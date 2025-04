Bez przerwy chudniesz i tyjesz? Dowiedz się, co powoduje takie skoki wagi! Podpowiadamy, jakie jedzenie (i w jakiej ilości) powoduje zwiększenie masy ciała o 1 kilogram.

Wydaje ci się, że przytycie 1 kg to żaden problem? Otóż okazuje się, że dla tych, którzy walczą z niedowagą, ta sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Niektórym kolejne kilogramy wskakują z zawrotną prędkością - wystarczy jeden dzień folgowania, a waga zaczyna się zwiększać.

W przypadku jednak tych, którzy tycia nie mają w genach i nie mają skłonności do przybierania na wadze, każdy dodatkowy kilogram wymaga ogromnego wysiłku mierzonego ilością jedzenia.

Sprawa jest prosta - by przytyć 1 kilogram musisz zjeść ponadprogramowe 7000 kcal. Wcale nie jest łatwo jednorazowo dobić do takiej ilości. Dowiedz się, jaka ilość poszczególnych produktów pozwoli ci na zwiększenie swojej wagi.

