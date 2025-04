fot. Fotolia

Mleko roślinne – z czego można je zrobić?

Należy zacząć od wybrania składniku, z którego będziemy robić nasze mleko. Tutaj do dyspozycji mamy orzechy, zboża i nasiona. Zależnie od preferencji można wykorzystać płatki owsiane, ryż, migdały, orzechy włoskie, orzechy laskowe, wiórki kokosowe, sezam, słonecznik, czy nawet kaszę jaglaną.

Proces wytwarzania takiego mleka odbywa się według schematu. Dla przykładu, robiąc mleko ryżowe, należy zalać szklankę ryżu wodą. Dzięki odstawieniu jej na całą noc do lodówki ziarna zmiękną oraz uwolnią toksyczne enzymy. Następnie płuczemy je i wrzucamy do blendera. Dodajemy 4 szklanki wody i nadal miksujemy. Po tej czynności pozostaje nam tylko przepuścić całość przez gazę lub sitko z małymi oczkami i nasze mleko jest już gotowe.

Dobrze jest dodać szczyptę soli, aby wytężyć smak napoju. Kwestią nieobowiązkową są dodatki. Cukier, miód, kakao, aromat waniliowy, cynamon - wedle uznania i własnych upodobań. Tak przygotowane mleko najlepiej przechowywać w lodówce w szklanej butelce do 3 dni.

Do czego wykorzystać "produkt uboczny" mleka roślinnego?

Po odcedzeniu mleka pozostaje nam trochę „produktu ubocznego”. W naturze nic nie może się zmarnować, dlatego też warto wykorzystać np. wiórki kokosowe lub płatki owsiane do przygotowania deseru. Najprostszym i najszybszym pomysłem jest zrobienie ciasteczek z dodatkami, kokosanek, lub innych ciasteczek z nieskomplikowanym przepisem.

Ciekawym pomysłem jest też podzielenie powstałej masy na mniejsze części, dodanie miodu, suszonych owoców i przygotowanie musli. Blogi kulinarne obfitują w przepisy tego typu. Produkt końcowy będzie dietetyczny i zdrowy, o ile nie przesadzimy z ilością cukru, a zamiast niego dodamy bogaty w witaminy i minerały miód.

Mleko roślinne – zdrowa alternatywa przy nietolerancji laktozy

Badania pokazują, że część osób choruje na nietolerancję laktozy. Oznacza to, że organizm nie jest w stanie jej rozłożyć, co prowadzi do dolegliwości związanych z układem pokarmowym. Wiele osób odczuwa przykre objawy nietolerancji, ale nie do końca potrafi określić, że to właśnie spożywanie mleka wpływa tak na organizm.

