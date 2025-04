Piękna i trwała opalenizna nie jest jedynie zasługą typu skóry. Ogromny wpływ na to, jak będziesz wyglądała po kąpielach słonecznych ma to, co jesz. Poznaj 6 składników, które przyspieszą powstawanie opalenizny i sprawią, że będziesz się z niej cieszyć nawet kilka miesięcy po urlopie.

1. Doskonała na opalanie witamina A

Witamina A działa jak tarcza ochronna przeciw fotostarzeniu. Wzmacnia i uodparnia komórki na szkodliwe działanie promieni słonecznych - dzięki niej zatem zdrowo się opalasz!

Gdzie szukać? W mleku, jajkach, serze, wątróbce, żółtych i pomarańczowych owocach.

2. Na utrzymanie opalenizny witamina E

To wspaniały składnik, zwłaszcza w zestawieniu z witaminą A. Wspomaga produkcję melaniny w czasie opalania (ciemnego barwnika, który daje skórze piękny odcień). Przyspiesza procesy regeneracji komórek, zmniejsza stopień ich uszkodzenia przez promieniowanie słoneczne i zapewnia elastyczność skóry.

Gdzie szukać? W orzechach, olejach roślinnych, zielonych warzywach, kiełkach.

3. Do opalania niezbędny kolagen

Kolagen wspomaga proces odnowy komórek, ma niezwykle silne właściwości antyoksydacyjne. Zapewnia skórze długotrwałą, piękną opaleniznę. Do tego zapobiega powstawaniu poparzeń i przebarwień.

Gdzie szukać? Najwyższej jakości kolagen rybi klasy A jest obecny w suplementach diety dostępnych w aptekach.

4. Selen by utrwalić efekt opalania

Pomaga ujędrnić skórę i utrzymać odcień opalenizny. Bierze aktywny udział a regeneracji uszkodzonych przez słońce komórek.

Gdzie szukać? W ogórkach, brokułach, kapuście, cebuli, tuńczyku, czosnku, pełnoziarniste pieczywo.

5. Beta-karoten na piękny odcień skóry po opalaniu

To także doskonałe źródło witaminy A. Przyspiesza powstawanie pożądanego, złotawego odcienia skóry. Działa jak naturalny filtr przeciwsłoneczny - nie dopuszcza do powstania plam pigmentacyjnych.

Gdzie szukać? W marchwi, sokach marchwiowych, morelach, szpinaku.

6. Likopen dla bezpiecznego opalania

Likopen to silny przeciwutleniacz, który obniża poziom szkodliwego promieniowania. Składnik ten wydłuża zatem czas bezpiecznego przebywania na słońcu. Podtrzymuje uzyskany odcień skóry, a ponadto nadaje jej zdrowy wygląd.

Gdzie szukać? W przetworach pomidorowych, np. w paście, przecierze, keczupie.

na podstawie informacji prasowej Noble Health