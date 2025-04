Nie szukaj więcej pomysłów na pizzę dla cukrzyka. Tu masz wszystko, czego potrzebujesz — fajne przepisy i informacje, które pozwolą ci samodzielnie komponować przyjazne diabetykowi przepisy na pizzę. Nie musisz oddzielnie robić dania dla osoby, która musi stosować dietę dla cukrzyka. Nasze pizze są zdrowe także dla wszystkich innych, a przy tym naprawdę pysznie smakują. Chcesz więcej pomysłów, konieczne sprawdź przepisy na keto pizzę, która także nie powoduje skoków cukru we krwi.

Ciasto na pizzę dla cukrzyka to kluczowa sprawa. Chociaż zwykłe pizza ma średni indeks glikemiczny, który wynosi ok. 60, i średni ładunek glikemiczny – 19,8, to warto pamiętać, że pizza pizzy nie jest pod tym względem równa.

Bardzo duży wpływ na to, jak danie podniesie cukier we krwi, zależy także od dodatków. Pizza obfitująca w tłuszcz i białko, będzie wolniej podnosić cukier niż taka z ograniczoną ilością tłuszczu i bez znaczącej dawki białka, np. z owocami. Dlatego niektóre pizze mogą mieć wysoki indeks glikemiczny, sięgający wartości 80, a inne znacząco niższy od średniej. Np. pizza na grubym cieście z szynką, pepperoni, włoską kiełbasą, wołowiną, grzybami, zieloną papryką, cebulą i oliwkami będzie mała IG na poziomie ok. 30.

Jeśli chodzi o samo ciasto na pizzę, to wiadomo, że to przygotowane z białej mąki ma zawsze wyższy indeks glikemiczny niż ciasto zrobione z mąki razowej lub mieszanki różnych mąk. Najlepsza mąka dla cukrzyka to:

mąka pełnoziarnista orkiszowa ma IG = 55-67,

mąka owsiana ma IG = 44,

mąka pełnoziarnista pszenna ma IG = 69,

Mąka żytnia ma IG = 57-78,

mąka migdałowa ma IG = 0-1,

mąka kokosowa ma IG = 50.

Szykując ciasto na pizzę dla cukrzyka, warto korzystać ze sprawdzonych przepisów. Bardzo często miesza się w nich różne rodzaj mąki, zastępując dużą część zwykłej białej, pszennej, innymi rodzajami. Dzięki temu IG takiego ciasta jest niższe, ale nadal ma ono odpowiednią konsystencję, którą zapewnia zawarty w niej gluten.

Poniżej 3 pełne przepisy na pizzę dla cukrzyków. Każdy szykuje się z nieco innej mieszanki mąki lub w ogóle bez jej dodatku. Wypróbuj wszystkie i zobacz, które ciasto najbardziej ci odpowiada. Rzecz jasna możesz wymieniać między sobą spody z ciasta i dodatki, jakie na nich położysz. Pamiętaj tylko o tym, aby dodatki były dość treściwe, a więc dostarczały tłuszczu i białka, które sprawią, że pizza wolniej podniesie cukier we krwi i na dłużej cię nasyci.

Pizza z mąki orkiszowej dla cukrzyków

Składniki na ciasto:

200 g mąki orkiszowej pełnoziarnistej,

50 g mąki pszennej razowej,

150 ml ciepłej wody,

1 łyżeczka suszonych drożdży,

łyżeczka cukru,

1/2 łyżeczki soli,

1 łyżka oliwy.

Składniki na sos:

200 g pomidorów z puszki (bez dodatku cukru),

1 ząbek czosnku, posiekany

1 łyżeczka oliwy,

sól, pieprz, oregano do smaku

Dodatki:

150 g piersi z kurczaka, pokrojonej w kostkę,

100 g sera mozzarella, startego,

10-12 czarnych oliwek, pokrojonych na pół,

1 mała czerwona papryka, pokrojona w paski,

1 mała czerwona cebula, pokrojona w cienkie plastry,

1/2 małej cukinii, pokrojonej w cienkie plastry,

garść świeżego szpinaku,

sól, pieprz, oregano do smaku,

natka pietruszki do posypania.

Sposób przygotowania ciasta:

W małej misce wymieszaj ciepłą wodę z drożdżami i odstaw na 5-10 minut, aż drożdże zaczną się pienić. W dużej misce wymieszaj mąki i sól. Dodaj oliwę i zaczyn drożdżowy do mąki. Wymieszaj składniki, a następnie zagniataj ciasto przez około 5-7 minut, aż będzie gładkie i elastyczne. Przykryj miskę ściereczką i odstaw ciasto w ciepłe miejsce na około godzinę, aż podwoi swoją objętość.

Sposób przygotowania sosu:

W rondelku podgrzej oliwę, dodaj posiekany czosnek i smaż przez około 1 minutę. Dodaj pomidory z puszki, sól, pieprz i oregano do smaku. Gotuj na średnim ogniu przez około 10-15 minut, aż sos zgęstnieje. Odstaw do ostygnięcia.

Sposób przygotowania dodatków i pizzy:

W międzyczasie rozgrzej patelnię na średnim ogniu i podsmaż kurczaka, aż będzie złocisty. Do-praw solą i pieprzem. Rozgrzej piekarnik do 220°C. Na lekko oprószonej mąką powierzchni rozwałkuj ciasto na cienki placek i przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Rozsmaruj równomiernie sos pomidorowy na cieście. Posyp serem mozzarella. Dodaj podsmażone kawałki kurczaka, oliwki, czerwoną paprykę, czerwoną cebulę, cukinię i szpinak. Dopraw solą, pieprzem i oregano do smaku. Wstaw pizzę do piekarnika i piecz przez 12-15 minut, aż brzegi będą złociste, a ser się roztopi i lekko zrumieni.

Pizza z mąki orkiszowej dla cukrzyków

Pizza z mąki żytniej dla cukrzyka

Składniki na ciasto:

200 g mąki żytniej pełnoziarnistej,

50 g zwykłej mąki pszennej,

150 ml ciepłej wody,

1 łyżeczka suszonych drożdży,

1/2 łyżeczki soli,

1 łyżka oliwy.

Składniki na sos bianco:

200 g jogurtu greckiego (bez dodatku cukru),

1 ząbek czosnku, drobno posiekany,

1 łyżka oliwy,

sól i pieprz do smaku,

1 łyżeczka soku z cytryny,

2 łyżki drobno posiekanej świeżej pietruszki.

Dodatki:

150 g krewetek, oczyszczonych i obranych,

100 g sera cheddar, startego,

10-12 czarnych oliwek, pokrojonych,

1 mała czerwona cebula, pokrojona w cienkie plastry,

1 jalapeño, pokrojone w cienkie plasterki,

sól, pieprz, oregano do smaku,

oliwa do smażenia.

Sposób przygotowania:

W małej misce wymieszaj ciepłą wodę z drożdżami i odstaw na 5-10 minut, aż drożdże zaczną się pienić. W dużej misce wymieszaj mąkę żytnią i sól. Dodaj oliwę z oliwek i zaczyn drożdżowy do mąki. Wymieszaj składniki, a następnie zagniataj ciasto przez około 5-7 minut, aż będzie gładkie i elastyczne. Przykryj miskę ściereczką i odstaw ciasto w ciepłe miejsce na około 1 godzinę, aż podwoi swoją objętość.

Przygotowanie sosu bianco:

W małej misce wymieszaj jogurt grecki, drobno posiekany czosnek, oliwę z oliwek, sok z cytryny, sól, pieprz i posiekaną pietruszkę. Odstaw do lodówki, aby smaki się przegryzły.

Przygotowanie dodatków i pizzy:

Rozgrzej patelnię na średnim ogniu i dodaj odrobinę oliwy z oliwek. Dodaj krewetki i smaż przez około 2-3 minuty z każdej strony, aż staną się różowe i ugotowane. Dopraw solą i pieprzem. Rozgrzej piekarnik do 220°C. Na lekko oprószonej mąką powierzchni rozwałkuj ciasto na cienki placek i przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Rozsmaruj równomiernie sos bianco na cieście. Posyp serem cheddar, oliwki, czerwoną cebulę i jalapeño. Dopraw solą, pieprzem i oregano do smaku. Wstaw pizzę do piekarnika i piecz przez 12-15 minut, aż brzegi będą złociste, a ser się roztopi i lekko zrumieni.

Pizza z mąki żytniej dla cukrzyka

Pizza z kalafiora dla cukrzyka

Składniki na spód:

1 średni kalafior (około 600 g),

1 jajko,

50 g sera mozzarella, startego,

1/2 łyżeczki soli,

1/2 łyżeczki czosnku w proszku,

1/2 łyżeczki suszonego oregano.

Składniki na sos:

200 g pomidorów z puszki (bez dodatku cukru),

1 ząbek czosnku, posiekany,

1 łyżeczka oliwy,

sól, pieprz, słodka papryka, oregano do smaku.

Dodatki:

100 g szynki, pokrojonej w paski,

150 g sera mozzarella, startego,

100 g kurek, oczyszczonych i pokrojonych (opcjonalnie),

100 g pieczarek, pokrojonych w plastry,

2 małe pomidory, pokrojone w plastry,

oliwa do smażenia,

sól, pieprz do smaku

świeża bazylia do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Kalafiora umyj, osusz i podziel na różyczki. Zmiksuj w robocie kuchennym na drobne kawałki przypominające ryż. Przełóż zmiksowany kalafior do miski i podgrzej w mikrofalówce przez 5-6 minut, aż zmięknie. Następnie przełóż na czystą ściereczkę kuchenną lub gazę i wyciśnij jak najwięcej wody. W dużej misce wymieszaj kalafiora z jajkiem, startą mozzarellą, solą, czosnkiem w proszku i oregano. Rozgrzej piekarnik do 220°C. Wyłóż blachę papierem do pieczenia i rozprowadź na niej równomiernie mieszankę kalafiora, formując okrągły spód o grubości około 0,5 cm. Piecz spód przez 15-20 minut, aż będzie złocisty i chrupiący. W rondelku podgrzej oliwę, dodaj posiekany czosnek i smaż przez około 1 minutę. Dodaj pomidory z puszki, sól, pieprz i oregano do smaku. Gotuj na średnim ogniu przez około 10-15 minut, aż sos zgęstnieje. Odstaw do ostygnięcia. Na patelni rozgrzej oliwę, podsmaż kurki i pieczarki przez około 5-7 minut, aż zmiękną i lekko się zrumienią. Dopraw solą i pieprzem. Na upieczonym spodzie z kalafiora równomiernie rozsmaruj sos pomidorowy. Posyp startą mozzarellą. Dodaj pokrojoną szynkę, podsmażone grzyby i plastry pomidorów. Wstaw pizzę do piekarnika i piecz przez 10-12 minut, aż ser się roztopi i lekko zrumieni.

Pizza z kalafiora dla cukrzyka

