Stewia - uprawa domowa



Stewia jest rośliną subtropikalną, dziko rosnącą. Stewię można także uprawiać w domu, na balkonie. Roślina usycha już przy lekkim mrozie, dlatego na czas zimy trzeba ją zabrać do domu i pielęgnować podobnie jak geranium. Kto ma ogród zimowy albo szklarnię, ten ma przewagę. Możesz także hodować stewię w małej, domowej szklarni.

Reklama

Tę słodką roślinę można rozmnażać na różne sposoby: przez nasiona, przez podział młodych roślin, oraz sadzonki lub odkład.

Stewia - jakie nasiona wybierać?

Aby zagwarantować możliwie najwyższe plony, nasiona stewii powinny być wysiewane do gleby, a sadzonki zasadzone na wolnym powietrzu w połowie maja. Nasiona o jasnym kolorze są nieprzydatne, podczas gdy te o ciemnym kolorze nadają się do wysiewu. Roślina najbardziej lubi gleby piaszczysto-ilaste, zawierające dużą ilość materiału organicznego lub kompostu. Naturalna gleba dla stewii jest kwaśna, wartość odczynu pH wynosi 4,5. Rośnie jednak także na glebach zasadowych o odczynie pH od 6,5 do 7. Nasiona są kładzione na powierzchni i lekko wciskane dłonią w glebę.

Całość przykrywa się potem matą sizalową lub plastikową siatką i przez pierwsze siedem dni codziennie podlewa. Siódmego dnia nasiona zaczynają kiełkować, dlatego przykrycie trzeba codziennie unosić nieco wyżej, aż rośliny osiągną wysokość od 10 do 15 cm. Wciąż należy regularnie podlewać, nie wolno dopuścić do wyschnięcia gleby!

Ponieważ podczas rozmnażania przez nasiona niektóre rośliny nie wschodzą, w specjalnych zakładach ogrodniczych można otrzymać egzemplarze stewii, które zostały rozmnożone przez odkład.

Stewia - jak dbać o sadzonki?

Gdy masz już dobrze rozwiniętą stewię, możesz samodzielnie uzyskać z niej odkład. Ustaw wokół niej małe doniczki z ziemią i pochyl zewnętrzne pędy, aby wniknęły do doniczek, obciążając je przy tym kamieniami. Po około tygodniu tworzą się korzenie i można przerwać połączenie z macierzystą rośliną. W ten sposób z jednej rośliny można uzyskać dziesięć nowych roślin.

Zarówno rośliny uzyskane z nasion, jak i z ukorzenionych odkładów, kwitną późnym latem lub wczesną jesienią. Rośliny należy chronić przed chwastami, ponieważ nie wytrzymują one konkurencji z nimi. Pielenie można połączyć z okopywaniem, co zmniejsza wilgotność roślin, stabilizuje młode rośliny i poprawia zaopatrzenie gleby w tlen.

W drugim roku, gdy łodyga zdrewnieje, można przerwać roślinę, aby rosła jeszcze bardziej rozłożyście. Gleba powinna być stale utrzymywana w wilgotnym stanie. Ponieważ korzenie są rozłożone dość płasko, źle znoszą suchą glebę.

Stewia - zbiór liści i suszenie na słodzik

Liście stewii są zbierane na początku kwitnienia. Przed okresem kwitnienia masa liści oraz zawartość stewiozydu, który odpowiada za słodkość, jest największa. Można również zbierać świeże liście po okresie letnim. Liście stewii suszy się w suszarkach. Zaletą większości suszarek jest to, że można ustawić temperaturę na 40 stopni i zachować wszystkie właściwości stewii.

Wysuszone liście mają niemal nieograniczoną datę przydatności do spożycia. Można z nich robić herbatę, albo zmielić w młynku do kawy na zielony proszek - słodzik. Możesz też spróbować ugotować liście i odwar, aż uzyskasz „miód stewiowy”, który ma konsystencję podobną do syropu. Taki „miód” można przechowywać w lodówce bardzo długo.

Stewia lubi naświetlanie!

Naświetlanie roślin światłem dziennym przez przynajmniej 15 godzin pozwala zapobiec kwitnieniu. Dzięki temu młode jeszcze rośliny łatwiej zniosą zimę. O tej porze roku należy utrzymywać rośliny w stanie suchym.

Niemal wszystkie pędy obumierają zimą. Nowy wzrost rozpoczyna się wiosną z gleby, podobnie jak w przypadku innych półbylin. Zimą w naszych szerokościach geograficznych stewię należy zabrać pod dach, najlepiej do jasnej klatki schodowej, ogrodu zimowego lub na parapet okna w dobrze nasłonecznionym pokoju.

W artykule wykorzystano fragmenty książki „Stewia. Niebiańsko słodka i zdrowa alternatywa dla cukru i słodzików”. Publikacja za zgodą wydawcy.

Reklama

Dowiedz się więcej o zdrowym słodzeniu:

Cukier gronowy – czy to nowy, modny słodzik? Nie, to związek niezbędny do życia!

Szok! Stewia z dodatkiem cukru? Sprawdź, co powinnaś wiedzieć o słodzikach na bazie stewii

Cukier kokosowy – produkt, który warto kupić czy tylko kolejna moda?