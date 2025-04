4 z 4

Jak podkręcić metabolizm? - 5 skutecznych sposobów!

5. Nigdy nie wychodź z domu bez śniadania!

Chyba nie ma prostszego sposobu na poprawę przemiany materii niż jedzenie śniadań. Kiedy wstajesz rano, twój organizm nie pracuje jeszcze tak wydajnie, jak powinien. Aby dostarczyć mu energii, nie zapominaj o śniadaniu. Dopiero kiedy zjesz śniadanie, metabolizm budzi się do życia i zaczyna pracować na pełnych obrotach. Wychodząc z domu bez śniadania robisz sobie tym większą krzywdę, bo... spowalniasz swój metabolizm, przez co aż do końca dnia nie funkcjonuje należycie.

Mówi się, że śniadanie należy zjeść w ciągu 3 godzin po przebudzeniu, pamiętaj jednak, że dla tempa twojego metabolizmu najlepiej będzie, jeśli zjesz nie później niż 0,5 godziny po wstaniu z łóżka (przy czym dwugodzinne leniuchowanie i wpatrywanie się w sufit także się liczy)! Niech w tym pierwszym posiłku nie zabraknie błonnika. Dobrym pomysłem będą płatki owsiane na mleku czy jajecznica.