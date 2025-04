fot. Fotolia

Nie zapominaj o śniadaniach



To prawda, że zimowe chłodne i ciemne poranki nie sprzyjają wczesnym pobudkom i pieczołowitym przygotowywaniu śniadań, dlatego o tym posiłku pomyśl już wieczorem poprzedniego dnia. To dobry moment na zalanie płatków owsianych niewielką ilością wody, aby ugotowanie ciepłej owsianki o poranku zajęło Ci mniej czasu.

Nie bez powodu o śniadaniu mówi się jako o najważniejszym posiłku w ciągu dnia. Jeśli zapewnimy sobie porządną porcję energii rano, nie będziemy mieć tak dużej ochoty na wieczorne podjadanie.

Jedz powoli i z umiarem



Stale się spieszysz, jesz posiłki w biegu i nieregularnie? To duży błąd. Zanim do twojego mózgu dotrze informacja o nasyceniu, musi minąć trochę czasu, dlatego tak ważne jest jedzenie bez pośpiechu i stresu. Jeśli podczas posiłku myślisz o kolejnym spotkaniu, na które jesteś już spóźniony, nie dziw się, że w praktyce zjesz więcej niż zjadłbyś w spokojnej atmosferze.

Jedzenie „na zapas” na pewno się nie sprawdzi. Spróbuj tak rozłożyć je w czasie, aby móc zjadać 5 różnorodnych posiłków dziennie.

Wybór należy do ciebie



W dzisiejszych czasach z dostępnością produktów nie ma żadnych problemów. Mamy naprawdę dużo możliwości. Do tego stopnia, że czasami ciężko jest nam się zdecydować, co wybrać, aby skomponować urozmaicone menu. Tak naprawdę wszystko, co jest dostępne w sklepach, możemy zjeść. Zastanówmy się tylko, jakie proporcje zachować, aby przygotowany posiłek miał bogatą wartość odżywczą.

A jeśli od czasu do czasu skusimy się np. na kremówkę lub paluszki? Nic złego się nie stanie. Ważne, żeby takie produkty wybierać tylko raz na jakiś czas. Wtedy ich smak będzie cieszył nas najbardziej!

Poszukaj słodkich alternatyw



Nawet pamiętając o śniadaniach i regularnych posiłkach, prędzej czy później nadejdzie taki moment, że nie będziemy w stanie oprzeć się słodyczom. To naprawdę normalne. Potrzeba słodkiego smaku jest naturalna dla każdego z nas. Nie ma sensu na siłę opierać się tej pokusie, bo i tak sięgniemy po coś słodkiego. Będą nas tylko niepotrzebnie męczyć wyrzuty sumienia.

Nie musimy się obawiać zjedzenia raz na jakiś czas kilku kostek gorzkiej czekolady czy wypicia napoju zawierającego niskokaloryczną substancję słodzącą. Bezpieczeństwo stosowania słodzików zostało potwierdzone wielokrotnie, w tym przez ekspertów z Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Idź na spacer!



Bieganie w mroźne poranki ma swoich amatorów. Jeśli jednak do tej pory spędzałeś swój wolny czas, oglądając telewizję, nie licz na to, że mroźna zima zmotywuje cię do rozpoczęcia przygody z bieganiem.

Ale spacer z rodziną w słoneczne niedzielne popołudnie może być dobrą okazją do tego, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza i spędzić czas w miłej atmosferze. A może wystarczy wysiąść z autobusu jeden przystanek wcześniej, a resztę drogi pokonać pieszo? Spróbuj!

Złap dobry rytm dnia!



Wprawdzie każdy z nas jest inny i funkcjonuje we własnym rytmie, ale są pewne ogólne zasady, które pomogą nam dobrze zorganizować każdy dzień. Poniżej podpowiadamy, jak to zrobić, aby w codziennej gonitwie nie zapomnieć o regularności posiłków i ruchu.

Źródło: materiały prasowe On Board Public Relations