetworzone i dodano do nich sól (np. kiszonki, warzywa z solanki, warzywa marynowane).

(np. kiszonki, warzywa z solanki, warzywa marynowane). Naturalnie zawierają więcej sodu, niż potasu .

. Są bardzo bogatym źródłem fruktozy, która może podnosić ciśnienie krwi.

Warzywa i owoce, które podnoszą ciśnienie krwi, to przede wszystkim wszystkie produkty, do których dodano sól. To właśnie sól i sód (składnik soli) są odpowiedzialne za podbijanie ciśnienia w największym stopniu.

Czy ogórki kiszone (i inne kiszonki) podnoszą ciśnienie?

Kiszonki są zdrowe i są naturalnymi probiotykami, ale osoby z nadciśnieniem muszą je ograniczać. Problemem jest właśnie spora zawartość soli w produktach kiszonych:

kiszonych ogórkach,

kiszonej kapuście,

kiszonych grzybach,

kiszonych burakach,

kimchi,

kiszonych kalafiorach.

Wszystkie kiszonki podnoszą więc ciśnienie. Trzeba jeść je z umiarem.

fot. Warzywa kiszone i marynowane podnoszą ciśnienie krwi/Adobe Stock, New Africa

Soki z kiszonek podnoszą ciśnienie

Jeśli martwisz się o wysokie ciśnienie, wystrzegaj się szczególnie soków z kiszonek: soku z kiszonych ogórków, soku z kiszonych buraków i soku z kiszonej kapusty. Pije się je czasem dla zdrowia, ale nadciśnieniowcy powinni ich unikać. Zalety soków i solanek z kiszonek są mniejsze, niż ryzyko zdrowotne związane z dodatkowym spożyciem soli przez nadciśnieniowców. Dla dobra ciśnienia nie powinno się tez przesadzać z ilością spożywanego dla zdrowia zakwasu buraczanego.

fot. Soki z kiszonek i zakwasy są zdrowe, ale nie dla osób z nadciśnieniem/ Adobe Stock, WavebreakMediaMicro

Kandyzowane owoce podnoszą ciśnienie krwi

Są pewne dowody naukowe na to, że do podwyższania ciśnienia krwi przyczynia się też żywność bogata we fruktozę. Wspomina się o tym rzadziej niż o soli, ale ten czynnik też może mieć duże znaczenie.

Fruktoza obniża produkcję tlenku azotu (NO), który relaksuje żyły i tętnice. Można więc powiedzieć, że fruktoza zmusza układ krwionośny od zaciskania się, a tym samym podwyższa ciśnienie krwi.

Żywność bogata we fruktozę zwiększa też stężenie kwasu moczowego. Fruktoza powoduje „zatrzymanie” soli przez nerki, a to bezpośrednio podwyższa ciśnienie krwi. Z tego powodu produkty bogate we fruktozę muszą być też ograniczane w diecie na dnę moczanową.

Nie oznacza to jednak, że trzeba całkiem wystrzegać się owoców (wszystkie zawierają pewne ilości fruktozy). Unikaj po prostu żywności dosładzanej fruktozą i cukrem.

Z uwagi na zawartość fruktozy, ciśnienie mogą podnosić:

kandyzowane owoce : pomarańcze, wiśnie, skórka pomarańczowa i inne;

: pomarańcze, wiśnie, skórka pomarańczowa i inne; suszone owoce będące skoncentrowanym źródłem naturalnych cukrów: rodzynki, daktyle, suszone banany, chipsy jabłkowe;

będące skoncentrowanym źródłem naturalnych cukrów: rodzynki, daktyle, suszone banany, chipsy jabłkowe; owoce z syropu cukrowego (sprzedawane często w puszkach): brzoskwinie, ananasy i inne;

(sprzedawane często w puszkach): brzoskwinie, ananasy i inne; soki owocowe pite w nadmiarze (nawet te świeżo wyciskane).

W skrajnych przypadkach, gdy musisz bardzo wystrzegać się wszelkich produktów mających najmniejszy potencjał podnoszący ciśnienie we krwi, możesz sięgać po owoce dozwolone w cukrzycy. To owoce, które mają najmniej cukru i fruktozy ze wszystkich.

fot. Kandyzowane owoce podnoszą ciśnienie krwi przez wysoką zawartość fruktozy/ Adobe Stock, whitestorm

Przetworzone, smażone (i solone) warzywa podnoszą ciśnienie krwi

Mówiąc o warzywach podnoszących ciśnienie krwi, trzeba wspomnieć też przede wszystkim o warzywach przetworzonych. Wiesz przecież, że frytki to nie sałatka, ale warto dodatkowo podkreślić, że posolone i smażone produkty roślinne mogą bardzo podnosić ciśnienie. Traktuj je na równi z fast foodami.

Unikaj:

warzyw i owoców smażonych w głębokim tłuszczu,

warzyw panierowanych,

past warzywnych z wysoką zawartością soli,

warzyw w słonych sosach.

fot. Nie wszystkie warzywa są zdrowe - te solone i panierowane podnoszą ciśnienie/ Adobe Stock, JoannaTkaczuk

Warzywa z puszek i solanek mogą podnosić ciśnienie krwi

Kolejną grupą warzyw podnoszących ciśnienie krwi, są warzywa kupowane w solankach. Dokładnie czytaj etykietę i sprawdź, ile soli jest w warzywach, które zamierzasz kupić. Zwracaj szczególną uwagę na warzywa marynowane sprzedawane w puszkach i słoikach:

fasolkę szparagową w słoiku,

gotowaną marchewkę w słoiku,

marynowaną paprykę,

marynowane grzyby,

marynowaną kukurydzę,

groszek w puszkach i słoikach,

oliwki.

Właśnie z powodu zawartości soli niektórzy zastanawiają się, czy oliwki są zdrowe. Faktycznie, pod względem nadciśnienia trzeba jeść je z umiarem.

fot. Marynowane warzywa podnoszą ciśnienie/ Adobe Stock, www.daniloarts.com

Soki warzywne i gotowe zupy podnoszą ciśnienie krwi

Jeśli kupujesz gotowe zupy warzywne, musisz liczyć się z tym, że zawierają zazwyczaj sporo soli. Wiele takich produktów ma prosty skład i od czasu do czasu mogą one zaspokoić głód w dzień, gdy nie masz czasu gotować. Jeśli masz nadciśnienie, warto sprawdzić zawsze, ile soli dostarcza dana zupa warzywna i wybrać taką, która ma jej najmniej. Taka informacja musi być umieszczona w tabeli na etykiecie produktu.

fot. Gotowe zupy warzywne i sosy podnoszą ciśnienie/ Adobe Stock, jakartatravel

Niektóre warzywa i owoce zawierają też trochę sodu naturalnie, nie w dodanej do nich soli. Nie są to jednak ilości porównywalne z warzywami, do których dodano sól. Nawet osoby z nadciśnieniem nie muszą całkiem unikać takich warzyw. Wystarczy orientować się, o jakich produktach mowa i unikać np. wypijania dużej ilości soków z danych warzyw. To właśnie z tego powodu sok z selera naciowego może szkodzić nadciśnieniowcom, jeśli jest pity w nadmiarze.

Najważniejszy jest stosunek sodu do potasu w danym produkcie. Jeśli potasu jest więcej niż sodu, dane warzywo lub owoc ma działanie pozytywne na ciśnienie krwi i będzie polecane do spożycia. Dotyczy to zdecydowanej większości warzyw i owoców.

Warzywa i owoce bogate naturalnie w sód to:

seler - 86 mg sodu/ 100 g

marchewka - 69 mg sodu/ 100 g

seler naciowy - 62 mg sodu/ 100 g

suszone pomidory - 266 mg/ 100 g

boćwina - 226 mg sodu/ 100 g

karczochy - 94 mg sodu/ 100 g

szpinak - 83 mg sodu/ 100 g

kapusta pak choi - 65 mg sodu/ 100 g

Warzywa i owoce bogate w sód przez dodatek soli:

ogórki konserwowe - 1208 mg sodu/ 100 g

oliwki - 735 mg sodu/ 100 g

kapusta kiszona - 661 mg/ 100 g

Wiele osób może szukać informacji o owocach i warzywach podnoszących ciśnienie krwi nie ze względu na to, że mają nadciśnienie i chcą ich unikać. Mogą szukać informacji odwrotnych: co jeść, by podbić ciśnienie krwi.

Jeśli masz zbyt niskie ciśnienie krwi, możesz chcieć je podwyższyć, spożywając niektóre warzywa lub owoce. Nie jest to najlepszy pomysł. Nawet jeśli cierpisz na niedociśnienie, wymienione warzywa i owoce nie pomogą.

Nie powinnaś też specjalnie zwiększać spożycia soli na własną rękę, kierując się ciągiem myśli: „skoro przy nadciśnieniu trzeba ograniczać sól, jedzenie soli w większych ilościach, może pomóc mi podwyższyć ciśnienie". To nieprawidłowe myślenie.

Ewentualne modyfikacje w zaleceniach spożycia soli powinien przeprowadzić lekarz. Nadmiar soli szkodzi, powodując nie tylko nadciśnienie, ale też inne poważne problemy zdrowotne. Wszyscy powinni go unikać.

