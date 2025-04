Pieczywo pełnoziarniste zawiera dużo błonnika i najwięcej cennych dla zdrowia składników. Kupując pieczywo, warto wybierać produkty pełnoziarniste - w przeciwieństwie do produktów oczyszczonych, działają przeciwnowotworowo, zmniejszają poziom cholesterolu we krwi, ryzyko zakrzepów, a także zawierają cenne minerały, takie jak cynk, selen, magnez.

Pieczywo pełnoziarniste - jak powstaje?



Pieczywo pełnoziarniste przygotowuje się z mąki nieoczyszczonej. Oznacza to, że przed zmieleniem z ziaren, nie usuwa się zewnętrznej warstwy (tzw. okrywy nasiennej), która zawiera cenne składniki odżywcze, m.in. błonnik, witaminy i minerały.

Natomiast w przypadku mąki białej, mieli się samo bielmo ziarna. Podczas jej produkcji, odsiewa się łupiny (otręby) i zarodki, przez co traci ona większość wartości odżywczych.

Pieczywo pełnoziarniste teoretycznie można produkować w zasadzie z każdego rodzaju zboża, niemniej jednak ze względu na walory smakowe, najczęściej wypieka się je z mąki żytniej (pełnoziarnista mąka pszenna ma gorzkawy smak).

Mąka żytnia z pełnego przemiału jest grubsza i ciemniejsza, niż biała pszenna. Chleb pełnoziarnisty jest ciężki, lekko „gliniasty” i ma szarobrązowy kolor. Długo pozostaje świeży i wilgotny. Nie powinien się kruszyć; na nożu mogą co najwyżej zostawać drobne lepkie „wałeczki”.

Jak rozpoznać pieczywo pełnoziarniste?

Nie każdy ciemny chleb to pieczywo pełnoziarniste, czy po prostu chleb razowy. W sklepach często można spotkać ciemne pieczywo, które upieczono z oczyszczonej mąki pszennej, za to zabarwiono karmelem. By upewnić się, że kupujesz pieczywo pełnoziarniste, przeczytaj etykietę.

Powinien znaleźć się na niej zapis, ile błonnika zawiera chleb. W pieczywie pełnoziarnistym, powinno być minimum 6 g błonnika na 100 g produktu. Jeśli w składzie wymienione są mąka pszenna i karmel lub melasa, nie jest to prawdziwe pieczywo pełnoziarniste.

Pieczywo pełnoziarniste jest ciężkie i wilgotne, wcale nie ma brązowego koloru w przekroju. Jest raczej szare, z widocznymi łuskami ziarna.

Pieczywo pełnoziarniste może mieć dodatki w postaci innych ziaren, np. słonecznika.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 22.06.2012.

