Jaka jest dzienna dawka kofeiny i ile można jej przyjąć na raz?

Dzienna dawka kofeiny to 6 mg na kilogram masy ciała, czyli dla osoby przeciętnej (70 kg) to 400 mg dziennie. Mniejsza dawka kofeiny zalecana jest ciężarnym i nastolatkom, a dzieci nie powinny jej przyjmować wcale. Śmiertelna dawka kofeiny wynosi 150 mg na kilogram masy ciała, co oznacza, że w kawie czy herbacie nie sposób je przedawkować. Jednak już dawka 10 mg kofeiny na kg masy ciała uznawana jest za toksyczną.