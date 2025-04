Młody jęczmień ma inny skład i inną wartość odżywczą niż kłosy jęczmienia, z którego wytwarza się produkty zbożowe. Zielony jęczmień zawiera znacznie większe ilości witamin, przeciwutleniaczy i aktywnych enzymów roślinnych. Składniki te są niezbędne do wzrostu i obrony rośliny przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. To one odpowiadają na pozytywne właściwości zdrowotne zielonego jęczmienia, z którego produkuje się suplementy diety.

Młody jęczmień ma inny skład i inną wartość odżywczą niż kłosy jęczmienia, z którego wytwarza się produkty zbożowe. Wczesne pędy zawierają znacznie większe ilości witamin, przeciwutleniaczy i aktywnych enzymów roślinnych. Składniki te są niezbędne do wzrostu i obrony rośliny przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. To one odpowiadają na pozytywne właściwości zdrowotne zielonego jęczmienia.

Wartości odżywcze w 100 g suszonego młodego jęczmienia:

kalorie – 252-382 kcal,

– 252-382 kcal, węglowodany – 55-64%,

– 55-64%, białko – 20-34%,

– 20-34%, tłuszcz – 2-6%,

– 2-6%, błonnik – 2-39%.

Łyżeczka młodego jęczmienia dostarcza zaledwie 19 kcal i aż 3,1 g białka roślinnego.

Młody jęczmień dostarcza dużych ilości:

witaminy C : sprzyja prawidłowej pracy układu odpornościowego;

: sprzyja prawidłowej pracy układu odpornościowego; witamin z grupy B2 : ogranicza uczucie zmęczenia;

: ogranicza uczucie zmęczenia; wapnia : zmniejsza utratę masy kości;

: zmniejsza utratę masy kości; magnezu : przyczynia się do prawidłowej pracy układu nerwowego;

: przyczynia się do prawidłowej pracy układu nerwowego; potasu : sprzyja utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi;

: sprzyja utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi; chlorofilu i flawonoidów – mają silne działanie przeciwutleniające, neutralizują wolne rodniki i opóźniają starzenie.

Poza tym młody jęczmień zawiera: cynk, mangan, molibden, saponarynę, lutonarynę, GABA, tryptofan, żelazo, siarkę, chrom, fosfor, miedź, witaminy A oraz E.

Jak działa młody jęczmień?

Z badań naukowych płyną następujące wnioski dotyczące działania młodego jęczmienia na organizm, może:

chronić skórę przed negatywnymi skutkami promieniowania UV;

przed negatywnymi skutkami promieniowania UV; zmniejszać ryzyko rozwinięcia się choroby nowotworowej i chorób neurodegeneracyjnych;

obniżać zbyt wysokie ciśnienie krwi;

zapobiegać cukrzycy , chorobie zwyrodnieniowej stawów, hipercholesterolemii;

, chorobie zwyrodnieniowej stawów, hipercholesterolemii; łagodzić wpływ stresu na organizm;

wspierać odporność;

pomagać walczyć z brzydkim zapachem z ust;

łagodzić niektóre problemy dermatologiczne;

promować zdrowy sen;

zmniejszać szkody związane ze stłuszczeniem wątroby.

Choć jęczmień zdaje się wykazywać takie właśnie działania, to naukowcy ciągle nie są pewni, mechanizmu działania tego suplementu diety.

Czy młody jęczmień pomaga schudnąć?

Prawda jest taka, że takiego działania młodego jęczmienia jeszcze ani nie potwierdzono, ani nie wykluczono.

Istnieją badania naukowe, które sugerują, że suplementy z młodego jęczmienia mogą wykazywać działanie wspomagające kontrolowanie masy ciała oraz zmniejszanie ryzyka rozwoju chorób związanych z otyłością. Jednym z możliwych działań zielonego jęczmienia jest ograniczanie wzrostu komórek tłuszczowych. Wiadomo już, że młody jęczmień zawiera różne substancje, którym przypisywane jest działanie zmniejszające ryzyko rozwoju otyłości, a jedną z nich jest saponaryna.

Młody jęczmień jest więc obiecującym produktem, który być może w przyszłości pomoże stworzyć leki do walki z otyłością czy wspomagające odchudzanie. Na razie jednak można jedynie powiedzieć, że młody jęczmień może wykazywać działanie wspomagające odchudzanie czy zapobiegające nadmiernemu tyciu, ale nie można tego stwierdzić z pełnym przekonaniem.

fot. Młody jęczmień – właściwości/ Adobe Stock, Madeleine Steinbach

Opinie osób, które stosowały zielony jęczmień wskazują, że pozytywne efekty jego stosowania można zaobserwować dopiero po kilku tygodniach. Na forach internetowych użytkowniczki stwierdzają, że regularne picie młodego jęczmienia ograniczyło ilość infekcji, a także poprawiło stan skóry.

Młody jęczmień ma dość wszechstronne, pozytywne działanie na organizm ludzki. Z tego powodu często określa się go jako superfoods. Pamiętaj jednak, że zielony jęczmień może zadziałać wtedy, gdy uzupełnia zbilansowaną dietę i aktywny styl życia. Jedna, dwie łyżeczki dziennie bez zmiany nawyków żywieniowych nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.

Zielony jęczmień jest produktem, który jest powszechnie dostępny, choć nie został w sposób wystarczający przebadany. Dotychczas nie zaobserwowano żadnych poważnych skutków ubocznych jego stosowania, ale nie oznacza to, że nie mogą wystąpić.

Nieliczne doniesienia sugerują, że stosowanie młodego jęczmienia może wiązać się z:

zaparciami,

wzdęciami ,

, podrażnieniami żołądka,

reakcją alergiczną ze strony układu oddechowego,

ze strony układu oddechowego, celiakią,

niekorzystnymi interakcjami z lekami stosowanymi na cukrzycę.

Dlatego, zanim zaczniesz przyjmować młody jęczmień, skonsultuj się z lekarzem, jeśli: przyjmujesz leki, stosujesz antykoncepcję hormonalną, jesteś w ciąży lub karmisz piersią, cierpisz za schorzenia przewlekłe, masz chorobę przewodu pokarmowego.

Czy młody jęczmień szkodzi wątrobie?

Nie można tego jednoznacznie wykluczyć. Pewnie wiele zależy od dawki, czasu stosowania i stanu zdrowia osoby stosującej ten suplement, a takich badań nie prowadzono.

Nie znaczy to, że młody jęczmień jest podejrzewany o niekorzystny wpływ na wątrobę. Np. w przypadku alkoholowego jej stłuszczenia prawdopodobnie działa na wątrobę ochronnie, zmniejszając stan zapalny. Ale to nie oznacza, że w każdej sytuacji będzie dla wątroby w pełni bezpieczny.

Najprostszą metodą picia zielonego jęczmienia jest rozpuszczenie 1 łyżeczki proszku w 200 ml wody w temperaturze pokojowej. Taki napój jest zielony, lekko mętny i ma delikatnie trawiasty posmak. Młody jęczmień w takiej postaci warto pić 2 razy dziennie. Jeśli wypijesz go przed posiłkiem, poczujesz sytość i zjesz mniej. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, by pić go także między posiłkami czy do posiłku.

Nigdy nie zalewaj zielonego jęczmienia wodą o temperaturze powyżej 50 stopni Celsjusza. Taka temperatura może zniszczyć wrażliwe witaminy i naturalne przeciwutleniacze.

Jeśli nie odpowiada ci trawiasty posmak, możesz dodać łyżeczkę młodego jęczmienia do świeżego soku owocowego lub owocowo-warzywnego. Dodatek soku z pomarańczy czy jabłek skutecznie ukryje niepożądany smak.

Młody zielony jęczmień możesz dodawać także:

do smoothie,

do płatków zbożowych na śniadanie,

do jogurtu.

Młody jęczmień: przepisy

Wypróbuj zdrowe i smaczne przepisy na koktajle z dodatkiem zielonego jęczmienia.

Koktajl z jabłkiem, szpinakiem i zielonym jęczmieniem

Składniki:

1 jabłko,

2 garści szpinaku,

1 kiwi,

szklanka wody kokosowej,

2 łyżeczki zielonego jęczmienia,

szczypta cynamonu,

listki mięty.

Przygotowanie:

Jabłko obierz i pokrój w kostkę. Kiwi podziel na ćwiartki. W blenderze zmiksuj wszystkie składniki na gładki koktajl. Koktajl podawaj ozdobiony listkami mięty.

fot. Jak pić młody jęczmień/ Adobe Stock, Sunny Forest

Koktajl owocowy z młodym jęczmieniem

Składniki:

1 banan,

szklanka świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy,

2 łyżeczki młodego jęczmienia,

½ mango,

1 op. jogurtu naturalnego,

imbir w proszku.

Przygotowanie:

Banana obierz i pokrój na plasterki. Mango obierz i pokrój w kostkę. Wszystkie składniki koktajlu umieść w blenderze kielichowym (możesz użyć też blendera ręcznego). Zmiksuj na gładkie smoothie.

Zielony jęczmień możesz kupić w formie proszku, który samodzielnie dodajesz do dań lub w formie tabletek (suplement diety) albo syropu. Za półkilogramowe opakowanie proszku zapłacisz około 25 zł.

Ceny młodego zielonego jęczmienia w tabletkach i syropach są bardzo zróżnicowane. Zaczynają się od kilkunastu złotych za opakowanie 60 tabletek lub butelkę 500 ml, ale niektóre preparaty mogą kosztować nawet 150 zł.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 7.05.2018.

