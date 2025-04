fot. Fotolia

Czy sok może zawierać konserwanty?



Soki są to w pełni naturalne produkty, otrzymywane wyłącznie z dojrzałych, świeżych, mrożonych lub przechowywanych owoców i warzyw. Otrzymuje się je poprzez tłoczenie soku z miazgi lub mechaniczne przetarcie.

Zabronione jest dodawanie do soków barwników, substancji konserwujących i substancji słodzących oraz aromatów innych niż uzyskanych w procesie zagęszczania. Co więcej, do soków owocowych i pomidorowych zabronione jest dodawanie jakichkolwiek cukrów (sacharoza, glukoza, fruktoza, syropy cukrowe, syropy glukozowo-fruktozowe, miód). Zabrania się również dodawania do soków sztucznych czy naturalnych substancji słodzących (np. stewia).

Barwa i smak soków pochodzi z owoców i warzyw, z których są wyprodukowane.

Jak powstaje sok?



Zawsze tylko ze świeżych, chłodzonych lub wyjątkowo mrożonych owoców lub warzyw. Najpierw takie owoce lub warzywa są dokładnie myte, przebierane, a następnie kierowane do produkcji soku. Proces produkcji zależy od rodzaju warzyw i owoców.

Niektóre owoce przed wyciśnięciem z nich soku (np. jabłka) muszą zostać rozdrobnione. W przypadku np. owoców cytrusowych sok jest wyciskany oddzielnie z każdego owocu. W wyniku tłoczenia otrzymuje się sok, który jest gotowy do spożycia.

Gęste soki przecierowe otrzymuje się poprzez przetarcie owoców lub warzyw (np. pomidory). Niektóre soki są filtrowane i zagęszczane.

Na czym polega pasteryzacja?

W przypadku, gdy chcemy zachować dłuższą datę przydatności do spożycia, sok w krótkim czasie „podgrzewany” jest do wysokiej temperatury, a następnie szybko schładzany. Proces ten nazywamy pasteryzacją.

Jest on w pełni bezpieczny i naturalny, podobny do tego, który czasem sami stosujemy w domu podczas robienia przetworów na zimę. Od tego domowego procesu różni się tym, że dzięki zaawansowanym rozwiązaniom podczas pasteryzacji zminimalizowana jest utrata nieodpornych na wysokie temperatury witamin, związków mineralnych czy makroelementów. Jego rolą jest przy jednoczesnym zachowaniu wartości odżywczych, zniszczenie drobnoustrojów i enzymów, które pozostawione w soku, będą prowadzić do naturalnego procesu psucia.

Źródło: materiały prasowe fleishmanhillard/mn