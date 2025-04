Nie wiesz, jaki chleb dla cukrzyka kupić? Oto praktyczny poradnik, jakie pieczywo wybierać dla osoby chorującej na cukrzycę typu 2. i 1. Zawsze warto dopytać o skład chleba, gdyż niektóre rodzaje pieczywa zawierają wysokowęglowodanowe dodatki, których cukrzyk powinien unikać. Chleb dla cukrzyka można też przygotować samodzielnie w domu z mąki dla cukrzyka.

Im bardziej oczyszczona mąka została użyta do przygotowania ciasta na chleb, tym wypiek będzie miał wyższy indeks glikemiczny i tym mniej wskazany będzie dla cukrzyków. Pieczywo dla cukrzyka, aby jak najmniej gwałtownie podnosiło poziom cukru we krwi, powinno być wypiekane z mąki typu 1850-3000. Im wyższy typ, tym mniej oczyszczona mąka.

Zwykłe pszenne białe pieczywo jest szykowane z mąki typu 750, czyli bardzo oczyszczonej i taki chleb czy bułki nie są wskazane dla cukrzyków. Dla nich najgorszym typem chleba i bułek jest więc pieczywo białe o wysokiej zawartości skrobi i niskiej zawartości błonnika. Z kolei najlepszy chleb dla cukrzyka będzie ubogi w skrobię i bogaty w błonnik.

Pożądanym dodatkiem do chleba dla cukrzyków są ziarna, pestki, orzechy, migdały, które obniżają indeks glikemiczny pieczywa, dostarczając przy tym cennego błonnika. Dlatego najlepszym chlebem dla cukrzyka będzie chleb razowy z dodatkiem nasion i/lub orzechów, a zwłaszcza ten szykowany na zakwasie, gdyż zawiera łatwiej dostępne składniki mineralne z ziaren.

Cukrzycy powinni analizować skład pieczywa, gdyż czasami do wyrobu pieczywa używa się niewskazanych dla nich dodatków, które podnoszą cukier we krwi. Niewskazanymi składnikami chleba dla cukrzyków są:

laktoza,

cukier,

fruktoza,

miód,

syrop glukozowo-fruktozowy,

karmel,

słód jęczmienny,

suszone lub kandyzowane owoce.

Pożądane są za to w składzie chleba dla cukrzyka:

mąka z pełnego przemiału,

mąka żytnia, razowa,

mąka owsiana,

betaglukan (naturalny błonnik owsiany).

Najniższy indeks glikemiczny (IG) ma chleb czystoziarnisty, czyli przygotowany z ziaren, a nie z mąki. Jego IG wynosi ok. 20. Dobrym wyborem będzie też chleb pełnoziarnisty, często szykowany z mąki z pełnego przemiału, zakwasu i soli – jego IG wynosi ok. 40.

Średni indeks glikemiczny mają:

chleb razowy – z mąki żytniej, żytniej mąki razowej, soli i wody (IG: 50-58),

chleb graham – mąka pszenna typu 1850, soli, drożdży i wody (IG: 40-50),

chleb orkiszowy – z mąki, płatków i ziaren orkiszowych, zakwasu orkiszowego i oleju (IG ok. 50),

chleb razowy ze słonecznikiem – z mąki żytniej, żytniej mąki razowej, mąki pszennej, nasion słonecznika, soli i wody (IG ok. 58).

W piekarniach są też dostępne chleby opatrzone etykietą „chleb o niskim IG” lub „chleb IG”, co ma sugerować niski indeks glikemiczny takiego pieczywa. Czasami jednak zdarza się, że w składzie takiego chleba znaleźć można niezalecane dla cukrzyków składniki, dlatego zawsze warto przed zakupem sprawdzić skład wypieku.

fot. Jak upiec chleb dla cukrzyka/ Adobe Stock, tilialucida

Jak zrobić chleb dla cukrzyka? To nie jest skomplikowane, a ma tę zaletę, że w pełni można kontrolować skład takiego pieczywa. Zacznijmy od rzeczy najważniejszej: jaka mąka na chleb dla cukrzyka będzie najlepsza?

Najlepszym wyborem do wypieku chleba dla cukrzyka będą mąki o typie od 1850 w górę – im wyższy typ, tym mniej oczyszczona mąka i tym mniej podnosi poziom cukru we krwi. Na rynku dostępne są godne polecenia cukrzykom mąki:

typ 3000 – mąka pełnoziarnista pszenna, żytnia, orkiszowa, gryczana, z samopszy,

– mąka pełnoziarnista pszenna, żytnia, orkiszowa, gryczana, z samopszy, typ 2000 – mąka razowa pszenna, żytnia, orkiszowa, z samopszy, z płaskurki,

– mąka razowa pszenna, żytnia, orkiszowa, z samopszy, z płaskurki, typ 1850 – mąka graham pszenna, orkiszowa, owsiana, żytnia.

Można oczywiście eksperymentować i stosować mieszankę różnych rodzajów mąk, zarówno jeśli chodzi o typ mąki między 1850 a 3000, jak i rodzaj ziarna, z jakiego zostały wyprodukowane.

Jak przygotować zakwas na chleb dla cukrzyka

Warto też samemu przygotować zakwas na chleb. Udaje się tym lepiej i bez dodatku cukru, im wyższego typu jest mąka. Najczęściej korzysta się w tym celu z mąki żytniej lub pszennej.

Aby go przygotować, wystarczy do słoika wsypać 3 łyżki mąki i wlać 5 łyżek wody do mąki żytniej i 3 łyżki wody do mąki pszennej. Całość należy wymieszać drewnianą łyżką lub patyczkiem do szaszłyków, przykryć gazą, zabezpieczając ją gumką i odstawić w ciepłe, zacienione miejsce. Przez kolejne 5 dni dodawaj po 2 łyżki mąki i 2 łyżki wody, za każdym razem całość mieszając. Co 2-3 dni przekładaj zakwas do nowego, czystego słoika. Po 7-10 dniach od początku jego szykowania zakwas będzie gotowy do użycia.

Przepis na chleb dla cukrzyka

Składniki:

150 g zakwasu,

500 g dowolnie wybranej mąki w typie 1850-3000 lub mieszanki takich mąk,

250 g ciepłej wody, ale nie gorącej,

łyżka oliwy,

10 g soli,

opcjonalnie garść nasion (dyni, słonecznika itp.).

Sposób przygotowania:

Włóż do miski zakwas, dodaj oliwę i wodę, i dokładnie wymieszaj łyżką. Dodaj mąkę i sól (oraz opcjonalnie nasiona czy orzechy) i wyrabiaj ciasto rękoma, aż powstanie jednorodna masa. Całość przykryj czystą bawełnianą ściereczką kuchenną lub folią i odstaw na 30 min w ciepłe miejsce. Uformuj z ciasta kulę i ponownie odstaw w ciepłe miejsce aż ciasto podwoi swoja objętość (3-10 godzin). Wyłóż formę, najlepiej żeliwną, papierem do pieczenia i przełóż do niej ciasto. Posyp z wierzchu mąką. Odstaw na 30-60 minut. Rozgrzej piekarnik do 230 stopni. Natnij ciasto z wierzchu na krzyż, przykryj i wstaw do piekarnika na 20 minut. Po tym czasie zdejmij pokrywkę i piecz dalej do zrumienienia się skórki (ok. 40 minut). Ok. 10 minut przed końcem uchyl piekarnik, aby skórka nabrała chrupkości. Krój chleb dla cukrzyka, gdy wystygnie.

Ten przepis wydaje ci się skomplikowany? Spróbuj przepisów na keto chleb. To odmiana pieczywa o niskiej zawartości węglowodanów, wolniej podnosząca poziom cukru we krwi niż zwykłe pieczywo. Można też upiec chleb bez drożdży i zakwasu, ale w przepisie warto wymienić mąkę na tę o wyższym typie lub sięgnąć po fajny przepis na razowy żytni chleb na zakwasie.

