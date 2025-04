fot. Fotolia

Co znajduje się w jogurtach?

Po raz pierwszy jogurty owocowe zaczęto produkować w Szwajcarii w latach 60. ubiegłego wieku. Od razu zyskały one dużą popularność, która trwa do dzisiaj.

Z analizy rynku wynika, że większość z nas woli jogurty owocowe od naturalnych, a co za tym idzie chętniej je kupuje. Stanowi to wyzwanie dla producentów, którzy prześcigają się w tworzeniu nowych produktów o lepszym smaku, atrakcyjniejszej barwie czy konsystencji, co zwykle wymaga stosowania różnego rodzaju dodatków.

Oprócz mleka i bakterii jogurtowych Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus, dzięki którym przebiega proces fermentacji, oraz tzw. wsadu owocowego w postaci pulpy owocowej czy dżemu, często dodaje się do nich odtłuszczone mleko w proszku, mleko zagęszczone odtłuszczone, białka mleka, skrobię modyfikowaną czy pektyny, które wpływają na konsystencję jogurtu.

Do jogurtów owocowych często dodawane są również różnego rodzaju barwniki uzyskane na przykład z aronii lub buraków, beta-karoten, kurkuma, karmel, koszenila, które nadają im charakterystyczną dla danego owocu barwę i wpływają korzystnie na wygląd produktu. W jogurtach owocowych znajdziemy również substancje słodzące np. cukier, syropy skrobiowe, glukozowo-fruktozowe lub syntetyczne substancje słodzące: aspartam, acesulfam, sukraloza oraz regulatory kwasowości np. kwas cytrynowy, cytrynian sodu.

Cechą charakterystyczną jogurtów owocowych jest też duża zawartość cukru która może dochodzić nawet do 16 g/100 g.

Jaki jogurt wybierasz?

Oprócz tradycyjnych jogurtów owocowych mamy szeroki asortyment produktów przeznaczonych dla konkretnych grup konsumentów:

dla dzieci przemysł oferuje jogurty wzbogacane w wapń i witaminę D,

dla osób z podwyższonym poziomem cholesterolu mamy jogurty zawierające sterole roślinne,

osobną grupę stanowią jogurty probiotyczne („bio") zawierające, oprócz typowych bakterii jogurtowych, tzw. bakterie z rodowodem, czyli takie szczepy, którym naukowo udowodniono prozdrowotne właściwości,

jogurty „light" – odtłuszczone i/lub słodzone sztucznymi substancjami słodzącymi, które zawierają mniej kalorii niż tradycyjne.

Dlaczego warto jeść jogurty?

Jogurt powinien być stałym elementem naszej diety, ponieważ zawiera pełnowartościowe białko, jest dobrym źródłem wapnia, magnezu i potasu, a zawartość kwasu mlekowego wpływa na lepszą przyswajalność żelaza, wapnia i fosforu.

Podczas fermentacji następuje wzrost zawartości niektórych witamin, głównie folianów i witaminy B 12, ponieważ bakterie zawarte w jogurcie mają zdolność ich syntetyzowania.

Zaletą jogurtów jest również to, że mogą je spożywać osoby z nietolerancją laktozy, ponieważ w wyniku fermentacji jej część zostaje przekształcona w kwas mlekowy. Dodatkowo jogurty zawierają więcej laktazy (enzymu rozkładającego laktozę) niż mleko.

Ponadto flora bakteryjna zawarta w jogurcie hamuje rozwój wielu bakterii chorobotwórczych w jelitach, pomaga przy zaparciach, wzdęciach, niedokwaśności żołądka, stanach zapalnych jelit, żołądka i dwunastnicy, przyspiesza powrót do zdrowia po kuracji antybiotykowej oraz pobudza układ odpornościowy.

Uważaj, jeśli kupujesz jogurty owocowe!

Bez wątpienia jogurty należą do produktów, których spożycie przynosi wymierne korzyści dla naszego organizmu, ale jeśli zdecydujemy się na jogurt owocowy, przed zakupem przeczytajmy informacje umieszczone na opakowaniu.

Przede wszystkim szukamy informacji, że jogurt zawiera żywe kultury bakterii, a w przypadku jogurtów probiotycznych na opakowaniu musi być podany rodzaj, gatunek i szczep bakterii, np. Bifidobacterium (rodzaj), lactis (gatunek) DN-173010 (szczep). Należy jednak pamiętać, że poszczególne szczepy wykazują różne efekty zdrowotne, a więc nie istnieją probiotyki „uniwersalne”.

Poza tym wybierajmy produkty o najmniejszej zawartości cukru i najkrótszej liście substancji dodanych. Kupując jogurt dla dziecka, unikajmy tych z dodatkiem skrobi modyfikowanej oraz sztucznych środków słodzących. Dodatkowo jogurtów słodzonych aspartamem nie polecamy kobietom w ciąży.

Ważna jest również informacja o wielkości wsadu owocowego dodanego do produktu (im większa, tym lepiej). Jeśli producent nie podaje tej informacji, to najprawdopodobniej zamiast owoców są w nim tylko barwniki i aromaty, więc lepiej ich nie kupować.

Pamiętajmy, że jogurty nie zawierające tłuszczu pozbawione są cennych witamin w nich rozpuszczalnych jak A, D, E, K, dlatego lepiej kupować jogurty niskotłuszczowe niż beztłuszczowe.

Autor: Bożena Wajszczyk, Instytut Żywności i Żywienia

