Jeśli dieta bezglutenowa to twój sposób żywienia podyktowany względami zdrowotnymi, musisz unikać także niektórych alkoholi, zwłaszcza piwa. Czy wódka ma gluten? To pytanie, na które nie ma jednej odpowiedzi, ponieważ są różne wódki. A co z innymi alkoholami?

Czy wódka ma gluten?



W zależności od surowca, wykorzystywanego do produkcji spirytusu, można wyodrębnić 2 rodzaje wódek:

ziemniaczane,

zbożowe.

Wódki zbożowe, pomimo procesu filtracji i destylacji, nie są wskazane dla osób na diecie bezglutenowej, choć część ekspertów uważa, że proces destylacji eliminuje białka zbóż. Dlatego czystą wódkę zbożową wiele osób uznaje za produkt bezglutenowy. Na pewno glutenu nie zawiera wódka ziemniaczana.

Producenci tego rodzaju alkoholu nie są zobowiązani do poinformowania o obecności glutenu w napoju, więc zalecana jest szczególna ostrożność.

Tradycyjne, owocowe, czyste wino z winogron jest produktem bezglutenowym. Wynika to z faktu, że wszystkie owoce, w tym winogrona, są produktami bezglutenowymi. Zatem ich przetwory, także wino, nie zawierają tego alergenu.

Mimo to nawet z winem trzeba uważać, zwłaszcza tym aromatyzowanym – takie są niektóre szampany czy wina musujące, a nawet wina bez „bąbelków”. Dlatego zawsze trzeba czytać etykiety i albo kupować wina niearomatyzowane lub takie wyraźnie oznaczone, że są produktami bezglutenowymi.

fot. Czy wino jest bez glutenu?/ Adobe Stock, Fattyplace

Czy whisky ma gluten?



Jeśli masz uczulenie na gluten, celiakię czy innego rodzaju nadwrażliwość na ten składnik, możesz sięgać po czystą whisky. Co prawda trunek powstaje z destylacji zacieru zbożowego, ale specjaliści twierdzą, że gluten dzięki destylacji nie przenika do napoju.

Dokładnie tak samo jest z burbonem i brandy – choć powstają ze zbóż, uznawane są za produkt bezglutenowy, o ile nie zawierają żadnych dodatków.

Tradycyjnie destylowany rum jest napojem bezglutenowym. Wynika to z faktu, że nie jest produkowany ze zbóż, lecz z melasy lub soku z trzciny cukrowej.

Jednak rumy aromatyzowane, do których już po destylacji dodaje się przyprawy smakowe, mogą już zawierać gluten. Zawsze warto sprawdzić na butelce smakowego rumu, czy jest oznaczony jako produkt bezglutenowy. Jeśli nie ma takiego znaczka, lepiej nie ryzykować.

Bezglutenowymi rumami są: Malibu (nawet te smakowe), Bacardi, Havana Club, czysty Captain Morgan (smakowy może gluten zawierać).

Różne rodzaje piwa zawierają różne ilości glutenu, ale na rynku można też dostać piwa bezglutenowe. Są one naturalnie pozbawione glutenu lub celowo usuwa się go w procesie produkcji. Jedne i drugie mogą być oznaczone jako bezglutenowe, jeśli zawierają mniej niż 20 ppm glutenu, czyli 20 mg glutenu na 1 kg piwa. Znaczek przekreślonego kłosa oznacza, że piwo spełnia tę normę.

Zatem: generalnie piwo jest napojem zawierającym gluten. Osoby na diecie bezglutenowej powinny poszukiwać piw oznaczonych jako bezglutenowe, co oznacza, że mogą go zawierać, ale w minimalnej ilości, która nie powinna wywoływać dolegliwości.

fot. Czy piwo ma gluten?/ Adobe Stock, monticellllo

Niedestylowane alkohole, które są produkowane na bazie zbóż, na przykład piwo (zawarty jest w nim słód jęczmienny), są wykluczone w diecie bezglutenowej, chyba że na butelce widnieje znak przekreślonego kłosa. Wówczas oznacza to, że napój alkoholowy jest produktem bezglutenowym.

Gluten zawierają lub mogą zawierać:

piwa i inne niedestylowane napoje alkoholowe na bazie słodu , np. ale, porter, stout, sake/wino ryżowe produkowane na bazie słodu jęczmiennego,

, np. ale, porter, stout, sake/wino ryżowe produkowane na bazie słodu jęczmiennego, aromatyzowane alkohole – wina, wódki, cydry, likiery itp. (często zawierają słód zbożowy).

Wyjątkiem są smakowe alkohole oznaczone jako produkty bezglutenowe, wtedy wiadomo, że do ich doprawienia nie użyto produktów zawierających gluten lub gluten został z w nich zredukowany do poziomu pozwalającego oznaczyć je jako produkt bezglutenowy.

Jak podaje Celiac Disease Foundation, owoce nie zawierają glutenu, a więc spożywanie produktów na ich bazie jest całkowicie bezpieczne na diecie bezglutenowej. Dotyczy to także alkoholi tradycyjnych, produkowanych z owoców. Glutenu nie zawierają też wysokoprocentowe napoje destylowane.

Oto alkohole, po które mogą sięgać także osoby uczulone na gluten:

niearomatyzowane wino (produkowane z winogron),

niearomatyzowany szampan,

niearomatyzowany cydr,

niearomatyzowany rum (powstający na bazie trzciny cukrowej),

tradycyjne brandy (destylowane z wina gronowego),

tradycyjny gin,

niearomatyzowane wódki i alkohole z ziemniaków, ryżu (sake), soku z agawy (tequila), sorgo (baijiu),

niesmakowe: burbon, whisky, brandy – destylacja pozbawia je glutenu.

Aromatyzowane alkohole na diecie bezglutenowej można pić tylko wtedy, gdy są oznaczone jako bezglutenowe.

Niewłaściwa reakcja organizmu na gluten może wystąpić pod różnymi postaciami. Są nimi:

celiakia,

uczulenie na gluten,

nieceliakalna nadwrażliwość na gluten.

Sam gluten jest mieszaniną różnych białek, które występują w ziarnach zbóż naturalnych lub przetworzonych. Mowa tutaj o pszenicy, jęczmieniu, życie oraz owsie.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 21.10.2014.

