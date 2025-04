Puszyste latte o poranku, espresso, by dodać sobie energii i cappucino przy spotkaniu z przyjaciółką. Nie wyobrażasz sobie dnia bez kawy? To świetnie! Kawa jest nie tylko pyszna, ale i zdrowa. Zanim jednak sięgniesz po kolejną filiżankę przeczytaj, jak wzbogacić jej smak i działanie.

Kawa mielona, w ziarnach, rozpuszczalna, bezkofeinowa: która jest najlepsza?

To zależy od naszych oczekiwań. Jeśli ktoś nie ma czasu, by delektować się jej smakiem, tylko chce szybko wypić filiżankę naparu – sięgnie po rozpuszczalną albo mieloną. Innym nie zależy na pobudzającym działaniu (bo np. kofeina wywołuje u nich kołatanie serca), albo są na diecie, więc wybierają bezkofeinową. Ale kawa mielona i instant nie są świeżymi, naturalnymi produktami: wcześniej zostały poddane obróbce mechanicznej, chemicznej czy termicznej.

Kawę rozpuszczalną robi się z ekstraktu kawowego zamrożonego do -40°C, a następnie poddanego działaniu niskiego ciśnienia. Z kolei kawa mielona, nawet pomimo szczelnego opakowania, traci właściwości świeżej. Nie wiemy też, jakiego rodzaju ziarna wybrano, ani jak mocno były palone, nie możemy więc być pewni mocy ani smaku naparu. Dlatego nic nie zastąpi własnoręcznie zmielonej i zaparzonej kawy ziarnistej. W zależności od tego, jakie gatunki ziaren dobierzemy, w jakiej temperaturze i jak długo będziemy je parzyć, w napoju możemy doszukać się kombinacji ponad 800 smaków i aromatów!

Czy sposób parzenia kawy ma związek z jej wartościami zdrowotnymi?

Zasadniczy. Do niedawna kawę obwiniano o to, że podnosi ciśnienie, cholesterol czy podrażnia żołądek. Takie problemy jednak zwykle spotykają osoby, które piją duże ilości tzw. kawy zalewanej, czyli wlewają wrzątek do kubka z mieloną kawą, czekają aż „naciągnie” i piją bez odcedzania fusów. To najgorszy z możliwych sposobów przygotowywania tego napoju. W takiej „kawie” znajduje się największe stężenie składników drażniących układ pokarmowy oraz podnoszących cholesterol we krwi. Zdrowa kawa powinna być parzona krótko: jej kontakt z gorącą wodą (90-95°C, nie wrzątkiem) pod ciśnieniem powinien wynosić 25-35 sekund: otrzymamy wtedy espresso, królową wszystkich kaw.

Z mlekiem czy bez?

Zdaniem niektórych baristów dodatek mleka przysłania bogactwo aromatów kawy. Naszym zdaniem, to rzecz gustu: nie ma przeszkód by zrobić latte czy cappucino. Dodatek mleka jest konieczny, gdy pijemy kawę na czczo (osłania żołądek), polecany jest paniom zagrożonym osteoporozą, bo uzupełnia wypłukiwany przez kawę wapń.

W jaki sposób rozpoznać czy ziarna kawy zamknięte w opakowaniu dadzą łagodny czy mocny napar?

To zależy, jaki zawiera rodzaj mieszanki. Arabica jest łagodna w smaku i ma mniej kofeiny (ok. 180 mg w filiżance) niż nieco gorzkawa robusta (330 mg). Można też już kupić kawę na wagę: jest wystawiona w otwartych workach i widzimy ziarna. Im jaśniejsze, tym delikatniejszy, bardziej kremowy smak.