Po jaki makaron najczęściej sięgają Polacy?

Badania pokazują, że preferencje Polaków co do rodzaju makaronu używanego do drugich dań są bardzo zróżnicowane. Najbardziej popularne są:

świderki (aż 28% badanych)

(aż 28% badanych) spaghetti (15%).

Ulubionym dodatkiem do dań makaronowych jest mięso oraz sosy na bazie pomidorów, które wybiera odpowiednio 25% oraz 24% badanych. Makaron najczęściej dodajemy do zup (36%) oraz przyrządzania go w formie makaronu z sosem (30%).

"Takie dania są wybierane przede wszystkim ze względu na nasze preferencje kulinarne. Polacy uwielbiają zupy, w których o prym walczą rosół oraz pomidorówka" – zauważa Piotr Ceranowicz, ekspert kulinarny współpracujący z marką Lubella.

– "Uwielbiane zarówno przez dorosłych jak i dzieci spaghetti z sosem daje nam możliwość przygotowania smacznego dania dla całej rodziny. Przygotowując sos możemy dodać nasze ulubione dodatki tworząc za każdym razem nowe kompozycje smakowe. Zachęcałabym jednak do poszerzania makaronowego jadłospisu i wykorzystywania tego składnika również w innych zestawieniach, ponieważ makaron daje gwarancję przygotowania bardzo smacznego i zdrowego dnia dla całej rodziny w sposób łatwy i szybki" – dodaje kucharz.

Jak serwować makaron?

Makaron idealnie sprawdzi się jako baza dla różnorodnych dań od sałatek, przez zapiekanki, a na deserach kończąc. Możemy do niego dodawać różnorodne mięsa, ryby, sery, warzywa czy owoce. Jedynym ograniczeniem może być nasza wyobraźnia.

"Makaron to produkt bardzo wszechstronny, oferujący nam bardzo szeroką gamę dań, które można z nim przygotować. Co ważne coraz więcej osób zaczyna to dostrzegać i eksperymentować w kuchni. Ten trend bardzo mnie cieszy" – podkreśla Piotr Ceranowicz.

– "Warto korzystać z produktów sezonowych np. grzybów, czy warzyw, które w połączeniu z makaronem pozwolą nam urządzić wyborną ucztę i zachwycić naszych najbliższych. Z mojego doświadczenia zawodowego wiem, że kilka składników oraz makaron potrafią połączyć się w zaskakująco pyszną całość" – dodaje Ceranowicz.

Makaron jest zdrowy!

Oprócz walorów smakowych warto zauważyć, że makaron jest zdrowy i podobnie jak inne produkty zbożowe powinien stanowić podstawę naszego codziennego menu. – "Jest on źródłem łatwo przyswajalnych węglowodanów złożonych oraz błonnika, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu" – mówi Anna Różyk, dietetyk.

Makaron jest idealnym produktem dla osób w różnym wieku, a także tych przebywających na diecie. – "Ze względu na te właściwości zaleca się, aby produkty zbożowe, w tym makarony, były spożywane 5 razy dziennie i były obecne w każdym posiłku. Prawidłowo skomponowane posiłki wpłyną pozytywnie nie tylko na wygląd, ale także na zdrowie" – dodaje dietetyk.

To produkt, który daje nam ogromne możliwości kulinarne. Jest on dobrą podstawą dań zarówno dla osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki w kuchni, jak i dla bardziej doświadczonych kucharzy.

