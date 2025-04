Fot. Fotolia

Odporność wiosną - czemu jest tak ważna?

Odporność to potężny mechanizm, który chroni nas przed infekcjami. Jego zadaniem jest rozpoznawanie czynników chorobotwórczych, czyli patogenów i usuwanie ich z naszego organizmu. Dziecko w pierwszym okresie życia otrzymuje odporność od matki – już w życiu płodowym i wraz z mlekiem przekazywane są przeciwciała. Będą one jednak bronić tylko przed tymi patogenami, z którymi dotąd zetknęła się matka. Jest to odporność tak zwana „wrodzona”.

Z czasem dziecko kształtuje swoją własną odporność na czynniki chorobotwórcze, które napotyka w pierwszych latach życia.

Stąd częste infekcje u młodszych dzieci – co stanowi naturalny sposób nabywania odporności, dopóki w pełni nie ukształtuje się samodzielny system ochronny organizmu. Układ immunologiczny rozwija się stosunkowo wolno, bo zazwyczaj dopiero u dzieci w wieku 12 lat funkcjonuje tak, jak u osoby dorosłej. Do tego czasu uczy się właściwie reagować na otaczające go wirusy i bakterie.

"Dobra odporność" to taka, która potrafi temu zadaniu sprostać. Jednak jak ją pielęgnować i wzmacniać, by dzielnie broniła nas przed otaczającymi nas wirusami i bakteriami? Okazuje się, że najskuteczniejsze są najprostsze, tradycyjne metody.

Naturalna dieta na wiosnę

Odporność osłabić można bardzo łatwo i to nie tylko niedopasowanym do pogody ubiorem, czy brakiem snu. Aromatyzowane napoje, kolorowe słodycze, konserwowane pożywienie – wszędobylskie polepszacze żywności skutecznie niszczą naszą naturalną zdolność do walki z infekcją i kiepskim samopoczuciem. Organizm obciążony chemicznymi substancjami, być może najedzony, ale niedożywiony, nie jest zdolny do prawidłowej pracy, a co za tym idzie – ochrony przed zarazkami i wirusami.

Dobrze jest więc zadbać o to, by w diecie znajdowało się jak najwięcej naturalnych produktów, pochodzących z upraw ekologicznych, nieprzetworzonych, dostosowanych do naszych potrzeb żywieniowych, pogody i trybu życia.

Rozgrzej organizm od środka ziołowymi herbatami

Prawidłowe odżywianie to pierwszy krok do sukcesu. Pamiętajmy, by w codziennej diecie przeważały ciepłe posiłki, a zwykłe soki i herbatę, zastąpić herbatami ziołowymi – szczególnie teraz, w tych zimowych miesiącach. Rozgrzany od wewnątrz organizm jest o wiele bardziej odporny i lepiej radzi sobie z niesprzyjającą aurą. Zimno, również w postaci chłodnych dań i napojów, bardzo osłabia między innymi nerki, a co za tym idzie – układ odpornościowy, jest więc pośrednią przyczyną infekcji.

Herbatka na zdrowie

Poza zdrowym odżywianiem, fenomenalnie można wzmocnić swoją odporność, popijając odpowiednie herbaty ziołowe. Szczególnie cenny dla zdrowia jest napar z kurdybanku. Wzmacnia system odpornościowy, pomaga zwalczać choroby wirusowe i wszelkie infekcje, a co najważniejsze – zwiększa liczbę leukocytów, czyli białych krwinek, których zadaniem jest ochrona organizmu przez wirusami i bakteriami.

Wystarczy łyżeczkę ziela kurdybanku zalać wrzątkiem – tak jak zwykłą herbatę i odczekać kilka minut. Taki napar jest bardzo lubiany z dodatkiem domowej roboty syropu z malin, wiśni lub czarnej porzeczki oraz łyżeczką miodu.

Doskonałe działanie ma także witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, przez co chroni nas przed infekcjami. Sporą jej dawkę możemy dostarczyć wraz z ciepłą herbatką z suszonych owoców jarzębiny, kwiatu lipy i bzu czarnego. Taka mieszanka świetnie komponuje się z dodatkiem ziela macierzanki oraz cząbru, które dodatkowo rozgrzeją, wspólnie pomagając w zapobieganiu przeziębieniom.

