Pozory mylą

Obiegowe opinie na temat zawartości cholesterolu w produktach spożywczych komplikują skuteczną walkę z podwyższonym poziomem tego związku we krwi. Wiele osób przypuszcza, że każde czerwone mięso jest bogate w cholesterol, natomiast drób zawiera go znacznie mniej. W rzeczywistości kaczka tudzież uda i podudzia z kurczaka lub indyka częściej są bogatsze w cholesterol niż chude czerwone mięso.

Drób przygotowywany wraz ze skórą także zawiera cholesterol.

Spożycie tłustych ryb ogranicza się jedynie podczas diety, która ma za zadanie obniżenie ilości przyjmowanych kalorii. Zastępuje się je wtedy chudymi odmianami. Krewetki oraz mięso z homarów i krabów posiadają średnią zawartość tłuszczów i nie są wykluczane z diet redukujących wagę, również ze względu niewielką ilość tych produktów w potrawach.

Praktyczne wskazówki obniżania poziomu cholesterolu

Walcz z nadwagą i otyłością. Najczęstszą przyczyną wystąpienia hipercholesterolemii jest zbyt duża masa ciała;

Używaj niskotłuszczowych i niskocholesterolowych produktów zwierzęcych, takich jak: chude mięso i produkty mleczne, ryby, owoce morza;

Zredukuj porcję mięsa w posiłku, jeśli nie jest odtłuszczone lub chude. Zawsze pozbywaj się widocznego tłuszczu;

Zawsze sprawdzaj zawartość cholesterolu na etykietach produktów spożywczych. Jeśli produkt jest bogaty w cholesterol – zrezygnuj z niego;

Nie używaj oleju palmowego ani kokosowego, gdyż wpływają na podwyższenie cholesterolu we krwi;

Ćwicz regularnie. Systematyczna aktywność fizyczna pomaga kontrolować wagę, a także obniża zawartość triglicerydów i cholesterolu we krwi;

Błonnik pomaga w zwalczaniu cholesterolu. Spożywaj do 30-40g błonnika dziennie, pamiętając o zwiększeniu ilości wypijanych płynów;

Unikaj sosów, kremów, deserów, słodkich ciast i bułek, słodyczy, czekolady oraz cukru;

Zamień tłuste mleko i produkty mleczne (ser, twaróg, jogurt) na chude lub odtłuszczone;

Zrezygnuj z produktów bogatych w cholesterol; ogranicz spożycie jaj do 4. w tygodniu i postaraj się wyeliminować z diety podroby.

Umiar jest kluczem

Aby osiągnąć pożądaną wagę i zdrowie, należy odpowiednio zbilansować posiłki oraz urozmaicać dietę. Ważne jest też zachowanie umiaru i zdrowego rozsądku.

Podczas diety całkowicie wyklucza się lub ogranicza spożycie tłuszczów zwierzęcych (nasyconych). Zasada ta nie dotyczy dzieci do 4 roku życia, które powinny otrzymywać dużą ilość tłuszczów i cholesterolu. Również osoby szczupłe i zdrowe nie powinny eliminować z jadłospisu produktów zawierających tłuszcze nasycone.

Należy pamiętać, by nie rezygnować ze zdrowych nawyków żywieniowych po osiągnięciu zamierzonego celu, jakim jest redukcja wagi, czy też poprawa wyników krwi, gdyż powrót do dawnych przyzwyczajeń najczęściej wiąże się z powrotem do wyjściowej wagi i efektem jo-jo.

Fragment pochodzi z książki „Schudnij skutecznie i bezpiecznie. Schudnij zdrowo!” autorstwa Aniki Ragiel, wyd. Printex. Tytuł, lead i śródtytuły są dziełem redakcji.