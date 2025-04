Aby schudnąć bez narażania się na utratę zdrowia i ryzyko powstania efektu jo-jo, najlepiej byłoby zgłosić się do profesjonalnej poradni dietetycznej i wyjść z niej z dokładnymi wskazówkami, co, kiedy i w jakich ilościach jeść. Na takie rozwiązanie nie każdy ma jednak czas i pieniądze. Dlatego można skorzystać z innej możliwości. Oto, jak schudnąć bez wizyty u dietetyka:

Jak schudnąć bez wizyty u dietetyka?



Zrób tabelkę

Podziel kartkę na dwie kolumny. W jednej zapisz wszystko, co zjesz i wypijesz w ciągu dnia, w drugiej – z jakimi emocjami się to wiąże. Jeśli, np. po kłótni z mężem sięgniesz po tabliczkę czekolady, w pierwszej zanotuj, ile czekolady zjadłaś, w drugiej – że kierowała tobą złość. Koleżanka z biura sprawiła ci przykrość, więc pochłonęłaś całą paczkę chipsów? W pierwszej kolumnie wpisz, np. 150 g czipsow, w drugiej – żal.



Przeanalizuj dane

Po tygodniu przeanalizuj tabelkę. Zwróć uwagę, że czasem niewielki stres wyzwala chęć sięgnięcia po przekąski. Zastanów się, czy emocje i spowodowane nimi podjadanie nie układa się w schematy. Dostrzegasz je? Bardzo dobrze – wlasnie wykonalaś pierwszy krok w kierunku szczupłej sylwetki.



Przełam schemat

Czas na drugi. Postaraj się przełamać schematy związane z objadaniem się. Gdy następnym razem dojdzie do utarczki z mężem lub nieprzyjemnej wymiany zdań ze współpracowniczką, zamiast do kuchni po czekoladę albo czipsy, idź na spacer, na zajęcia z samoobrony (lub inną formę aktywności) albo zajmij się przycinaniem żywopłotu. To pozwoli ci wyrwać się z zaklętego kręgu: złość na męża lub koleżankę–zajadanie. Kontrolowanie emocji spowoduje, że schudniesz bez wizyty u dietetyka.



Autorka jest dziennikarką "Poradnika domowego".