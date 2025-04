Skład napoju z aloesu

Zwróć uwagę na skład napoju! Najważniejszym składnikiem ma być w nim aloes, im więcej, tym lepiej. W zależności od producenta składnikiem aloesowym może być:

Reklama

miąższ z aloesu (pulpa aloesowa),

sok z aloesu,

żel z aloesu,

lub mieszanka wszystkich tych trzech składników.

W dostępnych na rynku produktach można znaleźć takie, które mają tylko 11-12% aloesu, ale są też napoje, które mają go 40%.

Sprawdzaj także, na którym miejscu w składzie jest cukier. Im dalej zostaje wymieniony, tym jest go mniej. Nie daj się nabrać na napoje słodzone cukrem trzcinowym, który ma tylko nieznacznie lepszą wartość odżywczą od zwykłego białego cukru. Cukier to cukier! Uważaj na inne określenia go opisujące np. fruktoza czy miód.

Możesz także kupić napój aloesowy, który nie zawiera dodatku cukru, ale został posłodzony sztuczną substancją słodzącą np. sukralozą. Niestety słodziki pozostawiają gorzki posmak, który często określany jest jako smak „chemiczny”

Szukaj napoju z jak najkrótszym składem unikaj tych, do których dodane zostały stabilizatory (np. guma gellan) i regulatory kwasowości (np. mleczan wapnia, kwas cytrynowy czy cytrynian sodu). Te substancje dodatkowe do żywności są w tym produkcie niepotrzebne. Nie obawiaj się za to naturalnego aromatu aloesowego czy witaminy C, która zabezpiecza produkt przed ciemnieniem (jest przeciwutleniaczem).

Cena za pół litra tego produktu waha się od 4 do 8 zł za butelkę (500 ml).

Możesz także kupić różne wersja smakowe napoi aloesowych np. mango, ananas, granat. Jednak ich „smakowość” często polega tylko na dodaniu aromatu. My polecamy czyste, naturalne napoje z aloesu.

Wartość odżywcza

Niestety większość napoi aloesowych dostarcza dużej ilości cukru i kalorii. 100 ml to 30-40 kcal i 8-9 g cukru, czyli prawie 2 łyżeczki! Jeśli wypijesz całą 500 ml butelkę spożyjesz dodatkowe 150-200 kcal i blisko 9 łyżeczek cukru!

Z tego powodu radzimy, aby produkt ten rozcieńczać wodą i podawać schłodzony. Dzięki temu jest delikatniejszy i jeszcze bardziej orzeźwiający. Możesz też dorzucić do niego:

sok z cytryny lub limonki,

gałązki rozmarynu,

liście świeżej bazylii.

Poza cukrem napój aloesowy nie dostarcza w zasadzie żadnych innych wartości odżywczych – tłuszczu, białka i błonnika pokarmowego.

Właściwości napoju aloesowego

Napoje aloesowe, które kupujesz w sklepach spożywczych mają znacznie mniej właściwości zdrowotnych od czystego soku z aloesu.

Na czym polega działanie napoju? Złagodzi wzdęcia i ból brzucha wywołany niestrawnością. Aloes to także bardzo dobry prebiotyk, czyli pożywka dla mikroflory jelitowej. Napój jest bezbarwny, ale zauważysz w nim białe, transparentne kawałki aloesu. Spokojnie te „farfocle” są normalne i to właśnie one korzystnie wpływają na pracę przewodu pokarmowego.

Dowiedz się więcej o właściwościach aloesu:

Na co pomaga aloes?

Jak zrobić sok z aloesu?

Aloes – zbawienny na dolegliwości zębów i jamy ustnej!