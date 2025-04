fot. Fotolia

Są z nami wszędzie: domu, w pracy, w podróży, na wakacjach, na imieninach, w lodówce, w samochodzie, w szufladzie. Sięgamy po nie przygotowując posiłki. Czekają na półkach sklepowych, a i w restauracji żaden kucharz się bez nich nie obędzie. Często, dokonując zakupów, bezwiednie kierujemy się ich wyglądem. Mówi się o nich, że są niemym sprzedawcą. Tymczasem warto zwrócić na nie większą uwagę także dlatego, bo ich wpływ na przechowywaną zawartość nie zawsze jest obojętny. O czym mowa? O opakowaniach na żywność.

Wzrasta zainteresowanie opakowaniami bio



W muzeum rzeźby i designu SFMCD w San Francisco można podziwiać niezwyczajną ekspozycję. Projekt Peddy Mergui Wheat is Wheat is Wheat („Mąka to mąką to mąka” – w wolnym tłumaczeniu), to zabawna prowokacja, przedstawiająca opakowania najdroższych marek na świecie promujące produkty codziennego użytku. Poprzez mleko w kartonie od Apple, torebkę na mąkę od Prady czy puszkę na mleko w proszku od Chanel, projektant zwraca uwagę na opakowanie i zmusza kupujących do przemyślenia ich zachowań konsumpcyjnych.

Robi to nie bez powodu, okazuje się bowiem, że nie każde opakowanie jest przyjazne dla naszego zdrowia i środowiska, a to właśnie trend eko jest w chwili obecnej dominującym. Potwierdzają to analitycy z portalu Reseach and Markets, którzy w swoim raporcie informują, że od 2014 do 2018 roku międzynarodowe zużycie bio-tworzyw i materiałów odnawialnych wzrośnie o prawie 20%. Opakowania będą mniejsze, lżejsze, a przede wszystkim przyjazne środowisku.

Dlaczego warto używać szklanych opakowań?



W kierunek ten doskonale wpisuje się szkło. Produkuje się je z całkowicie naturalnych surowców. Dodatkowo jest materiałem, który ma istotną zaletę: nie przenika do zawartości opakowania oraz nie zawiera bisfenolu A, ITX (izopropylotioksantonu), estrów, ftalowych (plastyfikatorów używanych w niektórych tworzywach sztucznych), aldehydu octowego ani innych potencjalnie szkodliwych chemikaliów. Dlatego też producenci żywności, m.in. dla niemowląt, tak chętnie korzystają z opakowań szklanych.

– Szkło jest materiałem opakowaniowym, który nie wchodzi w interakcje z produktem w nim zawartym – informuje Barbara Maciałczyk, członek ruchu Przyjaciół Szkła (Friends of Glass). – Warto też dodać, że obecnie słoje i butelki są dużo lżejsze, a zużyte szkło może być w całości poddane recyklingowi. Podsumowując, szkło jest najbardziej biernym materiałem i charakteryzuje się wysoką nieprzenikalnością, powodując, że jest najbezpieczniejszym i najczystszym opakowaniem dla produktów żywnościowych.

Opakowania papierowe



Ciekawym rozwiązaniem ekologicznych opakowań dla żywności jest również papier, ale ten bardziej niezwykły. Do jego produkcji wykorzystuje się odpady rolno-przemysłowe, a cały sekret tkwi w zastąpieniu tradycyjnej celulozy ekologiczną „depektynizowaną miazgą” pochodzącą z przetwórstwa kukurydzy, owoców cytrusowych, kiwi, oliwek, migdałów, orzechów laskowych i ziaren kawy.

Opakowania z tektury



Praktyczna, przyjazna środowisku, wydajna, oszczędna i łatwa w obróbce jest także tektura. Nie dziwi więc jej szerokie zastosowanie nie tylko w branży gastronomicznej i spożywczej, a także w budownictwie do stawiania domów*.

*Tekturowe domy buduje Japończyk Shigeru Ban, który właśnie otrzymał za to architektonicznego Nobla, czyli Nagrodę Pritzkera. W ten sposób powstały domy m.in. dla uchodźców z Rwandy i poszkodowanych przez trzęsienie ziemi w Kobe. Ban założył międzynarodowy ruch podobny do Lekarzy bez Granic – Voluntary Architects Network, który zbudował tymczasowe domy po trzęsieniach ziemi w Turcji, Indiach, Sri Lance i na Haiti, tymczasową szkołę w Syczuanie i salę koncertową w L’Aquili. VAN pomaga zwłaszcza tam, gdzie nie dociera pomoc rządowa. Najbardziej efektownym dziełem jest Tekturowa Katedra w Christchurch w Nowej Zelandii.

