Który gatunek kawy jest najlepszy?

Nie jest tajemnicą, że najlepsza gatunkowo jest kawa naturalna, charakteryzująca się intensywniejszym aromatem i smakiem. Na świecie uprawia się obecnie dwa główne gatunki: Arabikę i Robustę. Każda z nich występuje w różnych odmianach.

Arabika – szlachetna kawa

Arabika, ze względu na estetykę ziaren, jest powszechnie uważana za szlachetniejszą. Zawiera maksymalnie 1,7% kofeiny, a parzona z niej kawa ma delikatny, pozbawiony goryczki smak z nutą kwasowości.

80% światowych plantacji kawy to właśnie różne odmiany Arabiki.

Robusta zawiera więcej kofeiny

Robusta to gatunek wytrzymały na trudne warunki klimatyczne, jest bardziej gorzki i ostrzejszy w smaku. Zawiera więcej kofeiny – od 2 do nawet 4 %. "W Polsce większą popularnością cieszą się mieszanki z przewagą Arabiki. We Włoszech – ojczyźnie espresso zwykle łączy się obydwa gatunki" – mówi Joanna Sobyra, ekspert Segafredo Zanetti Poland.

"Im dalej na południe, tym zawartość Robusty w poszczególnych mieszankach jest większa, niekiedy nawet znacznie przekraczając 50 %. Niezwykle istotną kwestią, wpływającą na jej smak jest ilość blendów czyli rodzajów ziaren zawartych w wybranej mieszance. Jeśli jest ich między pięć a osiem - kawa ma głęboki złożony bukiet smakowy i bogaty aromat" – dodaje ekspert.

Picie właśnie takiej kawy w odpowiednich ilościach, korzystnie wpływa na pamięć i umiejętność skupienia.

Którą kawę wybrać – parzoną czy rozpuszczalną?

Odwieczny spór pomiędzy kawą rozpuszczalną a parzoną wydaje się nie mieć końca. Kawa rozpuszczalna zawiera związki chemiczne poprawiające smak i aromat. Jej produkcja opiera się na skomplikowanym procesie, któremu poddawane są ziarna. Spośród różnych jej rodzajów, najlepiej wybrać kawę liofilizowaną, którą pozyskuje się z zamrożonego naparu kawy. Obiektywnie nie stwierdzono, która kawa – rozpuszczalna czy parzona jest zdrowsza dla naszego organizmu.

Warto jednak pamiętać, aby przy wyborze kierować się przede wszystkim jakością, a nie ceną. Często tańsze kawy są gorszej jakości, a ich smak i aromat pozostawia wiele do życzenia.

Alternatywą dla kawoszy, którzy nie tolerują kofeiny (np. osoby cierpiące na nadciśnienie lub choroby nerek), jest kawa bezkofeinowa. W procesie obróbki wodnej ziaren usuwa się do 95% związku. Przy użyciu sprężonego dwutlenku węgla zawartość kofeiny spada nawet o 98%. Kawa zachowuje swój charakterystyczny smak i aromat. Na rynku dostępna jest w postaci mielonej lub rozpuszczalnej.

