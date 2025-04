1. Ogranicz tłuszcz zwierzęcy w diecie

Jeśli jadasz tłusto, więcej „złego" cholesterolu trafia do komórek ścian tętnic. Jak to zmienić? Wybieraj chude mięso i wędliny, najlepiej drobiowe. Sięgaj po odtłuszczony nabiał: mleko do 2%, twaróg zamiast żółtego czy topionego sera, jogurt zamiast śmietany. Ogranicz masło i smalec. Potrawy duś, piecz i gotuj zamiast smażyć.

2. Jedz jak najwięcej warzyw i owoców

Najlepiej kilogram dziennie. Obfitują one w witaminy i składniki mineralne, które pomagają w walce z miażdżycą. Rozłóż dzienną rację na 5 porcji. Porcję jedz do głównego posiłku oraz na drugie śniadanie i podwieczorek. Co się da, jedz na surowo.

3. Zamień ciastka na orzechy

Zapomnij o ciasteczkach, batonikach, chipsach. Mnóstwo w nich cukru, soli oraz tłuszczów trans, które podnoszą poziom LDL. Noś ze sobą mieszankę orzechów! Powinna zawierać 30% orzeszków ziemnych bez soli, 30% migdałów, 20% orzechów włoskich i 20% innych gatunków. Zjadaj codziennie garść, a obniżysz poziom LDL.

4. Nie zapomnij o tłustych rybach

Uwzględnij w diecie produkty z kwasami tłuszczowymi omega-3, bo nie dopuszczają do osadzania się cholesterolu w ścianach tętnic. Choć 2-3 razy w tygodniu zjedz porcję ryb morskich (wystarczy 100 g). Wybieraj łososia, makrelę, tuńczyka lub śledzia. Codziennie zużywaj też do potraw łyżkę oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek.

5. Pij herbatę zieloną lub czerwoną

Zastąp nimi czarną. Po czerwoną sięgnij, jeżeli masz również nadwagę. Parząc je pamiętaj, aby nie zalewać listków wrzątkiem. Możesz je wykorzystać nawet 3 razy. Zawarte w tych herbatach flawonoidy, garbniki i alkaloidy redukują poziom „złego" cholesterolu we krwi.

6. Czasem wypij lampkę wytrawnego wina

Zawarty w winie resweratrol chroni tętnice przed cholesterolem. Sprawia też, że we krwi podnosi się nieco ilość HDL. Pamiętaj, że lampka ma mieścić nie więcej niż 125 ml płynu.

7. Nie żałuj przypraw do posiłków

Wśród antycholesterolowych dietetycy wymieniają: czosnek, cynamon i kurkumę. Jedz choć z ząbek czosnku dziennie. Jeśli zjesz tłusty posiłek, ratuj się oregano, tymiankiem, cynamonem czy kurkumą, które utrudniają wchłanianie tłuszczu. Warunek: musi być ok. 2 łyżeczek przypraw na każde danie.

8. Pij przygotowane napary roślinne

W obniżeniu poziomu cholesterolu pomogą też napary ziołowe. Jak je przygotować?

Z babki płesznik 2 łyżeczki nasion zalej szklanką wrzątku, parz pod przykryciem 10 minut, a potem przecedź. Pij 2 razy dziennie.

2 łyżeczki nasion zalej szklanką wrzątku, parz pod przykryciem 10 minut, a potem przecedź. Pij 2 razy dziennie. Z dzikiej róży Łyżeczkę kwiatów zalej szklanką wrzątku i zostaw pod przykryciem na 15 minut. Następnie przecedź. Pij 3 razy dziennie.

Łyżeczkę kwiatów zalej szklanką wrzątku i zostaw pod przykryciem na 15 minut. Następnie przecedź. Pij 3 razy dziennie. Z kozieradki Łyżeczkę rozdrobnionych nasion zalej szklanką wrzątku. Podgrzewaj przez kwadrans, ale nie gotuj. Ostudź i pij 2 razy dziennie po pół szklanki.

9. Postaw na mleko sojowe

Białko sojowe normalizuje poziom cholesterolu, działając podobnie jak statyny (leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi). Przynajmniej 2-3 razy w tygodniu przygotuj danie z soi (np. pastę do pieczywa) lub wypij szklankę mleka sojowego.

10. Wesprzyj się błonnikiem

Błonnik utrudnia wchłanianie cholesterolu z żywności. Szykując posiłek dbaj o to, by w każdym była porcja produktu z dużą ilością błonnika, np. kromka chleba razowego, 3 łyżki płatków owsianych, pół szklanki ugotowanej kaszy gryczanej, papryka czy jabłko.

