Siemię lniane do picia stosuje się w celu wsparcia zdrowia jelit, odporności, żołądka, zdrowia skóry i nie tylko. Zastanawiasz się w jakiej formie, kiedy i w jakiej ilości pić siemię lniane? To bardzo zasadne pytania. Siemię lniane ma twarde łuski, które są odporne na trawienie, ale pozwalają na wytworzenie charakterystycznego kleiku. To, jak powinnaś pić siemię lniane, zależy od celu, w jakim je stosujesz.

Spis treści:

Siemię lniane, czyli po prostu nasiona lnu, to bogate w składniki odżywcze ziarna.

Właściwości siemienia lnianego do picia wynikają szczególnie:

ze zdolności siemienia do kleikowania , czyli tworzenia charakterystycznej mazi;

, czyli tworzenia charakterystycznej mazi; z bogactwa kwasów omega 3 (to jedno z najbogatszych roślinnych źródeł tych kwasów).

Siemię lniane do picia pomaga na przykład:

wzbogacić swoją dietę w zdrowe składniki odżywcze,

łagodzić wrzody żołądka,

walczyć z refluksem pokarmowym,

łagodzić zapalenie żołądka,

łagodzić problemy z przewodem pokarmowym,

walczyć z zaparciami,

regulować poziom cukru we krwi,

naturalnie obniżać stężenie cholesterolu.

Wszystkie te efekty picia siemienia lnianego osiągniesz, jeśli będziesz stosować je regularnie.

Na rynku masz do wyboru zakup dwóch form siemienia lnianego: siemię w ziarenkach (w całości) i siemię lniane mielone. Polecam zawsze kupować siemię lniane w całości, a nawet jeśli chcesz wykorzystać je mielone, zmielić je w domu samodzielnie. Siemię lniane mielone jest już odtłuszczone, nie ma więc wielu cennych składników.

Pijesz siemię lniane dla zdrowia? Wybierz len mielony

Jeśli stosujesz siemię lniane bez konkretnego celu: po prostu dla zdrowia, by zapobiec chorobom, dla urody lub jako składnik diety na cholesterol, stosuj świeżo mielone siemię lniane.

Otoczka ziarenek siemienia lnianego jest na tyle twarda i odporna na działanie enzymów trawiennych, że jeśli zjesz całe ziarna, nie przyswoisz cennych składników odżywczych. Po prostu wydalisz ziarenka, nie korzystając z witamin, minerałów i kwasów omega 3 w nich zawartych.

Przed zjedzeniem lub wypiciem siemienia lnianego zmiel je w elektrycznym młynku. Samodzielnie zmielone siemię lniane możesz przechowywać bez utraty jego właściwości.

Umieść siemię w ciemnym i suchym pojemniku. Przechowuj je w lodówce. Tak przygotowane siemię lniane możesz przechowywać przez ok. tydzień.

Możesz więc mielić większą porcję, a przez kilka kolejnych dni wykorzystywać siemię do:

owsianek,

posypywania sałatek,

koktajli,

posypywania kanapek.

Nie ma konieczności picia takiego siemienia lnianego, możesz jeść je w potrawach. Jeśli wolisz wersję z napojem na bazie siemienia, zalej 2 łyżeczki zimną wodą i odstaw na kilka minut, lub dodaj je do ulubionego soku, maślanki lub kefiru.

Uwaga: Mielone siemię lniane dostępne w sklepach nie ma już takich samych właściwości. Jest utlenione, a kwasy omega 3 rozłożyły się. Koniecznie miel więc siemię sama w domu.

Pijesz siemię lniane na problemy żołądkowe? Wybierz całe ziarna

Siemię lniane to także znana i ceniona substancja w różnorodnych dolegliwościach przewodu pokarmowego. Siemię lniane na jelita to wręcz legendarna mikstura. Len łagodzi wrzody żołądka, pozwala pozbyć się zaparć, pomaga niektórym na refluks.

W tym przypadku najcenniejszą właściwością ziarenek lnu jest zdolność do kleikowania.

Jeśli zostawisz siemię lniane w wodzie na jakiś czas, zaobserwujesz powstanie charakterystycznej mazi wokół nasionek. To błonnik rozpuszczalny. Właśnie ta maź odpowiada za właściwości siemienia, kojące układ pokarmowy. Niektórzy wykorzystują powstały "glutek" z siemienia lnianego na włosy.

Odpowiedź na pytanie „jak pić siemię lniane” będzie różna w zależności od celu zastosowania tych ziarenek. Możesz wybrać len mielony, jeśli zależy ci na wchłonięciu kwasów omega 3 z siemienia lnianego, lub len w ziarenkach, jeśli bardziej wartościowy będzie dla ciebie kleik.

Jak przygotować siemię lniane do picia?

Przygotowanie siemienia lnianego do spożycia jest kluczowe, aby czerpać maksymalne korzyści z jego wartości odżywczych. Oto kilka kroków, które pomogą Ci przygotować siemię lniane do picia:

Wybierz wysokiej jakości siemię lniane: upewnij się, że kupujesz siemię lniane o dobrej jakości, najlepiej nieoczyszczone, aby zachować wszystkie cenne składniki odżywcze.

Zmiel siemię lniane samodzielnie: możesz użyć młynka do kawy lub specjalnego młynka do siemienia lnianego. Zmielone siemię jest łatwiejsze do strawienia, co pozwala na lepsze przyswajanie składników odżywczych.

Dodaj siemię do płynów: zmielone siemię lniane dodaj do różnych płynów, takich jak woda, sok, koktajle czy jogurt. Pamiętaj, aby mieszać dokładnie przed spożyciem.

Nie ma znaczenia jaką proporcję siemienia do wody (lub innego wybranego płynu) wykorzystasz. Łyżka nasion siemienia lnianego uznawana jest za odpowiednią porcję. Niektórzy wolą dodać ją do kilku łyżek wody, inni dodają ją do szklanki kefiru: każdy sposób na siemię lniane do picia jest dobry.

Jak długo można pić siemię lniane?



Siemię lniane można pić regularnie bez konieczności robienia przerw. Jeśli spożywasz siemię lniane do picia w dawce do łyżki dziennie, pij je nawet codziennie przez kilka miesięcy. Zatrucie siemieniem lnianym zdarza się niezwykle rzadko i niemal nie występuje, jeśli siemię lniane spożywa się w umiarkowanych ilościach (

Niektórzy eksperci sugerują, by przeprowadzić kurację picia siemienia lnianego regularnie przez 2-3 miesiące, a następnie zrobić miesięczną przerwę.

Ile razy dziennie można pić siemię lniane?



Optymalna dawka siemienia lnianego może różnić się w zależności od indywidualnych potrzeb zdrowotnych. Jednak zazwyczaj zaleca się picie jednej do dwóch łyżek zmielonego siemienia lnianego dziennie. Możesz podzielić siemię lniane na dwie lub trzy porcje i pić po łyżeczce siemienia lnianego 1-3 razy dziennie.

Siemię lniane do picia zadziała najlepiej, jeśli będzie podane w odpowiedniej formie. Oto popularne mikstury z siemienia lnianego, które wesprą jelita, układ pokarmowy i ogólne zdrowie.

Mikstura z siemienia lnianego kojąca układ pokarmowy



Jeśli masz problemy z wrzodami, refluksem, uchyłkami jelita grubego lub cierpisz na choroby zapalne jelit, skorzystasz z tej metody przygotowania siemienia lnianego:

10 g siemienia lnianego wymieszaj z zimną lub lekko ciepłą wodą (ok. 150 ml). Odstaw siemię lniane na min. 15 minut, a najlepiej na całą noc. Przed wypiciem wymieszaj siemię dokładnie, jeśli mieszanina jest zbyt gęsta, dodaj wody. Tak przygotowane siemię lniane do picia spożyj bezpośrednio, albo wymieszaj je z wodą, sokiem, kefirem lub maślanką.

Pij taką miksturę codziennie, najlepiej rano, lub kiedy najbardziej odczuwasz dolegliwości związane z układem pokarmowym.

fot. Siemię lniane do picia/ Adobe Stock, deniskarpenkov

Mikstura z siemienia lnianego na zaparcia

Jeśli chcesz pić siemię lniane na zaparcia, możesz zmodyfikować tę metodę picia siemienia, by była jeszcze bardziej skuteczna.

Po pierwsze, na zaparcia możesz stosować mielone siemię lniane (wtedy skorzystasz też z jego wartości odżywczych), albo siemię lniane w całości. Do napoju z siemieniem na zaparcia dodaj jeszcze inne składniki wspierające układ pokarmowy. Połącz kilka domowych metod na zaparcia.

Możesz przygotować na przykład następujący napój z siemieniem lnianym na zaparcia:

10 g namoczonego siemienia lnianego,

100 ml soku jabłkowego dobrej jakości,

200 ml maślanki lub kefiru,

suszona śliwka.

Wszystkie składniki mikstury dokładnie wymieszaj lub zblenduj w mikserze. Wypijaj siemię codziennie rano, aż do uzyskania regularnego rytmu wypróżnień. Popij koktajl szklanką wody mineralnej.

Pora picia siemienia lnianego to drugorzędna sprawa. Jeśli siemię pomaga ci pozbyć się problemów żołądkowych i bólu, stosuj je wtedy, kiedy potrzebujesz.

Jeśli stosujesz siemię lniane na zaparcia, najlepiej wypijaj mikstury z siemieniem rano.

Siemię lniane w napojach i potrawach dla zdrowia (koniecznie świeżo mielone!) możesz spożywać niezależnie od pory dnia.

Picie siemienia lnianego na czczo

Picie siemienia lnianego na czczo też może być dobrym pomysłem, by nawilżyć śluzówki po nocy. Szczególnie sprawdzi się, jeśli chcesz skorzystać z właściwości siemienia lnianego na jelita.

Maź z siemienia ukoi błony śluzowe przewodu pokarmowego i przygotuje go na cały dzień działań. Siemię lniane odżywi też bakterie pokarmowe po nocnym poście. Nie zapomnij wypić siemienia z dużą szklanką wody.

Kiedy pić siemię lniane: rano czy wieczorem?

Jeśli masz wybór: pić siemię lniane rano czy wieczorem, wybierz poranek. Dawka siemienia lnianego doskonale zadziała na jelita o poranku. Nie oznacza to jednak, że siemię lniane wypite wieczorem nie zadziała. Pij siemię lniane wieczorem, jeśli tak ci wygodniej lub rano zapomniałeś o porcji siemienia. Pora spożycia tej prozdrowotnej miktury nie ma dużego znaczenia.

Czy można pić siemię lniane na noc?

Siemię lniane jedzone i pite dla zdrowia jak najbardziej może być stosowane na noc. Wy tym wypadku pora dnia nie ma dużego znaczenia.

Wypijając siemię lniane na zaparcia na noc, możesz nie skorzystać z jego właściwości. W nocy jelita są mniej aktywne i u większości osób nie pomoże to w porannym wypróżnieniu. Pamiętaj jednak, że rytm wypróżnień każdego człowieka jest inny i strategia picia siemienia lnianego na noc może się u ciebie sprawdzić.

Jeśli siemię lniane ma koić twój żołądek i jelita, a to wieczorem i w nocy objawy są najbardziej dokuczliwe, możesz oczywiście stosować miksturę z siemienia na noc.

Kiedy pić siemię lniane: przed czy po jedzeniu?

Jest kilka zalet picia siemienia lnianego przed jedzeniem, ale też kilka zalet picia siemienia po jedzeniu. Przeczytaj je i zdecyduj, które przemawiają do ciebie bardziej:

Siemię lniane do picia przed jedzeniem:

syci i wypełnia żołądek, przez co ułatwia odchudzanie, gdyż potencjalnie obniża porcję spożytego jedzenia;

zawiera błonnik, który obniża skok glukozy po posiłku

lepiej się wchłania, gdyż siemię spożyte na pusty żołądek większą powierzchnią styka się ze śluzówkami.

Siemię lniane do picia po jedzeniu:

może zapobiegać ewentualnym problemom trawiennym;

ułatwia pasaż jelitowy pokarmu;

dodaje dodaktowych składników odżywczych posiłkowi;

nawilża i przywraca równowagę układu pokarmowego po (być może) drażniących pokarmach.

Większości osób rekomenduję picie siemienia lnianego na czczo, na pusty żołądek lub przed jedzeniem. To jednak niejedyna prawidłowa forma spożywnaia siemienia lnianego do picia. Wybierz swoją ulubioną i pamiętaj o regularności w tym rytuale.

