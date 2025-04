Zasada 5 dni

Produkty, które zostały już otwarte (dania gotowe, jogurty, serki) zużywaj w ciągu 5 dni od otwarcia. Po pierwsze, nie stracą na jakości, po drugie nie będą trujące. Zasada ta nie dotyczy mięsa i produktów mięsnych. Te powinny zostać zużyte w ciągu 3 dni. W jaki sposób ustalić czy przyszedł już czas na wyrzucenie naszych ukochanych klopsików? Wkładaj nową żywność z tyłu lodówki, w ten sposób potrawy starsze będą bliżej twojego wzroku. Jeśli, mimo to masz problem z zapamiętaniem daty otwarcia danego produktu, możesz nakleić na niego specjalną kartkę z datą włożenia do lodówki.

Ratujemy resztki



Jeśli z jakiś powodów nie uda ci się zużyć otwartych produktów przed upływem 5 dni – wyrzuć je. Oczywiście, zasada ta nie dotyczy napojów, musztardy, keczupu i innych produktów, które mogą postać w lodówce dłużej. Do tej grupy nie zaliczają się resztki z obiadu, ugotowany ryż. Nie jest też dobrym pomysłem jedzenie przeterminowanych jajek, nabiału ryb, owoców morza, mięsa – białko to doskonała pożywka dla grzybów i bakterii.

Bezwzględnie wyrzuć!



Na poważne konsekwencje zdrowotne może narazić nas jedzenie przeterminowanych konserw. Zawarty w nich jad kiełbasiany, który w ciężkich przypadkach może doprowadzić do śmierci. Nadgniłe owoce można trochę okroić, spleśniałe należy wyrzucić.

Pleśń jest rakotwórcza, a pochodzące z niej mykotoksyny mogą wnikać znacznie w głąb jedzenia. Dlatego, nawet po okrojeniu, spleśniałe owoce i warzywa to posiłek „podwyższonego ryzyka”.

Jak najszybciej należy pozbyć się też produktów w uszkodzonych opakowaniach, wybrzuszonym wieczkiem, czy innymi cechami, które budzą nasz niepokój.

Mrożonki



Nie rozmrażaj produktów bez potrzeby. Lodówka nie zabija bakterii, jedynie chroni przed ich namnażaniem. Jeśli często wyjmujemy żywność z chłodziarki lub zamrażalnika i niepotrzebnie narażamy ją na podgrzanie, na powierzchni jedzenia zaczynają mnożyć się bakterie i grzyby. Im żywność starsza i przechowywana w bardziej „ekstremalnych warunkach”, tym bardziej narażona na zepsucie. W sprzyjających warunkach jedna bakteria w ciągu 7 godzin może namnożyć się do 7 milionów. Dlatego, nie trzymaj żywności takiej jak mięso, ryby, jaja poza lodówką dłużej niż 4 godziny. Żywność mrożoną możemy przechowywać nawet kilka miesięcy, o ile jest właściwie zabezpieczona, tj. była prawidłowo zamrożona, nie była rozmrażana i przez cały czas trzymano ją w odpowiedniej temperaturze. Niestety, w żadnym sklepie nikt nie da nam 100% gwarancji, że tak właśnie było w przypadku kupowanych przez nas mrożonek.

Lodówkowa logistyka



Najniższa temperatura w lodówce panuje na dolnej półce, powyżej pojemników na warzywa. To dobre miejsce na najbardziej wrażliwe na zepsucie produkty. W szufladach poniżej ostatniej półki możemy przechowywać warzywa - temperatura 10°C jest wystarczająca dla produktów delikatnych, które mogłyby zostać uszkodzone pod wpływem zimna. Na drzwiach lodówki przechowuj napoje i artykuły, które nie wymagają silnego chłodzenia.

Życie po życiu – żywność przeterminowana



Czy jedzenie przeterminowanej żywności jest bezpieczne? – wszystko zależy od rodzaju, czasu i sposobu przechowywania danego produktu. Jeśli przeterminowane jedzenie było przez cały czas w lodówce (w praktyce w temperaturze około 5 stopni), nie należy do grupy ryzyka (mięso, nabiał, makarony itp.) i zachowało swoje parametry (smak, zapach, konsystencja), to zjedzenie go nie powinno wyrządzić nam krzywdy. Ale spożywanie produktów tego rodzaju to ostateczność, której lepiej unikać.