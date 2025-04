fot. Fotolia

Zanim na dobre nadejdzie wiosna, organizm musi stoczyć ciężką batalię. Jaką? Musi uporać się ze spadkiem odporności, niedoborem witamin i soli mineralnych oraz spadkiem dobrego samopoczucia. Dodatkowo rośnie nam apetyt. Dlaczego? Ponieważ organizm musi walczyć z zarazkami, dlatego gromadzi energię do pracy w trudnych warunkach. W tak nieprzyjemny sposób przestawiamy się na drugi sezon.

Jakich witamin brakuje ci wiosną?

Nieprzypadkowo druga fala zachorowań przypada właśnie na marzec. Bezpośrednią przyczyną wielu chorób są wirusy i bakterie, których nie brakuje w okresie przesilenia.

Dobrze odżywiony organizm będzie skutecznie się bronił przed wtargnięciem i rozwojem chorobotwórczych drobnoustrojów.

"Niedobory żywieniowe ułatwiają bakteriom przeniknięcie do wnętrza i tworzenie ognisk zapalnych. Ale objawom przesilenia wiosennego łatwo możemy zaradzić. Jak? Wystarczy uzupełnić składniki, których o tej porze roku naszemu organizmowi brakuje najczęściej. Szczególnie ważne dla podniesienia odporności. są:

witamina A, E, C,

żelazo,

cynk,

niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe,

„słoneczna witamina” D, na której niedobór jesteśmy szczególnie narażeni w okresie przejściowym.

Aby cieszyć się dobrym zdrowiem powinniśmy zadbać o to, by na naszym talerzu częściej gościły ryby, jajka, mięso, pestki dyni, warzywa – surowe i kwaszone. Warto też wspomnieć o produktach zawierających naturalne antybiotyki: czosnek, cebula, chrzan i rzeżucha, które również wspomagają odporność" – zaznacza Aleksandra Koper, Specjalista ds. żywienia z Fundacji BOŚ.

Skąd wiosną czerpać witaminy?

Warzywa i owoce są cennym źródłem składników pokarmowych. Ale podczas ich przygotowania trzeba uważać, by nie straciły swoich cennych wartości odżywczych. Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim wybierajmy owoce świeże i dojrzałe, a nie nadpsute. Nie musimy ich obierać, ponieważ tuż pod skórką znajdują się znaczne ilości składników mineralnych i witamin.

Warto jednak pamiętać, by je dokładnie umyć tuż przed rozdrobnieniem, ponieważ moczenie i płukanie pokrojonych owoców i warzyw powoduje również wypłukiwanie cennych składników: witaminy C, kwasu foliowego i składników mineralnych. Np. młodej marchewki nie musimy odbierać, wystarczy dokładnie wyszorować ją szczoteczką, opłukać i zjeść jako przekąskę albo przygotować zdrowy sok, bez dodatku cukru.

Dodatkowo warto chronić warzywa i owoce przed światłem, dlatego najlepiej kroić tuż przed spożyciem albo przechowywać w lodówce. Godne polecenia jest też duszenie warzyw albo gotowanie ich na parze, które zapobiega utracie składników odżywczych.

Przesilenie wiosenne sprzyja niedoborom witamin

Przesilenie wiosenne wiąże się ze spadkiem nastroju i formy. Zimą mniej się ruszamy, mamy też ograniczoną dawkę promieni słonecznych. Dlatego dobrze jest w tym okresie postawić na sport i ćwiczenia fizyczne, które pomogą przywrócić równowagę w organizmie.

"Zwiększona porcja ruchu poprawi nastrój i kondycję. Dlatego: wstań i rozprostuj kości! Wyciągnij z piwnicy rower, maszeruj z kijkami, albo przynajmniej dużo spaceruj. Ruch na świeżym powietrzu zwiększy dotlenienie całego organizmu, poprawi kondycję sercowo-naczyniową, usprawni mechanizmy odpornościowe i obniży poziom stresu" – dodaje Maria Jakubowska, Specjalista ds. żywienia w Fundacji BOŚ.

Dodatkowo, warto dostarczyć organizmowi magnez, który często bywa nazywany naturalnym neutralizatorem stresu.

Źródło: Materiały prasowe Fundacji BOŚ

