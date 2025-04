1. Doprowadź ciało do ładu i składu po zimie

Coraz bardziej dokucza ci senność i ogólne rozdrażnienie? Po zimie nasz organizm niestety jest bardzo osłabiony. By wspomóc go w walce z niedoborami witamin i mikroelementów, zacznij jeść warzywa i owoce, a także staraj się komponować naprawdę urozmaicone menu!

6 najlepszych źródeł witaminy C

2. Jedz produkty sezonowe

Nie bez powodu mówi się, że dieta człowieka zależy od szerokości geograficznej, w której żyje. Choć w dzisiejszych czasach tak naprawdę mamy dostęp do nawet tych najbardziej egzotycznych produktów, podstawę naszego jadłospisu powinny stanowić owoce i warzywa rodzimego pochodzenia. I najlepiej te świeże, na które właśnie jest sezon!

3. Nie zapominaj o śniadaniu

Ciężko ci przestawić się na taki tryb życia? Wiele osób rezygnuje ze śniadań tłumacząc się tym, że rano na myśl o jedzeniu ma mdłości. Jeśli jeszcze nie wiesz, dlaczego tak się dzieje, podpowiadamy - mdłości pojawiają się na skutek niejedzenia śniadań i nadmiaru soków trawiennych, które organizm wyprodukował w nocy!

Tych produktów nie jedz na śniadanie bo przytyjesz!

4. Za wszelka cenę: 5 porcji warzyw i owoców

Od jakiegoś czasu coraz częściej słyszysz o konieczności zjadania 5 porcji warzyw i owoców? Jeśli tak, to bardzo dobrze! To regularne zjadanie owoców, sałatek warzywnych i zup decyduje, czy dieta jest zdrowa. A najlepiej po nie sięgać właśnie 5 razy dziennie.

5. Grilluj w zdrowy sposób

Martwisz się, że w okresie wiosenno-letnim twoja wytrzymałość nieraz będzie wystawiana na próbę? Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz się męczyć. Grillować też można i zdrowo, i dietetycznie!

5 zasad zdrowego grillowania

6. Zrezygnuj ze słodyczy i fast-foodów

Jeśli nie umiesz zrezygnować z kalorycznych fast-foodów, słodkich napojów i wysokoprzetworzonej żywności, od czasu do czasu skuś się na taki "skok w bok". Jeśli faktycznie będzie ci się to zdarzać rzadko poczujesz, jak wiele toksyn wprowadzasz do organizmu i samoistnie jedzenie tego typu przestanie ci smakować.

7. Dużo pij

I nie chodzi tu o słodkie napoje! Najlepiej jeśli będziesz wybierać wodę niegazowaną, herbatki ziołowe i tylko od czasu do czasu rozcieńczane wodą soki owocowe lub warzywne. Te ostatnie mogą mieć naprawdę masę kalorii!

