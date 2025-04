Karnawał trwa w najlepsze, a wraz z nim szampańska zabawa suto zakrapiana alkoholem. I choć obiecujesz sobie, że tym razem nie przesadzisz, bywa, że kończy się jedynie na dobrych chęciach. Po imprezie pozostają piękne wspomnienia i... fatalne samopoczucie. Narzekasz na zawroty i ból głowy, razi cię światło, przeszkadza hałas, brakuje apetytu, miewasz mdłości i wymioty. To skutki zatrucia organizmu alkoholem.

Dlaczego alkohol powoduje kaca?

Już kilka minut po spożyciu drinka, alkohol w nim zawarty wchłania się do krwi. Niewielka jego ilość jest wydalana w niezmienionej postaci przez nerki i płuca. Reszta przenika do wątroby, gdzie ulega rozkładowi pod wpływem enzymów. Powstaje wtedy tzw. aldehyd octowy - substancja dziesięciokrotnie bardziej toksyczna niż sam alkohol. I to właśnie ona jest uważana za głównego winowajcę „syndromu dnia następnego”.

Jak pozbyć się kaca?

Oczyść swój organizm - po kilku drinkach jesteś odwodniona, a wtedy organizm czerpie wodę z... mózgu! To właśnie brak płynów powoduje migrenowy ból głowy. Dlatego zanim położysz się do łóżka po imprezie, wypij przynajmniej szklankę mineralnej. Pamiętaj też, by następnego dnia pić (powoli, małymi łykami) co najmniej 8-10 szklanek płynów. Mogą to być: sok pomarańczowy, grejpfrutowy lub pomidorowy, które przyspieszą metabolizm alkoholu.

Nie zapominaj o diecie - aby szybko stanąć na nogi:

- na śniadanie zjedz np. pszenną bułkę z sałatą i jajko na miękko oraz wypij szklankę jogurtu naturalnego, kefiru lub maślanki. Taki posiłek pomoże ci szybciej oczyścić organizm z toksyn, zawiera bowiem sporo cysteiny – aminokwasu niezbędnego do oczyszczenia organizmu.

- na drugie śniadanie przygotuj sałatkę owocową z pomarańczy, połowy grejpfruta, kiwi, jabłka i banana skropioną sokiem z cytryny. Owoce to bogate źródło witaminy C, która wzmacnia organizm, wspomaga usuwanie toksyn i pozwala złagodzić dolegliwości związane z zatruciem alkoholowym.

- na obiad dobry będzie np. chudy rosół z drobnym makaronem obficie posypany natką, do tego porcja chudej piersi z kurczaka pieczona w folii oraz miseczka sałaty z pomarańczą. Taki posiłek zapewni odpowiednią dawkę potasu i sodu, które tracisz na skutek odwodnienia związanego ze spożyciem alkoholu.

- na podwieczorek możesz zjeść surówkę z marchewki z jabłkiem, skropioną sokiem z cytryny, posypaną garścią orzechów włoskich i łyżeczką oleju rzepakowego. Taka przekąska ma sporo beta-karotenu i witaminy E. Skutecznie zwalczają one wolne rodniki powstające w organizmie w czasie rozkładu alkoholu.

- na kolację wypij szklankę koktajlu mleczno - bananowego. Nie obciąża on nadwerężonej wątroby i wzbogaca menu w tryptofan – aminokwas, który wspomaga wydzielanie hormonów odpowiedzialnych za zdrowy, mocny sen.

Przed imprezą

Jedz regularnie - najlepiej 4 niewielkie posiłki co 2–3 godziny. Zapewnią odpowiednią ilość składników pokarmowych, co sprawi, że organizm lepiej poradzi sobie z nadmiarem alkoholu.

Jedz regularnie - najlepiej 4 niewielkie posiłki co 2–3 godziny. Zapewnią odpowiednią ilość składników pokarmowych, co sprawi, że organizm lepiej poradzi sobie z nadmiarem alkoholu.

Pij dużo wody - do każdego drinka dodawaj przynajmniej szklankę niegazowanej wody mineralnej, soku owocowego lub warzywnego. Alkohol przyspiesza wydalanie wody wraz z moczem, a to powoduje odwodnienie objawiające się m.in. suchością w ustach.

Nie mieszaj - zdecyduj się na jeden rodzaj alkoholu i nie mieszaj go z innymi. Szczególnie zdradliwe jest popijanie wina innymi trunkami. Unikaj mieszanek, a najgorsze objawy kaca cię ominą.

Najpopularniejsze domowe sposoby na kaca