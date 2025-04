Mrożenie to nie tylko zdrowy, ale także praktyczny sposób przechowywania żywności. Możemy zamrozić produkty sezonowe, zapasy, których nie jesteśmy w stanie wykorzystać, a także gotowe dania (oprócz tych z makaronem i ryżem, bo po ponownym podgrzaniu będą zbyt miękkie i niesmaczne). Odpowiednie przygotowanie owoców, warzyw czy mięsa jest proste i zajmuje niewiele czasu. Oto kilka wskazówek!

Co zmiksować, co zblanszować?

Niektóre owoce zawierają dużo wody, którą tracą podczas rozmrażania, dlatego lepiej zamrażać je w postaci musu. Dotyczy to zwłaszcza czerwonych owoców, takich jak maliny czy truskawki. Śliwki, gruszki, nektarynki i brzoskwinie wystarczy tylko umyć, osuszyć i pokroić. Warzywa przed zamrożeniem trzeba zblanszować (zanurzyć na 1-2 min we wrzątku), a następnie ostudzić i odsączyć. Owoce i warzywa możemy najpierw zamrozić luzem na tacce, a następnie przełożyć do torebki lub pojemnika. Dzięki temu nie zbiją się w lodową bryłę i będziemy mogli użyć potrzebną ich ilość.

Uwaga: do mrożenia nie nadają się m.in. arbuz, ogórek, rzodkiewka, cebula i sałata - zawierają za dużo wody i rozmrożone tracą elastyczność.

Mięso - najlepiej w kawałkach

Gotowanego i pieczonego mięsa nie powinniśmy mrozić w całości, bo po rozmrożeniu będzie twarde i suche. Przed włożeniem do zamrażarki dobrze więc pokroić je w plasterki. Surowe mięso, ryby i owoce morza można zamrażać, pod warunkiem że są świeże i nie były już wcześniej zamrażane (np. na czas transportu). Koniecznie sprawdzajmy tę informację na etykiecie lub pytajmy sprzedawcę.

Podpisujmy opakowania

Zamrożone produkty trudno będzie od siebie odróżnić, dlatego przed włożeniem do zamrażarki umieśćmy na opakowaniu informację o zawartości i (koniecznie!) dacie mrożenia. Używajmy do tego celu niezmywalnego pisaka. Możemy też zaopatrzyć się w specjalne naklejki do opisywania, które nie rozmiękną pod wpływem wody. Mrożonych produktów nie można przechowywać w nieskończoność. Najlepiej próbę czasu znoszą warzywa i owoce - mogą leżeć w zamrażalniku nawet rok, natomiast mięsa i ryby krócej - około 6 miesięcy.

Bezpieczne rozmrażanie

Równie ważne jak zamrażanie jest odpowiednie rozmrażanie produktów spożywczych. Rozmrażajmy je zawsze w lodówce albo w kuchence mikrofalowej, ponieważ w temperaturze pokojowej szybciej mnożą się bakterie. Rozmrażaną żywność przełóżmy np. do salaterki, aby wyciekająca z niej woda nie zalała mikrofalówki ani lodówki. Rozmrożone produkty starajmy się jak najszybciej wykorzystać. Raz rozmrożonych bowiem nie wolno ponownie zamrażać!

Sprytne podpowiedzi

Zioła przed zamrożeniem dobrze jest posiekać, a następnie wymieszać z wodą i przelać do pojemników na lód. Dzięki temu powstaną niewielkie porcje, które można dodać do sosów czy zup. W taki sam sposób można zamrozić również bulion. Niektóre owoce lepiej najpierw zamrozić na tacce, a potem przełożyć do pojemnika. Dzięki temu nie zbiją się w lodową bryłę.