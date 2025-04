Fot. Fotolia

Przytycie w przypadku osób z przyspieszonym metabolizmem wbrew pozorom wcale nie jest takie proste. Dlatego zanim przystąpią one do podjęcia jakichkolwiek działań, powinny udać się najpierw do lekarza, aby na samym wstępie wykluczyć wszelkie utrudnienia, jak np. obecność pasożytów w układzie pokarmowym czy nadczynność tarczycy.

Reklama

Co jeść, aby przytyć?

Niestety, nie będzie pocieszenia dla wszystkich, którzy już zacierają ręce na myśl o tym, że najłatwiej będzie przytyć poprzez jedzenie bez umiaru tego wszystkiego, co „zakazane”. Mowa oczywiście o tzw. śmieciowych produktach i gazowanych napojach. Co to oznacza? "Aby zwiększyć masę ciała, trzeba mieć w sobie niemalże tyle samo samozaparcia jak w przypadku diety redukcyjnej" – mówi Magdalena Szwed, menadżer działu Fitness w Fabryka Formy S.A.

– "Co ważne, należy równie skrupulatnie planować wszystkie posiłki oraz harmonogram dnia. Bardzo istotna jest więc regularność – w ciągu doby powinno się spożywać około 5-6 posiłków w równych odstępach czasu. Dania te nie muszą być obfite, ale powinny być wysokokaloryczne, ze zwiększoną ilością tłuszczu, nawet do 2g/kg masy ciała" – dodaje.

Duża liczba kcal nie oznacza, iż muszą to być niezdrowe przekąski, tzw. zapychacze głodu. Warto wiedzieć, że wartość odżywcza i energetyczna mogą iść ze sobą w parze. Grunt, aby poznać te składniki, które spełniają oba te warunki – zarówno dostarczają więcej kalorii, jak również mają pozytywny wpływ na nasz organizm, np. zawierają wiele cennych witamin czy mikro- i makroelementów.

Zobacz także: Co jeść, aby przytyć?

Nie przytyjesz zdrowo dzięki fast foodom

W zapomnienie powinny pójść wszelkiego rodzaju fast-foody, słodycze, słone przekąski (takie jak chipsy, paluszki czy krakersy) czy produkty obfitujące w duże ilości białej mąki oraz cukru. Podobnie jak w przypadku odchudzania, podczas tycia również należy zacząć od całkowitej zmiany nawyków żywieniowych.

Podstawą diety powinny być węglowodany złożone (kasza, ryż, makarony, ziemniaki, kluski itp.) oraz niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (zawarte np. w rybach, orzechach, oliwie z oliwek czy oleju rzepakowym), a w przypadku osób uprawiających treningi siłowe – zwłaszcza białko, które stanowi naturalny budulec tkanki mięśniowej. Duże jego ilości znaleźć można m.in. w jajkach, rybach, roślinach strączkowych (które zawierają białko roślinne) i chudym mięsie.

Dzięki takiemu menu będziemy mieć pewność, że zwiększanie masy ciała nastąpi w sposób w pełni kontrolowany i zdrowy dla naszego organizmu. Nie ma bowiem nic gorszego niż przejadanie się, permanentne uczucie sytości i ociężałości, a w konsekwencji odkładanie się nadmiernej ilości cholesterolu, co z kolei prowadzić może do zapaści, zawału i wielu innych zaburzeń w funkcjonowaniu układu krążenia.

Zobacz także: Dieta na przytycie - najczęstsze błędy

Reklama

Trening, który dodaje siły i... wagi

Dodatkowe kilogramy mogą iść w parze z jędrną, wysportowaną sylwetką. – "Pamiętajmy, że ćwiczenia fizyczne to nie tylko sposób na zrzucenie kilogramów. Jeśli chcemy nabrać masy, unikajmy treningów aerobowych. Zamiast nich wybierzmy te, które polegać będą głównie na użyciu siły – na przykład z wykorzystaniem sztang, hantli oraz ciężaru własnego ciała. Dzięki nim możemy w stosunkowo krótkim czasie wspaniale rozbudować masę mięśniową" – mówi dyrektor marketingu i PR Centrum Fitness Fabryka Formy.

Mięśnie ważą dużo więcej niż tkanka tłuszczowa, stąd nie zdziwmy się, jak wraz z upływem czasu zyskamy kilka dodatkowych kilogramów. A oprócz tego poczujemy się wspaniale, zmienimy całkowicie swój styl życia, poprawimy odporność, nabierzemy siły, a nasza sylwetka przyjmie wspaniałe proporcje.

Pamiętajmy jednak, by ćwiczeń siłowych nigdy nie wykonywać na własną rękę – na nic się one zdadzą, jeśli będziemy mieć złą technikę. Dlatego idealnym rozwiązaniem jest zwrócenie się po pomoc do trenera personalnego, który z pewnością przygotuje program treningowy dostosowany do naszych możliwości i celów, które chcemy osiągnąć.

Możemy również uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych, gdzie pod czujnym okiem instruktora będziemy wykonywać ćwiczenia razem z innymi osobami. To najlepsza metoda dla tych, którzy potrzebują dodatkowej motywacji. Przykłady takich zajęć to: trening funkcjonalny, Les Mills Body Pump czy Shape.

Źródło: LTM Communications/ bj

Zobacz także: Dieta na przytycie - zioła pomocne w przybieraniu na wadze