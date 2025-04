Kiedy rozmawiam z pacjentami na temat pieczywa spotykam się najczęściej z dwiema skrajnymi postawami dotyczącymi chleba. Sprowadzają się one do krótkiego podsumowania:

Chleb na diecie? Nigdy! Pierwsze co zrobiłam, gdy zaczęłam się odchudzać to rezygnacja z pieczywa, ale…(chwila ciszy) tęsknię za chlebem.

lub

Co jem w ciągu dnia? Rano kanapkę, na obiad kanapkę, a jak wracam z pracy kanapkę.

Oba podejścia odbiegają od żywieniowej zasady numer jeden, która brzmi:

W żywieniu szukaj złotego środka!

Tak samo jest z chlebem. Chleb to nie jest szatan wcielony w kromkę wszystkich odchudzających się, ale też na pieczywie nie można budować całego jadłospisu. Możesz jadać do 3 kromek, wysokiej jakości chleba, na bazie mąki razowej dziennie. Pokażemy ci dziś kilka prostych zasad dotyczących wyboru chleba. Nie będziesz musiała przyswajać skomplikowanych nazw E dodatków. Jedyne czego potrzebujesz to zapamiętać 4 cechy dobrego chleba.

Kolor

„Ja pani Basiu jem wyłącznie ciemny chleb”. Ciemny, ale czy razowy, z pełnego ziarna? Chleb powstający na bazie mąki razowej, czy mąki z pełnego przemiału nie będzie brązowy, czy ciemno złoty, tylko zwyczajnie szary. Nie jest to apetyczny kolor, ale taką barwę mają zmielone razem z otrębami i zarodkiem ziarna. Chleb kolorem przypominający czekoladę został prawdopodobnie zabarwiony karmelem, słodem jęczmiennym, a nawet kakao. Konsument chce ciemnego chleba to konsument ma. Nie daj się nabrać!

Kolor: szary

4 mity na temat pieczywa. Znasz je?

Mąka i ciężar

Z jakiej mąki powinien być zrobiony chleb? Zapamiętaj tylko trzy nazwy i i szukaj ich w składzie. Te nazwy to:

mąka graham,

mąka razowa,

mąka z pełnego przemiału.

Wszystkie trzy rodzaje mąki mają wysoki „typ”. Im wyższy typ mąki tym więcej otrębów i elementów zarodka w mące, a to oznacza wyższą zawartość błonnika, witamin z grupy B, magnezu i cynku. Pieczywo wypiekane na bazie tych rodzajów mąki jest ciężkie, mięsiste. Lekki jak piórko, puszysty, miękki chleb powstaje z mąki białej, oczyszczonej.

Mąka i ciężar: graham, razowa, z pełnego przemiału; chleb ciężki

Nazwa i skład

Nie daj się nabrać na nazwy wiejski, rustykalny, staropolski – to wszystko są chwyty marketingowe. Uważaj na określenie wieloziarnisty, może ono oznaczać po prostu chleb z białej mąki pszennej, z dodatkiem niewielkich ilości słonecznika, dyni, sezamu. To nie to samo co chleb pełnoziarnisty! Najlepiej kupuj po prostu chleb razowy/pełnoziarnisty żytni, orkiszowy, gryczany. Podstawowy skład chleba powinien zawsze być taki sam: mąka, woda, zakwas/drożdże, sól. Skład podawany jest w kolejności malejącej, dlatego, jeśli kupujesz chleb z mieszanki mąk zwracaj uwagę, by te razowe były wymieniane w pierwszej kolejności. Jeśli w chlebie są numery E, albo nazwy, których nie znasz odłóż go grzecznie na półkę. Co poza „podstawą” może się znaleźć w twojej śniadaniowej kromce? Ziarna, orzechy, suszone owoce, oliwki, suszone pomidory, zioła – akceptuj tylko to, co znasz, co potrafisz nazwać, co jest żywnością, a nie związkiem chemicznym. Jeśli producent deklaruje, że pieczywo jest „z ziarnami słonecznika” zwróć także uwagę, czy widzisz je tylko „ledwo, ledwo” na powierzchni, czy również w przekroju, w większej ilości.

Nazwa i skład: nazwa prosta, skład zrozumiały

Drożdże, czy zakwas

Nie można jednoznacznie wskazać wybieraj tylko chleb na zakwasie, lub tylko chleb na drożdżach. Moja rada: jedz raz taki, raz taki, ale częściej stawiaj na pieczywo na zakwasie. Zakwas powstaje w procesie fermentacji mlekowej, której wynikiem jest kwas mlekowy. Kwas mlekowy to składnik, który wspiera rozwój mikrobioty jelitowej, a także sprawia, że pieczywo jest dłużej świeże, lekko wilgotne i nie pleśnieje.

Drożdże, czy zakwas: częściej zakwas

