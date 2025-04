... przekonałam się o tym na własnej skórze. Myślicie, że wam się uda? Gwarantuje, że jesteście w błędzie. Jedyną skuteczną metodą na utratę kilogramów, jest zmiana nawyków żywieniowych i regularna aktywność fizyczna. Jeżeli przez 2 tygodnie będziesz jadła jedno jabłko dziennie, to gdy wrócisz do normalnego jedzenia, kilogramy wrócą z nawiązką. Ale co ja będę mówiła. Przecież znasz to z doświadczenia. Też to przerabiałaś!

Diety uzależniają!

Nigdy nie byłam gruba, ale zawsze starałam się być szczuplejsza. Gdy zaczynałam pierwszą dietę, nie zdawałam sobie sprawy, że jedna prowadzi do kolejnej i tak w nieskończoność. Zaczęło się niewinnie... Wiosną chciałam schudnąć (już dobrze nie pamiętam, ale chyba) 3 kilogramy. Wtedy bardzo modna była dieta kopenhaska, wiele moich koleżanek traciło na niej nawet po 12-13 kilogramów. Z zapałem wypiłam pierwszy kubek gorzkiej kawy, który był przeznaczony na śniadanie, ale później nie było już tak kolorowo. Przez kolejne dni towarzyszył mi niewyobrażalny głód i zawroty głowy, ale waga spadała. Dieta działa, pomyślałam! Przez 10 dni (bo nie wytrzymałam do końca) straciłam prawie 5 kg i byłam z siebie bardzo dumna. Wtedy wydawało mi się, że kilogramy traci się raz na zawsze, ale po miesiącu waga wróciła... To był moment, w którym zaczęło się moje uzależnienie i obsesyjne kontrolowanie wszystkiego, co jem. Potrafiłam przez 3-4 tygodnie jeść serek waniliowy z otrębami i zagryzać go grejpfrutami. Później przeszłam do sucharów i kefiru, które wymieniałam na świeży sok jabłkowy. W międzyczasie "oczyszczałam" organizm pijąc wywar z warzyw. Jednak te wszystkie wyrzeczenie nie sprawiały, że czułam się lepiej. Było wręcz przeciwnie. Było mi źle z samą sobą. Wstydziłam się wyjść na plażę i wydawało mi się, że wyglądam jak wieloryb. Teraz wiem, że wszystko było w mojej głowie. Na szczęście pewnego pięknego dnia powiedziałam DOŚĆ. Żadnych diet! Muszę się nauczyć zdrowo jeść i zmienić nawyki żywieniowe.

W końcu powiedziałam dość

Zaczęłam spożywać 5 małych (zdrowych) posiłków dziennie, regularnie ćwiczyć i co najważniejsze moje ciało zaczęło się zmieniać. Nigdy nie czułam się tak dobrze we własnej skórze! Miałam lepsze samopoczucie, moja skóra stała się gładka i promienna, włosy nabrały blasku i ja zaczęłam śmiać się sama do siebie. Odkryłam nowe smaki. Nie wiedziałam, że banan i masło orzechowe to takie pyszne połączenie.

Moje życie na zdrowej diecie trwa już prawie 4 lata i nie mam zamiaru z niego rezygnować. Przez ten czas schudłam 4 kilogramy. Pewnie powiesz, że to bardzo mało, ale dla mnie to dobry wynik. Jestem szczęśliwa i zadowolona ze swojej figury. Staram się regularnie ćwiczyć, ale nawet jeżeli odpuszczę sobie przez kilka tygodni, to nie robię z tego wielkiej tragedii. Nie zawsze chce mi się iść biegać lub wylewać siódme poty na siłowni. Nie jestem robotem, dlatego pozwalam sobie na zwykłe: nie chce mi się. Przecież każda z nas ma do tego prawo.

Nie wiem jak ty, ale ja nie znam żadnej kobiety, która wygląda, jak dziewczyna z okładki kolorowego czasopisma. W pracy zdarza mi się spotykać modelki i nawet one nie wyglądają tak samo, jak w gazecie. Dlatego przestańmy stawiać sobie cele, których nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Bo ideały, do których dążymy, zostały stworzone przez nowoczesne programy do obróbki zdjęć... One nie istnieją w realnym świecie.

Po co ja to piszę? Chce wam wytłumaczyć, czemu na tym dziale zaczęły się pojawiać inne teksty. Pewnie nie będę mogła zrezygnować z artykułów "Jak mieć płaski brzuch w 4 dni" lub "Dzięki tej diecie schudniesz do urlopu nawet 10 kg", ale postaram się ograniczyć je do minimum. Dlaczego? Bo sama nie wierzę w ich skuteczność. Chcę małymi krokami nauczyć was, jak zacząć zdrowo jeść, pić wodę, regularnie ćwiczyć i czuć się znakomicie we własnej skórze. Wchodzicie w to?

