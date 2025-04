fot. Fotolia

Reklama

Jak dbać o zdrowe żywienie dziecka w szkole?



Systematyczna aktywność ruchowa i urozmaicona, bogata w niezbędne składniki odżywcze dieta to solidne fundamenty zdrowego życia każdego z nas. Te elementy mają szczególne znaczenie w dzieciństwie i okresie młodzieńczym.

Szkoła, gdzie dzieci i młodzież spędzają dużo czasu, powinna odgrywać ogromną rolę w nauczeniu wychowanków, jak być i pozostać zdrowym i aktywnym. Rodzice, dla których zdrowie ich pociech jest priorytetem, mogą czynnie współpracować z placówką edukacyjną, do której uczęszczają ich dzieci, i wspomóc tym samym ich zdrowy rozwój.

W ramach projektu edukacyjnego Zachowaj Równowagę eksperci IŻŻ przygotowali kilka porad, dzięki którym rodzice mogą sprawić, by edukacja w szkole na temat właściwego żywienia i aktywności fizycznej była jak najbardziej efektywna.

Nie zapominaj o przygotowaniu drugiego śniadania dla dziecka . Drugie śniadanie gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu koncentracji

w czasie lekcji i przekłada się na wyniki w nauce. To taki dodatkowy zastrzyk energii.

. Drugie śniadanie gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu koncentracji w czasie lekcji i przekłada się na wyniki w nauce. To taki dodatkowy zastrzyk energii. Dawaj swojemu dziecku do szkoły wodę do picia . Powinno wypijać nie mniej niż 6 szklanek wody dziennie. W przypadku dni o intensywniejszym wysiłku fizycznym, jak zajęcia WF czy inne zajęcia sportowe, podaż płynów powinna być znacznie większa.

. Powinno wypijać nie mniej niż 6 szklanek wody dziennie. W przypadku dni o intensywniejszym wysiłku fizycznym, jak zajęcia WF czy inne zajęcia sportowe, podaż płynów powinna być znacznie większa. Jeżeli dajesz dziecku do szkoły pieniądze na zakup jedzenia, sprawdź asortyment sklepiku szkolnego . Słodycze czy słone przekąski to produkty

o niskiej wartości odżywczej, nie spełniające założeń drugiego śniadania.

. Słodycze czy słone przekąski to produkty o niskiej wartości odżywczej, nie spełniające założeń drugiego śniadania. Sprawdź, czy w szkole jest wydzielony spokojny czas i miejsce na spożywanie posiłków (obiadów, drugich śniadań).

(obiadów, drugich śniadań). Angażuj się w dyskusje (np. z radą rodziców, dyrekcją) na temat zmiany asortymentu w sklepiku szkolnym , jeżeli uważasz, że brakuje w nim produktów zalecanych w żywieniu dzieci i młodzieży.

, jeżeli uważasz, że brakuje w nim produktów zalecanych w żywieniu dzieci i młodzieży. Zabieraj głos w sprawie ograniczenia na terenie szkoły reklam zachęcających dzieci i młodzież do spożywania produktów uznanych za niezdrowe oraz o niskiej wartości odżywczej.

oraz o niskiej wartości odżywczej. Bierz udział w prelekcjach, pogadankach, spotkaniach ze specjalistą (np. dietetykiem, psychologiem), które odbywają się w szkole (np. przy okazji zebrań z rodzicami ). Czytaj edukacyjne broszury , ulotki na temat zdrowego odżywiania, które znajdują się w szkole. W ten sposób otrzymasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i lepiej zadbasz o zdrowie swoich pociech.

, ulotki na temat zdrowego odżywiania, które znajdują się w szkole. W ten sposób otrzymasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i lepiej zadbasz o zdrowie swoich pociech. Bierz udział w prozdrowotnych wydarzeniach na terenie szkoły, np. piknikach, festynach, dniach zdrowego żywienia. Dzięki temu pokażesz dziecku, że sam akceptujesz prozdrowotne zachowania.

na terenie szkoły, np. piknikach, festynach, dniach zdrowego żywienia. Dzięki temu pokażesz dziecku, że sam akceptujesz prozdrowotne zachowania. Bierz udział w programach, kampaniach prozdrowotnych, które organizowane są w szkołach, a ich celem jest skupienie uczniów, ich wychowawców i rodziców wokół tematu zdrowego stylu życia.

Zobacz też: Trwałość produktu – czym się różni określenie „spożyć przed” od „spożyć do”?

Kwestia aktywności fizycznej:

Dowiedz się, jakie zajęcia ruchowe odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych.

odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zaangażuj się w działania rady rodziców, aby mieć realny wpływ na sprawy związane ze zdrowiem Twojego dziecka (np. dofinansowanie zajęć sportowych , zakup sprzętów etc.).

, zakup sprzętów etc.). Porozmawiaj z radą rodziców lub dyrektorem placówki, jeżeli uważasz, że za mało zajęć ruchowych odbywa się w ramach zajęć pozalekcyjnych .

. Włącz się w organizację imprez , które promują aktywność fizyczną na terenie szkoły.

, które na terenie szkoły. Służ swoją pomocą jako wolontariusz, aby pomóc w organizacji zajęć rekreacyjnych i sportowych.

Reklama

Pamiętajmy, że okres młodzieńczy to najlepszy moment na ukształtowanie tzw. zdrowych nawyków. Rodzice, wspierani przez szkołę, mają największy wpływ na powodzenie tego założenia, gdyż to właśnie oni są największym autorytetem dla swoich dzieci.

Zobacz też: Jak niszczymy składniki odżywcze w żywności? 5 błędów!