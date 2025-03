Zastanawiasz się, jaka ryba do ryby po grecku będzie najlepsza? A czego od niej oczekujesz? Delikatnego czy wyrazistego smaku? A może niskiej kaloryczności lub wysokiej zawartości białka? Jeśli chcesz, aby ryba wyszła smaczna, delikatna, nie za sucha i łagodna w smaku, sięgnij po mirunę – to pewniak. Jeżeli jednak twoje wymagania są inne, pomożemy ci dokonać najlepszego wyboru.

Spis treści:

Zazwyczaj do ryby po grecku wybiera się dość chude ryby o białym mięsie:

Jednak tak naprawdę można sięgnąć i po inne ryby, np. solę czy halibuta (także mają białe mięso), ale jak się uprzesz, możesz postawić nawet na łososia. Wiele zależy od tego, jakie są twoje preferencje smakowe i czy nie jesteś przywiązana do tego, że ryba musi mieć jasne mięso.

Wybór chudych ryb najbardziej pasuje do ryby po grecku, gdyż potrawa zawiera sporo tłuszczu w farszu warzywnym i nie ma potrzeby sięgania po tłustsze ryby. Jeśli jednak wolisz łososia, który jest znacznie tłustszy, nikt cię nie powstrzyma przed wyborem tej ryby do ryby po grecku. Cała potrawa będzie tłustsza, ale łosoś dostarcza wiele zdrowego tłuszczu, więc choć potrawa będzie bardziej kaloryczna, to wcale nie znaczy, że mniej zdrowa.

W dalszej części tekstu skupimy się jednak na chudszych rybach o białym mięsie, gdyż to one z pewnością mają największe szanse trafić do tej potrawy.

A co to znaczy najlepsza? Najsmaczniejsza? Bez ości? Soczysta? Dla każdego może być ważne coś innego, dlatego nie sposób powiedzieć, że konkretny gatunek ryby będzie najlepszy w każdym przypadku.

Najsmaczniejsza ryba do ryby po grecku

Wielu kucharzy stawia na mirunę (ryba miruna jest: delikatna, soczysta, bez silnego zapachu, dobrze komponuje się z warzywami), co oczywiście nie znaczy, że każdy uzna ją za najsmaczniejszą.

Jej zaletą jest to, że dobrze się smaży i trudniej ją „przesmażyć”, co potrafi zdarzyć się w przypadku dorsza, który wtedy staje się zbyt suchy. Jest on chudą rybą o mniejszej zawartości tłuszczu, ale właśnie przez to łatwo go „przesuszyć” na patelni. Miruna jest smaczna i stwarza mniejsze ryzyko, że wyjdzie łykowata i sucha.

Bardziej wyraziste w smaku ryby w rybie po grecku to sola i sandacz, więc jeśli lubisz, gdy ryba zachowuje nieco więcej własnego smaku, możesz sięgnąć właśnie po jeden z tych 2 gatunków ryby do ryby po grecku.

Jaka ryba do ryby po grecku bez ości?

Wszystkie filety rybne to produkt teoretycznie bez ości. Niestety nie ma gwarancji, że ości w nim naprawdę nie ma. Wybierając gatunek ryby uważany z taki bez ości i tak trzeba uważać, jedząc z niej potrawy. Zawsze istnieje ryzyko, że jakaś ość lub jej fragment znajdzie się w mięsie.

Za ryby bez ości uchodzą często dorsz i miruna i faktycznie ich filety są zwykle dość dokładnie oczyszczone z ości. Jeszcze raz jednak podkreślmy – gwarancji nigdy nie ma, więc zachowaj ostrożność, jedząc rybę po grecku.

Zacznijmy od tego, jakich ryb na pewno warto unikać. To panga, tilapia i ryba maślana, co do których bywają poważne wątpliwości, jeśli chodzi o sposób ich hodowli. Te ryby mogą zawierać szkodliwe substancje, które zdrowiu się nie przysłużą.

Poniżej stworzone przez nas rankingi na najzdrowszą rybę do ryby po grecku w kilku kategoriach. Podajemy wartości dla 100 g surowego mięsa poszczególnych gatunków ryb.

Ryba do ryby po grecku - najniższa kaloryczność:

Dorsz: 82 kcal Sandacz: 84 kcal Mintaj: 92 kcal Miruna: 94 kcal Morszczuk: 95 kcal Sola: 99 kcal Halibut: 116 kcal

Ryba do ryby po grecku - najwięcej białka:

Sandacz: 19 g Halibut: 19 g Dorsz: 18 g Mintaj: 18 g Miruna: 17 g Morszczuk: 17 g Sola: 16 g

Ryba do ryby po grecku - najwięcej tłuszczów nienasyconych (Omega-3):

Halibut: ok.1 g Sola: 0,4 g Miruna: 0,3 g Morszczuk: 0,2 g Sandacz: 0,2 g Mintaj: 0,2 g Dorsz: 0,1 g

Ryba do ryby po grecku - najwięcej witaminy D:

Halibut: 190 IU Dorsz: 80 IU Mintaj: 65 IU Miruna, Sandacz, Sola, Morszczuk: Brak szczegółowych danych dostępnych.

Ryba do ryby po grecku - najwięcej mikroelementów

To nie jest ranking, bo dla każdego mikroelementu trzeba by stworzyć oddzielny, dlatego podajemy, jakie cenne pierwiastki są w każdym z gatunków ryby do ryby po grecku:

Halibut : bogaty w selen, magnez i fosfor.

: bogaty w selen, magnez i fosfor. Dorsz : bogaty w jod i fosfor.

: bogaty w jod i fosfor. Sandacz : umiarkowana ilość selenu i wysoka zawartość fosforu.

: umiarkowana ilość selenu i wysoka zawartość fosforu. Mintaj : średnie poziomy selenu.

: średnie poziomy selenu. Miruna : zawiera fosfor i umiarkowane ilości selenu.

: zawiera fosfor i umiarkowane ilości selenu. Sola : zawiera magnez i umiarkowane ilości selenu.

: zawiera magnez i umiarkowane ilości selenu. Morszczuk: średnia zawartość fosforu i selenu.

Podsumowanie rankingów najzdrowszej ryby do ryby po grecku

Jak widzisz, nie jest tak, że w każdym z rankingów na szczycie jest ten sam gatunek ryby (choć jeden wyraźnie się wyróżnia: halibut). Dlatego przygotowaliśmy proste podsumowanie, które pozwoli dokonać najzdrowszego wyboru w zależności od twoich potrzeb:

Najmniej kaloryczne ryby : dorsz i sandacz.

: dorsz i sandacz. Najwięcej białka : sandacz, halibut.

: sandacz, halibut. Najwięcej omega-3 : halibut.

: halibut. Najwięcej witaminy D : halibut.

: halibut. Bogactwo mikroelementów: halibut, dorsz i sandacz.

fot. Jaka ryba najlepsza do ryby po grecku?/ Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

Ryba po grecku to danie złożone z filetów rybnych podawanych z warzywami w aromatycznym sosie pomidorowym. Do jej przygotowania używa się najczęściej następujących przypraw:

Sól i pieprz – podstawa każdej potrawy, odpowiedzialna za zbalansowanie smaku.

– podstawa każdej potrawy, odpowiedzialna za zbalansowanie smaku. Liść laurowy i ziele angielskie – dodają głębi i korzennego aromatu.

– dodają głębi i korzennego aromatu. Papryka słodka (czasami wędzona) – odpowiada za delikatną słodycz i poprawia kolor dania.

(czasami wędzona) – odpowiada za delikatną słodycz i poprawia kolor dania. Czosnek – stosowany w umiarkowanych ilościach, dodaje ostrości i aromatu.

– stosowany w umiarkowanych ilościach, dodaje ostrości i aromatu. Tymianek lub oregano – w niektórych wariantach, nadaje ziołowego posmaku.

– w niektórych wariantach, nadaje ziołowego posmaku. Cukier – stosowany w niewielkich ilościach do zrównoważenia kwasowości sosu pomidorowego.

Wpływ przypraw do ryby po grecku na zdrowie:

Papryka słodka : bogata w witaminę C i karotenoidy, które działają antyoksydacyjnie. Ma działanie przeciwzapalne i wspiera zdrowie oczu.

: bogata w witaminę C i karotenoidy, które działają antyoksydacyjnie. Ma działanie przeciwzapalne i wspiera zdrowie oczu. Czosnek : znany z działania antybakteryjnego i przeciwzapalnego. Może obniżać poziom cholesterolu i wspierać układ krążenia.

: znany z działania antybakteryjnego i przeciwzapalnego. Może obniżać poziom cholesterolu i wspierać układ krążenia. Ziele angielskie i liść laurowy : zawierają związki fitochemiczne wspierające trawienie i łagodzące stany zapalne.

: zawierają związki fitochemiczne wspierające trawienie i łagodzące stany zapalne. Oregano lub tymianek: są źródłem antyoksydantów, wspierają odporność i mogą działać przeciwgrzybiczo.

Potencjalne problemy wynikające z tych przypraw:

Sól : nadmierne spożycie soli może podnosić ciśnienie krwi i prowadzić do problemów sercowo-naczyniowych. Warto ograniczyć jej ilość, szczególnie przy stosowaniu słonych dodatków (np. koncentratu pomidorowego).

: nadmierne spożycie soli może podnosić ciśnienie krwi i prowadzić do problemów sercowo-naczyniowych. Warto ograniczyć jej ilość, szczególnie przy stosowaniu słonych dodatków (np. koncentratu pomidorowego). Cukier: w tradycyjnej rybie po grecku używa się niewielkiej ilości cukru, ale można go zastąpić zdrowszymi alternatywami, np. miodem lub ksylitolem.

Alternatywne przyprawy do ryby po grecku

Do ryby po grecku można jednak dodać nieco inne przyprawy. Pozwolą zmodyfikować smak i dodać potrawie cennych dla zdrowia związków:

Imbir : ma właściwości przeciwzapalne i wspiera trawienie, a jego delikatna cytrusowa nuta dobrze komponuje się z pomidorami.

: ma właściwości przeciwzapalne i wspiera trawienie, a jego delikatna cytrusowa nuta dobrze komponuje się z pomidorami. Kurkuma : zawiera kurkuminę, silny antyoksydant i środek przeciwzapalny, który można dodać w małych ilościach, aby nie zdominować smaku.

: zawiera kurkuminę, silny antyoksydant i środek przeciwzapalny, który można dodać w małych ilościach, aby nie zdominować smaku. Kolendra lub koperek: wzbogacają smak dania, wspierają trawienie i są źródłem witamin.

Dodanie imbiru, kurkumy czy świeżych ziół nie popsuje smaku potrawy, a może wzbogacić jej profil zdrowotny. Warto jednak unikać nadmiaru przypraw intensywnie zmieniających smak (np. chili), aby zachować klasyczny charakter dania.

Tradycyjny farsz warzywny do ryby po grecku to warzywa podsmażane na tłuszczu i duszone w sosie pomidorowym:

Marchew – starta na tarce, nadaje słodyczy i intensywnego koloru.

– starta na tarce, nadaje słodyczy i intensywnego koloru. Pietruszka korzeniowa – balansuje słodycz marchewki, dodaje ziemistego smaku.

– balansuje słodycz marchewki, dodaje ziemistego smaku. Seler korzeniowy – odpowiada za głęboki, wyrazisty smak.

– odpowiada za głęboki, wyrazisty smak. Cebula – baza aromatyczna, wzbogaca smak całości.

– baza aromatyczna, wzbogaca smak całości. Pomidory (świeże, koncentrat lub passata) – nadają kwasowości i soczystości.

Zdrowsze modyfikacje warzywnego farszu do ryby po grecku:

Zamiana smażenia na pieczenie lub gotowanie na parze. Smażenie zwiększa kaloryczność potrawy, a tłuszcz może ulegać utlenieniu, wytwarzając szkodliwe związki. Pieczenie warzyw w piekarniku lub ich gotowanie na parze pozwala zachować wartości odżywcze przy minimalnej ilości tłuszczu.

lub gotowanie na parze. Smażenie zwiększa kaloryczność potrawy, a tłuszcz może ulegać utlenieniu, wytwarzając szkodliwe związki. Pieczenie warzyw w piekarniku lub ich gotowanie na parze pozwala zachować wartości odżywcze przy minimalnej ilości tłuszczu. Więcej błonnika i witamin . Dodatek warzyw liściastych (np. szpinak, jarmuż): Można je lekko poddusić i wymieszać z resztą farszu. Zwiększają zawartość witamin K, A i C oraz antyoksydantów.

. Dodatek warzyw liściastych (np. szpinak, jarmuż): Można je lekko poddusić i wymieszać z resztą farszu. Zwiększają zawartość witamin K, A i C oraz antyoksydantów. Cukinia lub dynia . Dodają delikatnego smaku i zwiększają objętość potrawy przy niskiej kaloryczności.

. Dodają delikatnego smaku i zwiększają objętość potrawy przy niskiej kaloryczności. Zdrowsze tłuszcze . Wybierz olej rzepakowy zamiast masła: Jest bogaty w kwasy omega-3 i ma wysoką temperaturę dymienia. Oliwa jest również dobrym wyborem, ale nie należy jej przegrzewać.

. Wybierz olej rzepakowy zamiast masła: Jest bogaty w kwasy omega-3 i ma wysoką temperaturę dymienia. Oliwa jest również dobrym wyborem, ale nie należy jej przegrzewać. Orzechy lub pestki . Można dodać odrobinę posiekanych orzechów włoskich lub pestek dyni do gotowego farszu, aby wzbogacić potrawę o zdrowe tłuszcze i mikroelementy.

. Można dodać odrobinę posiekanych orzechów włoskich lub pestek dyni do gotowego farszu, aby wzbogacić potrawę o zdrowe tłuszcze i mikroelementy. Naturalna słodycz zamiast cukru . Zamiast cukru można użyć startego jabłka, które podbije słodycz marchewki i zrównoważy kwasowość pomidorów.

. Zamiast cukru można użyć startego jabłka, które podbije słodycz marchewki i zrównoważy kwasowość pomidorów. Zwiększenie zawartości białka. Dodaj czerwoną soczewicę: Po ugotowaniu można nią wzbogacić warzywny farsz. Nie zmienia smaku potrawy, a podnosi zawartość białka i błonnika.

Jak zrobić warzywa do ryby po grecku

Zaproponujemy ci zdrowszą alternatywę dla tradycyjnego przepisu na rybę po grecku. Zamiast smażyć warzywa na tłuszczu, upiecz marchew, pietruszkę, seler i cebulę w piekarniku. W trakcie późniejszego duszenia w sosie pomidorowym dodaj trochę posiekanego szpinaku (nie purée!) oraz startej cukinii. Dla smaku użyj niewielkiej ilości oleju rzepakowego, a jako naturalny słodzik – starte jabłko.

Wzbogacając danie o soczewicę, uzyskasz pełnowartościowy, zdrowy farsz o niższej kaloryczności i większej zawartości składników odżywczych. Pamiętaj jednak, że białka dostarcza sama ryba, więc jeśli nie zależy ci na dużej zawartości tego makroskładnika, nie dodawaj soczewicy.

I na koniec jeszcze jedna rada: jeśli zależy ci na tym, aby ryba po grecku była maksymalnie zdrowym daniem i nieprzesadnie kalorycznym, zrezygnuj ze smażenia ryby w panierce. Możesz podać potrawę nieco inaczej: wyeksponuj białą, upieczoną rybę na „farszu” warzywnym, zamiast ją pod nim ukrywać. Propozycje takiego podania zobaczysz na zdjęciu poniżej. Jest pięknie, smacznie i zdrowo!

fot. Jaka ryba do ryby po grecku: zrezygnuj z panierowania/ Adobe Stock, gkrphoto

Źródła: USDA, Nutritionix

